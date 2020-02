Mario Mora promociona canción del Carnaval

El estado de Veracruz siempre ha sido semillero de grandes talentos musicales, y las nuevas generaciones traen consigo el empuje para abrirse un espacio en el competido medio del espectáculo. En esta ocasión el cantante veracruzano Mario Mora ofreció una entrevista a El Dictamen, Decano de la Prensa Nacional, contando sus inicios: “Empecé por ahí del 2016 con un grupo de amigos, todo fue como un sueño en un pequeño home studio, y poco a poco grabamos nuestras primeras letras, nuestros primeros instrumentales, conociendo al mismo tiempo gente en el medio que tenía un poco más de trayectoria profesional, como mi productor actual, con quien hice mis primeras canciones, y bueno, ahora ya tengo bastantes temas que promocionar, entre esos el del Carnaval de Veracruz que estoy dándola a conocer en Televisa Veracruz y su carro alegórico”.

Háblanos un poco de los temas más escuchados en tus plataformas: “Tengo la canción de “Siente”, la canción de “Tú estás para mí”, “Me muero por tenerte” y otra canción muy buena que se llama “Rumbera”, que es para todo chavo ya que posee mucho ritmo”.

Platícanos de la canción dedicada al Carnaval de Veracruz que estás promocionando actualmente:“ La canción del Carnaval se lanzó en el 2018, todo empezó como iniciativa propia, yo quería aportarle algo al Carnaval de Veracruz (como joven), entonces se me ocurrió junto a unos amigos crear una canción y un video que expresen la alegría, la algarabía, sobre todo para la gente de otros lugares que a lo mejor no pueden venir al Carnaval de Veracruz, por eso en mi video meto conciencia de decir no a la violencia, de cuidar el medio ambiente, los valores que tenemos en el puerto”.

¿Cuánto tiempo te llevó crear el tema? “Fue algo súper rápido, la canción la hicimos en menos de 3 meses con mi productor Yetzai, y el video lo hicimos en 3 días con Ángel Pacheco en la cámara, grabamos durante el desfile, en el zócalo y en el concierto de cierre del Carnaval del 2018, cuando tuve la oportunidad de abrir el espectáculo al dueto Ha-ash”.

¿Dónde pueden seguirte o comprar tu música? “Me pueden seguir en las redes sociales, estoy como MGM.TV, así estoy es Instagram, Facebook y YouTube, también está mi canal con el mismo nombre y pueden descargar mi música en plataformas musicales como Spotify”.

Sobre sus próximas presentaciones: “Es probable que próximamente me presente en los desfiles de otros carnavales como el de Alvarado, y de otros municipios con los que estamos en pláticas, hace rato en Televisa se me acercaron personas de otros comités, así que seguramente estaremos en muchos festivales”.

Por último agregó: “Algo que deseo mucho es que este tema del Carnaval de Veracruz sea reciclado año con año, que sea parte del patrimonio de las fiestas más alegres del mundo, que sea memorable, por eso lo hice, tiene una letra e imágenes muy representativas del Puerto de Veracruz. Agradezco a El Dictamen por la entrevista y a Televisa Veracruz que parece la van a utilizar por los próximos 3 años”.