Marcos Razzetti emprender para evitar perdernos en el camino

Marcos Razzetti, joven emprendedor argentino, nos comparte su estrategia de marketing para no fallar en el intento de emprender, el método BlueHacking. El marketing es uno de los puntos claves para poder alcanzar las ventas esperadas en cualquier negocio, no bastan las redes sociales, sino tener una estrategia que permita un crecimiento real y tangible dentro de la empresa. De ahí que Marcos nos comparta algunos puntos importantes para obtener resultados positivos: “El marketing ha evolucionado con la llegada de los medios digitales por lo que es importante reconocer que existen 3 tipos: Inbound que se refiere a un crecimiento orgánico; Paid, donde pagas publicidad y Outbound, donde prospectas”, detalló.

Uno de los problemas más comunes a la hora de emprender es el desenfoque, por lo que Marcos sostiene que todo emprendedor debe trabajar la mentalidad, crear un nicho azul único, crear una oferta irresistible única de alto valor/high ticket, crear un sistema de ventas altamente rentable, crear una entrega de servicio increíble, delegar en un equipo y procesos, así como optimizar, manifestó.

Las redes sociales son un universo de información en el cual podemos explorar diversos temas. De su experiencia, errores y aciertos, surge la idea de compartir con más personas sus resultados, por lo que se ha dado a la tarea de realizar conferencias en países como España, México, Colombia, Argentina; además ha asesorado a líderes del mercado como Mike Munzvil, Marco Guerrero, César Rivero, Alvaro Reyes, Javier Rodríguez, entre otros, donde comparte el método BlueHacking.

Marcos Razzetti es un joven argentino emprendedor, cuyo talento lo ha llevado a la creación de dos agencias de marketing, el desarrollo de 2 software, así como una empresa de finanzas para emprendedores. Su mayor visión se centra justo en las necesidades de los emprendedores a la hora de mirar la realidad de sus proyectos. “Es importante tener un apoyo, un guía que te diga el camino y que te permita explorarlo al tiempo que te va dirigiendo, así que estos proyectos se centran en el emprendedor y los diversos temas a los que se enfrenta a lo largo de su proceso”, manifestó Marcos.

Con tan solo 24 años de edad ha logrado alcanzar 7 cifras facturadas online, 2.500 clientes ayudados, cientos de casos de éxitos documentados (sin contar los que no me cuentan cuánto facturaron), 6 empresas creadas, de las cuales 3 funcionan sin la participación de Marcos prácticamente; así como 250.000 seguidores en redes en su momento. Actualmente, se encuentra concentrado en difundir el secreto de su éxito con más personas a fin de lograr que más personas crezcan en el mundo de los negocios. México ha tenido la oportunidad de conocer sus secretos en el arte del emprendimiento por lo que no descarta tener más presentaciones que le permitan incitar a los jóvenes a impulsar sus propios proyectos.