LA CRUZADA – Tour de Cine Francés 2022

La séptima y última película del Tour de Cine Francés 2022, “La cruzada”, es una fusión entre comedia y drama familiar ecologista y optimista, que aun con su corta duración (67 minutos), se enfoca en proyectar la agonía en la que actualmente vive el planeta y se permite un espacio para retratar a una familia dispersa en pensamientos pero que gracias al amor sincero entre cada uno de sus integrantes (una madre, un padre y un hijo) tratan de entenderse y escucharse, donde su guión busca concienciar sobre el futuro incierto que tienen nuestros jóvenes.

Abel y Marianne descubren que su hijo Joseph, de 13 años, ha vendido en secreto sus objetos más preciados, aquellos que no ocupan con frecuencia y de los que no se habían percatado que habían desaparecido desde hacía meses. Pronto se percatan de que Joseph no es el único: cientos de niños de todo el mundo se han unido para financiar un misterioso proyecto ecologista en África: Su misión es salvar el planeta. Es ahí donde está familia un poco desconectada, intentan unir sus actividades para descubrir la importancia de cuidar nuestro entorno y salvarlo.

Dirigida por Louis Garrel es a mi parecer la película más “extraña” del catálogo de este tour, si bien no es lo que esperábamos, proyecta importantes actuaciones por parte de Laetitia Casta, Joseph Engel y Louis Garrel, en donde el objetivo principal es luchar y decidir hacer algo por el planeta y qué mejor manera que generando conciencia en niños y adultos para que con los años, en los que la cantidad de seres humanos crece considerablemente, el planeta lo pueda soportar, cuidando pequeños detalles que el día de mañana serán de vital importancia y representarán nuestro granito de arena.