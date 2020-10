Por: Pepe Risk/Colaborador

¡Qué tal mis amigos JUVEniles de EL DICTAMEN! Espero que se encuentren de lo mejor; después de un prolongado descanso, estamos de vuelta, retomando actividades en lo que ahora conocemos “la nueva normalidad”, donde mantendremos el feeling pero acoplado a este nuevo modo de vivir, puesto que los eventos sociales están congelados un poquito. Este 2020, específicamente el 26, cumplimos 8 años con la sección, y estamos en mood reloaded con mucha energía y actitud para informarles, ahora los jueves, de los eventos más destacados y algunas exclusivas para que no se la pierdan. Iniciamos felicitando a Dayana Rojas, quien en días pasados celebró un año más de vida, rodeada de sus seres queridos y su novio Luis Fer, quien no dejó de consentirla. El fin de semana tuve el gusto de saludar a una pareja que derrocha miel, inseparables cada que pueden darse una vuelta por el puerto, me refiero a Regina de la Garza y Eloy Díaz.

Regina de la Garza y Eloy Díaz. Foto Pepe Risk/Colaborador

Daniel Barradas y Alejandro Cházaro. Foto Pepe Risk/Colaborador

Irvin Villatoro. Foto Pepe Risk/Colaborador

Martha Castellanos. Foto Pepe Risk/Colaborador

Paulina Gil, Maca Aceval, Thalia Azuara, Fernanda Sánchez, Paola Balmori, Janet Uscanga, Maricarmen Rullán y Betty Fierros. Foto Pepe Risk/Colaborador

Luis García. Foto Pepe Risk/Colaborador

Aprovechando que el COVID no deja actividades en lugares cerrados, Daniel Barradas y Alejandro Cházaro, amigos de Xalapa, realizaron ejercicio al aire libre; saludos a la gente de Xalapa que no se pierden la sección a través del portal web y Facebook EL DICTAMEN SOCIALES. Viento en popa la relación de Gerardo de la Garza y Paola Aguirre, quienes disfrutaron de buen ambiente el fin de semana, gusto en saludarlos. A todas las chicas solteras les avisamos que muy pronto nos estará visitando en tierras jarochas el galán Irvin Villatoro, el influencer que se hizo famoso por su atractivo físico en conocido establecimiento en Chihuahua. Guapísima como siempre Martha Castellanos disfrutando una escapadita a Cancún, donde pasó momentos relax. Paulina Gil, Maca Aceval, Thalia Azuara, Fernanda Sánchez, Paola Balmori, Janet Uscanga, Maricarmen Rullán y Betty Fierros la pasaron de lo mejor en la boda de Fernanda Cancino, fue muy en petit, felicidades. Roberto Castro presente en sociales.

Roberto Castro. Foto Pepe Risk/Colaborador

Mafer Spinola y Majo Spinola. Foto Pepe Risk/Colaborador

Pepe Cedeño. Foto Pepe Risk/Colaborador

Mariana Llaneza, Tamara Martínez Chiunti y Rosa Mary Exsome. Foto Pepe Risk/Colaborador

Bárbara Galino y Mafer Lagunes. Foto Pepe Risk/Colaborador

Helena Tibisay. Foto Pepe Risk/Colaborador

Si de galanes se trata, es referirnos al oji verde Luis García, a quien vemos muy activo en las redes sociales y disfrutando al máximo los colores de la vida, hace un par de meses lo tuvimos de visita por el puerto. Si de arrancar suspiros se trata no se nos escapan Mafer Spinola y Majo Spinola, quienes han acaparado la mirada de todos los solteros, las gemelas están guapísimas. Aprovecho para invitarlos de lunes a viernes, de 6:00 a 7:00 am, a escuchar mi programa de radio “La Regadera”, iniciamos este lunes 2 de noviembre en el 96.5 FM, no se lo pierdan, estará increíble y tendremos muchas sorpresas. Tamara Martínez Chiunti, Mariana Llaneza y Rosa Mary Exsome los invitan a checar la JUVE todos los jueves. Bárbara Galindo y Mafer Lagunes más que listas para retomar actividades los fines de semana. Para cerrar con broche de oro, mandamos un fuerte abrazo a Helena Tibisay, siempre al pendiente de El Dictamen. Sin más por el momento, nos leemos la próxima semana.