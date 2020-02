Matute en Veracruz

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Un verdadero espectáculo resultó el SÚPER BOWL en su edición LIV desde el estadio hard rock de MIAMI, iniciando con un merecido homenaje a KOBE BRYANT, 100 años se están cumpliendo de la NFL y se festejó con una auténtica fiesta LATINA, el himno nacional fue cantado por DEMI LOVATO; un partidazo escenificaron los 49 de SAN FRANCISCO y los JEFES de KANSAS City, ganando estos últimos por 31 puntos a 20; gran actuación de PATRICK MAHOMES, llevándose el trofeo VINCEN LOMBARDI, el segundo en 49 años de la franquicia; en el medio tiempo el espectáculo de SHAKIRA y JLO, brindaron un impresionante show con un escenario digno, una súper producción, para mi gusto JENNIFER LÓPEZ se llevó las palmas, es un mujeron, con ellas cantaron J BALVIN y BAD BUNNY, como que sobraron estos dos últimos; la hija de MARK ANTHONY y JLO brilló en el escenario, lo que no me gustó fue la canción de protesta en contra de DONALD TRUMP, no se vale politizar los deportes y más cuando lo están viendo en todo el mundo; lo vi en casa de PAUL y PERITA en pantalla panorámica y con unas ALITAS deliciosas acompañadas por excelentes vinos y unos puros HOJA REAL, aparte los JEFES me hicieron ganar unos CAYMUS de valle de NAPA que ya me estoy saboreando… GOYITO CHEDRAUI BOLADO y CARLOS COUTURIER excelente amigos del CHOCHOL, HÁBITAT Veracruz va viento en popa… EDGAR e ILIANA CERVANTES DE OCHOA felices disfrutando este puente que pasó, les mandamos saludos… Feliz matrimonio lo forman ÁNGELO y NADIA PIANA DE MALDONADO, su heredera ANTONELLA creciendo rapidísimo… El AMÉRICA lo humillaron en el AZTECA, los goleó 3 a 1 los BRAVOS de JUÁREZ… El REAL MADRID sigue de líder en la liga española… LEONARDO HERNÁNDEZ y MELISSA USCANGA felices disfrutando su relación… Ya viene el primer aniversario de SONG & RON… Felicidades para FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ… Disfrutando de HARBORS saludé a ANA MARÍA SÁNCHEZ y MARICARMEN LÓPEZ RUIZ, así como GRETEL CRUZ y GABY CHACÓN, con ellas XÓCHITL BARRAGÁN, por ahí también JULIO y FRIDA MARTÍNEZ DE ALCÁZAR con la familia, se la pasaron de lujo, un saludo al almirante VÍCTOR GARCÍA MACEDO en compañía de su esposa YOLI OROPESA DE GARCÍA y su heredera ENIF GARCÍA con su galanazo el DR. RAFAEL REVILLA, disfrutaron del jazz y de la mixologia que sirvieron BLANCA OROPESA, quien disfrutó vacaciones por Mérida con su heredero REYNOLDS, comieron mucha cochinita pibil…

Les recuerdo mi correo electrónico [email protected], síganos en nuestras redes sociales es muy fácil @NACHOCHOLNEW, agradezco a RICARDO OLMOS sus colaboraciones exclusivas para el CHOCHOL de ELDICTAMEN… Merecido reconocimiento recibió la generación de contadores y administradores de la UCC generación 1999, se destacaron MARINKA ABUD DE GONZÁLEZ, MÓNICA LAGUNES SEMPÉ, TERE FRANYUTTI LAMOTHE, MARGARITA CASTRO VALLE; también recibieron reconocimientos MANOLO CARAMÉS, LORENA BULOS, JENNY MACHORRO, LUZ DEL CARMEN GARCÍA DE MALPICA, ROXANA TORRES, LUZA GUTIÉRREZ DE VELASCO, CARLOS GONZÁLEZ y PALMIRA VICUÑA, entre otros cumplieron 20 años de egresados, hubo misa, foto del recuerdo, comida y buena vibra, felicidades para todos y aprovecho para saludar al rector de la prestigiada institución el DR. JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN… LORNA BLANCO MENÉNDEZ festejó su cumpleaños con amigos y lució sensacional, desde aquí la felicitamos… MICHELLE MARÍN NIETO se destaca en sus estudios, está muy guapa, saludos a sus papis… MARÍA FERNANDA ARCHER una xalapeña que se ha dejado ver por este puerto… Muy felicitado el DR. JORGE REYES PERALTA por haber recibido de parte de la universidad de Tamaulipas y de claustro de HONORIS CAUSA el título de DR HONORIS CAUSA, la más feliz por los logros obtenidos su esposa LUCY LEO DE REYES, sus herederos y nietos… DUBBHE EREKSON, excelente locutora de YA FM, una radiodifusora del grupo PAZOS, saludos al tío BALTA y a la tía IRMA ELENA GÓMEZ DE PAZOS, por cierto, me encontré a su hijo MAURICIO en una de las plazas boqueñas… GERRY CEBALLOS CORONEL y GABY VILABOA CASADO excelente en su relación, hacen bonita pareja y se llevan muy bien, saludos a las consuegras LETY y MARU… La rifa del avión una vacilada… La ley de bajar las pensiones del IMSS no le va gustar nadita a los mexicanos…

