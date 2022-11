La Troupe regresa hoy Domingo 20 con el clásico “Bajo del Mar”

La Troupe abrió las puertas del Foro 99 a El Dictamen para presenciar uno de sus ensayos previos a la premiere de la obra “Bajo del Mar”, siendo anfitriona su Directora Mónica Avendaño, quien comentó que ya está todo listo para pisar el escenario del Teatro Fernando Gutiérrez Barrios hoy 20 de noviembre. En charla con parte del equipo, compartieron lo nuevo que se viene y como darán vida a sus personajes.

José María Mendiola, que interpreta al Rey Tritón: “Estoy tratando de hacer mucho más grande el personaje de lo que uno se imagina, porque un Rey puede ser muy serio o muy calmado, pero en esta historia se presenta con un gran problema, su hija que se topó con un humano, entonces mi personaje debe ser muy exaltado; sé que agregaron un par de canciones para esta nueva temporada, incluyendo un tema para Tritón”.

Mónica Avendaño.

Camilla Avendaño.

Vania Marchione.

Carmen Del Valle.

Emma Valentina Gómez.

La maestra de danza Carmen Del Valle dijo: “Llevamos varios meses preparando las coreografías, desde que la directora Mónica dijo en el verano ‘vamos a subirnos a este barco’, y ahí empezamos”.

Vania Marchione, que interpretará a Úrsula y es maestra de Técnica Vocal compartió: “Hace cuatro años hicimos “Bajo del Mar, El Musical”, y la verdad es que es una obra que amamos, y siempre nos preguntaban por qué no la volvíamos a poner, fue por eso que Mónica se atrevió y aquí estamos nuevamente. En cuanto al canto, como La Troupe es una escuela, cada semana se les brinda clases de canto conmigo, y le ponen tantas ganas que a veces me impresionan de tanto talento que alcanzan, y fue hace tres meses que empezamos, porque el montaje es muy diferente a la temporada pasada”.

La Troupe renovará escenografía.

La obra se presentará en el Teatro Gutiérrez Barrios.

La protagonista Camilla Avendaño, quien interpreta a Ariel: “Algo me faltó hace cuatro años, y me dije, “si el destino me permite volver a hacer a Ariel, voy a dar el doble”, y es lo que estoy haciendo, siento que Ariel también creció conmigo. Tendremos vestuario nuevo, obvio la voz es diferente a la del musical pasado, porque también maduré”.

Para finalizar, la nueva Flounder, Emma Valentina Gómez puntualizó: “Ha sido algo difícil hacer este personaje porque tiene demasiadas expresiones, porque es miedoso y a la vez muy feliz, pero siento mucha confianza porque ya estuve en otra obra antes”.

El cast de “Bajo del Mar” se tomó la foto del recuerdo e invitó a los amantes del teatro y los musicales a que los acompañen en esta segunda temporada.