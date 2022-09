Irma Miranda, lista para representar a México en Miss Universo

Paco Morales/Colaborador

Irma Miranda, Mexicana Universal 2022 que representará a nuestro país en el certamen de belleza Miss Universo, de visita en Veracruz dijo estar “listísima, contenta y emocionada” de representar a México en el certamen de belleza más importante del mundo.

La originaria de Sonora, en entrevista para EL DICTAMEN, dijo que el mensaje de la mujer mexicana que llevará a Miss Universos es: “Somos mujeres guerreras, que no nos rendimos, que trabajamos día a día por superarnos, mujeres preparadas, necias, tercas, que no nos rendimos y que todos los días damos el máximo para poder seguir mejorando y tener esos puestos tan importantes que queremos”.

Al ser cuestionada sobre las nuevas reglas del certamen Miss Universo al aceptar a mujeres casadas, divorciadas o con hijos, así como mujeres trans, Irma Miranda respondió: “Como mujeres existe una gran diversidad y existe muy buena oportunidad que se le haya abierto esas puertas a las mujeres casadas, porque no es justo que se les limite y esta es una gran oportunidad para esas mujeres que en su momento no lo pudieron hacer por darle paso al amor y formar su matrimonio”.

Irma Miranda, comentó que el hecho de que participen mujeres casadas, divorciadas o con hijos no las pone en desventajas ante las concursantes solteras: “No es una desventaja, el entrar a representar a tu país es un trabajo de tiempo completo, requiere de atención y responsabilidad y los compromisos que hay son muchos y las mujeres que decidan entrar al concurso deben estar conscientes de ello y que no habrá tanto tiempo para estar con su esposo, hijos”. Cabe recordar que abandera el proyecto social “Punto Migrante”, del cual es la portavoz: “Como mexicanos tenemos una historia con la migración y tenemos que ser empáticos, solidarios con esas personas porque tenemos que entender que no lo están haciendo por gusto, lo están haciendo por una necesidad”.