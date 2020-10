CRÍTICA: Los chicos de la banda

Después de esta reunión, el más débil se derrumba, el más fuerte triunfa; no debemos dañarnos a nosotros mismos, solo debemos entendernos, cuidando el no atacar a nadie a nuestro alrededor, porque un comentario puede herir sentimentalmente o puede abrir un recuerdo del pasado que aún duele; no debemos permitirnos quedar totalmente destruidos, el secreto es sencillo: aceptarnos.

Debemos valorar lo que tenemos, brindarle la oportunidad a lo nuevo, hacer lo correcto, aprender a vivir sin secretos, no olvidando nuestro propio respeto.

Un grupo de homosexuales se reúne en un departamento de Nueva York para celebrar el cumpleaños de un amigo, el cual por tradición siempre llega tarde. Cuando transcurren las horas, después de beber y de subir el volumen de la música, la velada comienza a exponer las fisuras que existen entre su amistad y el dolor auto-infligido que amenaza con hacer trizas su concepto de la solidaridad. La noche avanza, reciben la llegada de un invitado sorpresa y se desata una guerra entre ellos a tal grado que explota al iniciar un juego, aquel que hubiera sido preferible no comenzar para no herirse más de lo debido, ¿o era necesario para revelar la verdad y poder comenzar a vivir un mejor futuro?

Aquí corre el año de 1968, y eso nos queda más que claro con el vestuario, la música, la ambientación y el aire que se respira dentro de ese lugar que se tiene como punto de reunión para celebrar un cumpleaños, y supuestamente vivir un momento feliz en este drama de origen teatral dirigido por Joe Mantello y que es un homenaje fuerte y honesto sobre la aceptación y la diversidad, con el toque de producción de Ryan Murphy y que trae un reparto monumental encabezado por Jim Parsons (en un personaje totalmente odiable), Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin de Jesus, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington y Tuc Watkins, varios de ellos que realizaron la versión teatral en 2018 y que ahora también forman parte del film.

Ser gay, en la época que sea, siempre se ha marcado como una situación difícil; la preferencia que define la forma de ser visto y tratado, y que ahora puede ser menos intenso que antes, pero la lluvia de sentimientos reprimidos y verdades escondidas saldrán a flote en este grupo de “amigos”, aquellos a quienes les llegó el momento de decir lo que piensan.

Todos, absolutamente todos tienen problemas, vicios e inconformidades, todos habitan con un “algo” que no del todo les permite felicidad, entre libertinaje, descubrimiento y resentimientos, los cuales, por medio de una llamada telefónica, nos permitirán entrar a sus vidas, sus historias y sus realidades. Y después de la sofocada dinámica de juego, uno queda totalmente agotado.