Los cumpleañeros de hoy son GOYO CHEDRAUI, XIMENA DORANTES, MIGUEL REYNAUD, ALFONSA JIMÉNEZ, GISELLE NÚÑEZ, ROSAMARIA ROBERT, VIANEY MEUNIER, PEDRO MANTILLA, MARU LEYCEGUI y TAMARA BARBOSA; mañana MERCEDES ALEGRE, ALEJANDRO CARMONA, ANDRÉS VARGAS DE LA FUENTE, ERICKA BAZÁN, GRACIELA PEÑA, ANGELINES LASTRA BARQUÍN, el golfista AARÓN TERRAZAS y PILAR RAÑA; el viernes ELENA AGUIRRE, RICARDO GONZÁLEZ CALVO, SAMANTHA PATIÑO, SILVIA GONZÁLEZ, así como la reina de belleza en el 2006 MALENA TAVIZÓN DE AVELLÁ y ALE ATALA; el fin de semana RODRIGO CROSA, lo festejará en el auditorio Benito Juárez con la LUCHA TRIPLE AAA; AMAYRANI SOTO, MARISELA WALISZEWSKI, NAYELLI GARCÍA y JORGE MORIDO, a todos muchas felicidades… En el dominó los abogados RENÉ LIÑERO BAQUEIRO y quien esto escribe doblegamos una vez más a LUDIVINO REDONDO y MARGARITO VALERIO en los famosos portales del GHD, que por cierto vieron el súper bowl con pantalla panorámica de SLAP, excelente patrocinador de MxU VERACRUZ, es toda una garantía, saludos a MANTILLA; visite la página de MEXICANA UNIVERSAL oficial y vote por la veracruzana ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ… En accidente automovilístico muere el ex alcalde veracruzano LIC. ADALBERTO TEJEDA PATRACA, le damos el pésame a sus familiares y seres queridos, descanse en Paz… De lunes a viernes a las 19 horas el noticiero CHOCHOLEANDO LA NOTICIA con ROGERIO PANO y NACHO GÓMEZ…

PATY AJO CARRILLO de visita por Veracruz, disfrutó a su familia y amigos… Sábado 9 de febrero LUCHA LIBRE triple AAA desde las 18 horas en el auditorio BENITO JUÁREZ… El papaqui de CARNAVAL espectacular y con excelente convocatoria, tuvimos como madrina y embajadora a la cantante y actriz IVONNE MONTERO, participaron los reyes BUCHACA e ILSE, así como la corte real electa, las comparsas, batucadas y bastoneras, así como escuelas de danza; la coordinación excelente, felicidades al POLLO PÉREZ FRAGA, así como a FITO LEVET y todo el comité… Hoy desayuno CHOCHOLERO en La Parroquia con TAVO y RAYMUNDO, por cierto, ANGELITO FERNÁNDEZ feliz de la vida porque su heredero está en camino y será varón, enhorabuena para MAYRA… El drama de la lucha contra el cáncer en VERACRUZ un verdadero vía crucial, qué tristeza e impotencia lo que está sucediendo en nuestro estado y las autoridades como don SEBAS… Siguen subiendo las tarifas del agua y la luz, están apretando al consumidor por todos lados y si a eso le sumamos el SAT estamos fregados, ya está haciendo marchas en contra de esos abusos, cuidado, el pueblo se está dando cuenta de lo que está sucediendo, otra bronca más que viene es la de bajar las pensiones del IMSS, está cañón… Saludos a MEMO HERRERA MENDOZA, notario público número 55, su heredero MEMITO va por muy buen camino, saludos a su mami GLADYS PÉREZ MALDONADO, realizando excelente papel como magistrada en el poder judicial del estado… LILIANA GUTIÉRREZ MÉNDEZ en otra faceta allá en Zacatecas, le deseamos todo el éxito del mundo… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…