POR: PEPE RISK/ Colaborador

¡Qué tal mis amigos de El Dictamen! Es un gusto poder estar en contacto con todos ustedes a través de este medio impreso y en nuestro portal web, manteniéndolos informados de las noticias más importantes, compartiendo las actividades y los eventos sociales. Iniciamos la JUVE saludando a Montse Díaz y Pamela López, quien no deja de brincar de emoción, pues está próxima a contraer nupcias, en el mes de marzo, y se encuentra realizando los preparativos para su unión con Regino Franco; en exclusiva, su luna de miel será por África, enhorabuena y ahí estaremos en la boda. Iniciando romance Xavier Cruz con Majo Berges de Sonora, dicen que cuando es para ti es para ti y el destino los cruzó sin buscar nada, el fin de semana me platicaban cómo se conocieron y están de novela, saludos. Abrazo para el médico Pepe Gutiérrez, quien a pesar de toda la carga de trabajo en el hospital, no abandona sus redes sociales y siempre al pendiente de la JUVE. Hermosa la heredera de Cinthia Cox, tiene rato que no nos saludamos, pero nos da mucho gusto verte disfrutar esta faceta de mamá.

Montse Díaz y Pamela López. Foto Pepe Risk/Colaborador

Xavier Cruz y Majo Berges. Foto Pepe Risk/Colaborador

José Gutiérrez. Foto Pepe Risk/Colaborador

Mariana León. Foto Pepe Risk/Colaborador

Ceres Betancourt y Luis Enrique Morales. Foto Pepe Risk/Colaborador

Guapísima y robándole suspiros a todos los solteros, Mariana León, quien no se pierde la sección. Abraham Gracián y Victoria Rodríguez siempre presentes en los mejores eventos sociales. Otra pareja que va viento en popa es la formada por Ceres Betancourt y Luis Enrique Morales, que bueno que ya me van aprendiendo y ya se dieron cuenta que cuando uno quiere a alguien la distancia no es solo más que una palabra, felicidades por su romance. Felicidades a Gerardo Camacho y Eve García por el primer año de su heredero, Gerardo, igual estrenándose como papá. Si de eventos sociales se trata al que vemos a cada rato en pasarelas y temas de Mexicana Universal, es a Sergio Brizuela quien nos acompaña este en la JUVE. A Zayde Lajud la vemos todas las mañanas hacer ejercicio a través de sus redes sociales.

Gerardo Camacho, Eve García y su bebe Lionel Camacho. Foto Pepe Risk/Colaborador

Sergio Brizuela. Foto Pepe Risk/Colaborador

Zayde Lajud. Foto Pepe Risk/Colaborador

Ricardo Gil. Foto Pepe Risk/Colaborador

Ivonne Díaz y Yusen Cuan. Foto Pepe Risk/Colaborador

Así como tenemos para los chicos, también dejamos que las lectoras se den su taco de ojo, por eso nos acompaña Ricardo Gil, quien no para de hacer ejercicio, saludos a Cancún. Rodrigo Requejo, Luis Lecourtois y Daniel Reynier más que listos para retomar actividades nocturnas en el antro. Cerrando con broche de oro tenemos a Ivonne Díaz y Yusen Cuan con el TBT de la semana y la famosa foto del recuerdo. Sin más por el momento nos leemos la próxima semana.