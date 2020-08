Magali Boysselle y su “Oscuro deseo”

Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Hablar de Magali Boysselle es referirnos a una actriz con una carrera sólida y estable, que hoy se internacionaliza con “Oscuro Deseo”. Mujer que ha sufrido la discriminación de la nueva modalidad actoral, ya que actualmente quien tiene más impacto en redes es quien se lleva el papel, y es que hoy en día poco parece importar el talento que tengan las actrices y actores, basándose solamente en su popularidad dentro de las plataformas digitales y redes sociales, llegando a poner en jaque a toda una producción por el poco o nulo talento que estos nuevos “histriones” pudieran llegar a tener.

Magali Boysselle ha demostrado ser una profesional de la actuación con un linea bien trazada, participado en cine, teatro y televisión; la mexicana, quien hoy se posiciona como una de las actrices más importantes del país, se siente satisfecha y agradecida con su personaje de la terapeuta de Maite Perroni dentro de la serie “Oscuro Deseo” disponible en Netflix: “El papel me llegó con muchísima suerte, yo estaba haciendo otra novela en ese momento cuando recibí una llamada de uno de los directores y me invitó a participar. Originalmente iban a hacer cuatro días de grabación y terminé haciéndolo solamente en dos”.



A pesar de ser breve su participación dentro de la historia, es en realidad quien influye en el personaje de Perroni con un papel que significó un reto para la actriz y que hoy la proyecta en países como Arabia Saudita , lugar donde curiosamente la serie se posicionó en el primer lugar en su semana de estreno: “El personaje es la terapeuta de Maite Perroni dentro de la trama y es como su válvula de escape al no tener a su amiga; para mí fue un reto importante ya que al momento de interpretarlo te das cuenta que no tiene matices emocionales, ni siquiera un nombre dentro de la historia, entonces con un personaje que no tiene como de dónde agarrarle, tú debes encontrarle ciertas emociones que te permitan jugar con él”.

Reconoce que no ha sido fácil crearse un nombre dentro de la industria, sin embargo el que hoy sea una actriz en ascenso y conocida por su talento, habla de su excelente desempeño actoral. Para finalizar, la actriz nos comentó que en diciembre del año pasado terminó un proyecto cinematográfico el cual se estrenaría este año, pero por motivos de la pandemia, este se tuvo que postergar.