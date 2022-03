Familias y Rostros de México: Laura Miriam Jiménez Lara

“Si quieres que las cosas sucedan, tienes que luchar por ellas”

Por: Manuel Lucio/Retratista

Un cúmulo de buenas experiencias la ha caracterizado como una mujer de carácter y sobre todo de ser altamente reconocida por su dedicación a los niños y causas nobles. Su sonrisa es característica principal; líder, carismática y sencilla, así es Laura Miriam Jiménez Lara, nacida en el puerto de Veracruz el 13 de marzo de 1966. Maestra jubilada con 33 años de servicio en educación preescolar, madre de tres hijos Bernardo, Abraham y Alan: “Soy la tercera de cinco hermanas, siempre me distinguí por mi carácter alegre, optimista, disciplinada y constante para alcanzar mis sueños, parecida a mi padre, un hombre íntegro, amoroso y juguetón al cuál recuerdo siempre con sus uniformes blancos de la base aeronaval militar; mi mamá dedicada al hogar y de la cuál heredé su sazón y gusto por la cocina. Tuve una infancia muy feliz al lado de mis padres y mis hermanas, asistí a temprana edad a clases de ballet y paseábamos mucho los fines de semana. Gracias a Dios mi abuela paterna Sergia Elsa Morales Borja, fue mi inspiración para decidirme por esta noble profesión, la cual se convirtió en mi pasión. Me motiva ayudar al prójimo, siempre con entrega y disposición. Mi mayor anhelo es ver realizados a mis hijos como hombres de bien ante la sociedad”.

Fundadora del Jardín “Fernando López Arias”, en el cuál, aparte de desempeñarse como docente, participó en eventos a beneficio del DIF de Boca del Río como “Las Jornadas de los Niños por la Paz y el Desarrollo” y visitando “El Hogar del Niño”, teniendo acción social en beneficio de las jornadas infantiles, primarias vespertinas y el zócalo de Boca del Río, donde participó caracterizada como el payaso “Locolín”.

¿QUÉ PIENSA DE LA SOCIEDAD VERACRUZANA?

No importa cómo estén conformadas las familias veracruzanas, lo importante es que se fomente el amor, los valores y la aceptación de los hijos sin discriminación, potenciándolos para que alcancen sus metas.

¿QUÉ PIENSA DEL TRABAJO?

Ha significado el logro de mis metas, es la realización como persona ante la sociedad, es el ejemplo que les he podido dar a mis hijos de esfuerzo, dedicación y constancia, de enfrentarme a las cosas sin miedo, con valor y determinación. De no quedarme esperando a que las cosas sucedan, si no ir por ellas. Si quieres que las cosas sucedan tienes que luchar por ellas.

¿QUÉ MENSAJE DEJA A GENERACIONES FUTURAS?

A través del esfuerzo diario, la preparación y la constancia estos sean elementos fundamentales para alcanzar sus metas y triunfar en la vida. La vida es una lucha constante, no debemos permitir que nadie nos robe nuestros sueños; no olvidar el respeto a sus mayores, tratar con dignidad a la gente adulta, reconocer el esfuerzo de sus padres, nunca subestimar su valor, ni verlos como empleados que tienen que cumplir todos sus caprichos, y ocupar sus tiempos libres en actividades deportivas y culturales.