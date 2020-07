MARRASA una fusión musical tradicional

La música, aquella que es la encargada de acompañarnos durante las actividades que realizamos en el día y que es fiel compañera en aquellas noches en las que hacemos un recuento de lo vivido, refleja el estado de ánimo en el que nos encontramos, nos hace sonreír por algún buen recuerdo o derramar alguna lágrima por algún duelo emocional, pero también es aquella que nos permite encontrar en el camino canciones que nos hacen bailar, que sencillamente nos invitan a levantarnos de nuestro lugar y comenzar a danzar, rodeados de gente o simplemente dentro de nuestro cuarto, cerrando los ojos y dejándonos llevar.

Hablemos de Marrasa, a quienes podemos definir como un proyecto musical muy interesante que está conformado por Lucero Farías, de Santiago Tuxtla, Veracruz (Voz principal, Jarana, Zapateado), y Matías Saavedra Fierro, de Punta Arenas, Chile, (Maniobras Electrónicas, Teclados, Bombo Legüero, Voz, Dirección y Producción Musical), una pareja dedicada al arte, que se encuentra viviendo en la CDMX, donde tienen su Estudio en el que producen su música y la de otros artistas, siendo un espacio donde Lucero Farías imparte clases de Zapateado Tradicional de Son Jarocho.

Esta peculiar pareja se conoció en Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, en un verano del 2016, donde compartieron escenario cada quien con su respectiva banda del momento, ella en ese entonces bailadora de Mono Blanco, y él, Multiinstrumentista de la banda Julieta Venegas. A finales del 2016 empezaron a idear el proyecto Marrasa, donde empezaron a fusionar su esencia musical, siendo una mezcla de la música tradicional del sur de Veracruz, el Son Jarocho y lo Electrónico, una fusión fresca, original, pachamamico: “A finales del 2018 lanzamos en todas las plataformas digitales nuestro material discográfico “Los Gemelos Divinos del Vudú”, el cual consta de 7 temas, cuatro del dominio público basados en el Son Jarocho, y tres propios.”.

Con Marrasa se han presentado en CDMX, Veracruz, Cuernavaca, Guanajuato, San Miguel de Allende, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Santiago de Chile, Concepción, Chile, entre otros: “En febrero de este año fuimos invitados a abrirle tres show a Julieta Venegas en el Tour Íntimo México 2020”.

Cada quien tiene una larga trayectoria en el arte: Lucero Farías “Crecí en una familia y ambiente del Son Jarocho Tradicional, música propia de la cultura de Veracruz. Desde pequeña asistí a Fandangos que se realizaban en mi región, donde aprendí a bailar, tocar y cantar. Estudié en la Escuela Veracruzana de Danza (EVED), la carrera en Educación Artística con Opción en Danza. De profesión tallerista, bailadora y música de Son Jarocho Tradicional. Mi carrera profesional se desarrolló con el grupo Mono Blanco, uno de los primeros grupos en el movimiento del Son Jarocho Tradicional, en el cual estuve bailando durante 11 años. Durante 12 años he sido promotora de mi tradición, dando clases y talleres intensivos de zapateado tradicional de Son Jarocho dentro y fuera de México por ejemplo, en Nueva York, Los Ángeles, Santa Ana California, Chicago, Barcelona, Chile, Guadalajara, Veracruz, CDMX, Guanajuato, Querétaro, Cuernavaca, Tepoztlán, Xalapa, Tijuana y Puebla”. Por su parte Matías Saavedra Fierro, de nacionalidad Chilena: “Soy compositor profesional, productor musical y artista multidisciplinario por vocación; comencé mi carrera como solista en el 2010, en 2011 lancé un primer disco titulado “Ruido”, que fusiona varios géneros musicales. En el 2012 me mudé a México y durante los años 2013-2017 participé como músico multi-instrumentista de Julieta Venegas, siendo tecladista, acordeonista, guitarrista y voz corista. En el 2017 lancé un segundo disco, “La Piel de la Tierra”, con ritmos afro-latinos, electro pop y baladas; es una compilación de un trabajo musical realizado entre los años 2013 a 2016, tiempo en que empecé a vivir en México, por lo tanto, es una experiencia contemporánea a las giras con Julieta Venegas; además he girado en países como Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, México, EU, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza y Rusia.

Y ahora se encuentran de manteles largos con el lanzamiento del nuevo sencillo titulado “Vengan al Jardín”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales, marcando el principio de lo que se viene con el lanzamiento de su próximo álbum “Tapayatzin” que significa Camaleón en náhuatl, que constará de 7 temas, trabajo que llega para relevar al álbum “Los Gemelos Divinos del Vudú”, un material discográfico que salió en 2018 y que, a base de la búsqueda y exploración de sonidos, presentan los cimientos de lo que vamos a poder escuchar en “Vengan al Jardín”, una canción sencillamente exquisita que combina ritmos Electro-Jarocho y Acústico, los cuales se han hecho habituales dentro del sonido de Marrasa, incluyéndole también la Jarana.

Entre los próximos planes de Marrasa es sacar un Videoclip del tema que actualmente se encuentran promocionando, además hay fechas de conciertos que están en espera debido al Covid-19, pero sin duda la energía, las ganas y la actitud positiva es lo que estará presente en este camino, por lo que durante este año seguirán produciendo y grabando nuevos temas del Álbum “Tapayatzin”; créeme, escucharlos te hace colocar sus temas dentro de tu playlist de colección personal, puesto que su sonido y sus letras te transportan a un universo en el que todo es felicidad.