Por: Pepe Risk/Colaborador

¡Qué tal amigos JUVEniles! Espero que se encuentren de lo mejor y como siempre es un gusto saludarles a través de este medio impreso y digital en el portal web, informados de los acontecimientos más recientes. Ya en la recta final de este año y agradeciéndoles sus invitaciones para acompañarlos en exclusiva. Iniciamos con nuestra lectora Carla López a quien la vemos cada vez más radiante enfocándose en el ejercicio y la dieta para lucir espectacular, con una sonrisa y compartiendo su energía con los demás. Pau Suárez y Patricio Guridi en exclusiva para nuestra lente social, muchas felicidades para Pau ya que celebró un año más de vida, y por cierto, hermoso el heredero bebe de Pau y Pato, papás primerizos. Doble felicitación para Gerry Ceballos y Ale Ceballos, quienes también apagaron una velita más al pastel y quienes organizaron una pequeña reunión en exclusiva, cuidando las medidas de sanidad para sus invitados, la pasaron de lujo con un buen DJ, la verdad es que después de tanto tiempo, con la nueva normalidad, da mucho gusto que poco a poco se empiecen a activar las reuniones. Por ahí saludé a Beto y Giorgio Villarello, Alfredo Graham, Pablo Vilaboa, Carlos Vallejos, Meli Lajud, Tamara Herce, Valeria Alfaro, entre muchos más.

Carla López. Foto Pepe Risk/Colaborador

Pau Suárez y Patricio Guridi. Foto Pepe Risk/Colaborador

Gerry Ceballos y Gaby Vilaboa. Foto Pepe Risk/Colaborador

Jean Pierre Pagesy y Paloma Campillo. Foto Pepe Risk/Colaborador

Mafer Mora y Juan Regueiro. Foto Pepe Risk/Colaborador

Octavio Hidalgo y Fernando Simón. Foto Pepe Risk/Colaborador

Los que ya están a unos meses para contraer nupcias son Gerry Ceballos y Gaby Vilaboa, a quienes captamos en exclusiva derramando miel. Ahora que Cupido anda con todo con los enamorados y dando la flecha del anillo de matrimonio, encontramos a Paloma Campillo y Jean Pierre Pagesy, quienes están preparando nupcias para el 2021, ellos formalizan en el mes de Octubre del 2021. Si de galanes se trata no se nos escapa esta semana Félix Orlanzinni saludando a todos los lectores y quien no se pierde la JUVE. Octavio Hidalgo y Fernando Simón ya listos para volver a las andadas en el antro. David Acuña y José Carlos Pineda siempre presentes en los mejores eventos sociales. Si de chicas guapas se trata no se nos escapan Faby Rivero y Gaby Gándara, a quienes siempre vemos con excelente actitud y compartiendo con todos una sonrisa. Saludos para Ale y Adri Cadena, como siempre me encanta verlas. Acaparando la mirada de todos los solteros, Mafer Rascón robándole suspiros a todos los solteros. Para cerrar con broche de oro tenemos a Tavo Rodríguez, Germán García y Juan Pablo Urdapilleta, quienes los invitan a no perderse la sección todos los jueves. Sin más por el momento nos leemos la próxima semana.

David Acuña y José Carlos Pineda. Foto Pepe Risk/Colaborador

Tavo Rodríguez, German García y Juan Pablo Urdapilleta. Foto Pepe Risk/Colaborador

Faby Rivero y Gaby Gándara. Foto Pepe Risk/Colaborador

Adri Cadena, Pepe Cedeño y Ale Cadena. Foto Pepe Risk/Colaborador

Mafer Rascón. Foto Pepe Risk/Colaborador