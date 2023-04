Invitan al taller Sanando Generaciones

La psicóloga, terapeuta alternativa y psicoterapeuta de liberación emocional Susy Canseco, mencionó cómo surgió la idea de traer el taller Sanando Generaciones a Veracruz: “Yo tomé el taller de Suzy Landa en Houston, y me encantó, y aunque ya he tomado muchos cursos de diferentes expositores para aprender, lo que me gustó del taller de Suzy es que es un taller vivencial, solo hacemos dinámicas y es para sanación, sanas con mamá, con papá, hermanos, problemas que tengas, duelos no resueltos, entonces ahí es cuando me di cuenta que no solo hace falta la teoría, sino tener a alguien que te dirija con las dinámicas para poder entrar a profundidad al tema para poder sanar”. Con un límite de 40 personas y con un costo de inversión de 2500 pesos, “El taller será de dos días (29 y 30 de abril), son de 10 de la mañana a 7 de la noche, las dinámicas son todas vivenciales, trabajando lo básico (mamá-papá), y después ver lo que va surgiendo; y vamos dirigidos a quien quiera sanar, no hay límite de edad, pueden acudir desde adolescentes de 15 años”.

OBJETIVO: Que los participantes puedan explorar, reconocer, indagar, ordenar y nombrar su Propia Historia Generacional

A QUIÉN VA DIRIGIDO: A cualquier persona que esté interesada en su árbol generacional. A familias o personas con enfermedades generacionales. Personas que reconozcan que no pueden salir de patrones repetidos como por ejemplo, separaciones, malos amores, accidentes o perdidas fuertes de economía. Personas que desean heredar a sus hijos una vida sin cargas ni lealtades. Personas que no hayan resuelto duelos o pérdidas de sus padres, hijos o ancestros. Hombres y Mujeres dispuestos a sanar de manera profunda encontrando sus raíces generacionales.

TEMAS PARA EXPLORAR EN EL TALLER: La historia contada y no contada de nuestros padres y ancestros. La repetición de nombres, fechas, accidentes, enfermedades y porqué se pasa de una generación a la otra. Nuestro lugar en el árbol Generacional. Nuestra propia historia. Que estamos repitiendo para nosotros y nuestras generaciones. El impacto de la muerte en el sistema familiar. El linaje femenino y el linaje masculino. Como afecta o impacta para nuestra vida y nuestras generaciones. Como liberarnos de mandatos, imposiciones y obligaciones del sistema familiar. Como bendecir a nuestras generaciones venideras.

ACTIVIDADES DURANTE EL TALLER: El taller es teórico vivencial. Se realizarán actividades corporales para identificar en nuestro cuerpo como el sistema familiar se representa. Dinámicas de escritura y dibujo. Integración del grupo como un nuevo sistema familiar. Encuentros de sensibilización para sanar y reparar. Actividades de perdón y sanidad para nuestras generaciones.

¿QUIEN ES SUZY LANDA? Terapeuta Gestalt y Tanatóloga por más de 20 años. Imparte talleres y conferencias en México y otros países para Mujeres, Familias y Grupos Vulnerables. Especialista en Psicogenealogía y estudio del árbol genealógico. Manejo de grupos y terapias grupales. Técnicas grupales para sanar el alma. Descodificación de enfermedades y terapia Sistémica familiar. La también organizadora Lenssy García Arana añadió, “No pierdan la oportunidad de estar mejor, Suzy Landa es una experta en sanar generaciones, es por eso que yo espero conseguir, ahorita que lo tome, sanar mis heridas, entender a mis ancestros y poder transmitir a mis nuevas generaciones una mejor forma de vida”. Para mayores informes o para inscribirse pueden comunicarse con Susy Canseco al 281 642 2395 o con Lenssy García Arana al 22 92 930928.