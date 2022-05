Invitan al Primer Foro Internacional Mujeres Dejando Huella

Alvaro Ramos/El Dictamen

Yesica Sánchez, Presidenta de Veracruz Reactiva y Presidenta de la Asociación Doce Cestas (que cuenta con albergue para mujeres, comedor para niños de la calle y centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicciones); Jacqueline Cervantes, socia y fundadora de Mujeres Emprendedoras; Sofía Flores Ortiz, coordinadora general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología; y Jacqueline Rotonda, encargada de Imagen Corporativa y Conferencista perteneciente a la Asociación Doce Cestas, visitaron las oficinas de El Dictamen para hacer una cordial invitación al Primer Foro Internacional Mujeres Dejando Huella: “Queremos crear conciencia del papel tan importante que juegan las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, dentro de la casa, a nivel empresarial, en la sociedad civil; tendremos un programa muy nutrido sobre sonoridad, políticas públicas, la inclusión de la familia en los negocios, cómo las mujeres equilibramos este tema de ser mamás, de ser empresarias, que no vamos a ser menos mamás o menos mujeres empresarias por equilibrar nuestra vida; también un poquito de cómo hacer los negocios, muchas veces, y creo que todos pecamos de eso, nos falta un poquito para consolidar los negocios, nos presentamos, tenemos un producto increíble, pero no sabemos cómo cerrar una venta, cómo tratar un cliente, puedes tener el producto más increíble de todo el mundo, pero si no sabes cómo venderlo es donde tenemos un problema en el desarrollo de nuestro negocio. Vamos a tener un tema parecido al Networking para que las empresarias o personas que asistan sepan cómo cerrar este tipo de ventas, el impacto de las mujeres en la sociedad civil, mejores prácticas de igualdad en la empresa, lo que es equidad de género, que todas las empresas tengan una política en la que podamos las mujeres sentirnos cobijadas, porque obviamente los hombres y las mujeres no tenemos las mismas necesidades y es importante que se visibilicen estas necesidades, nuevos liderazgos, mujeres frente a las empresas, todas las mujeres que son directores generales, también tendremos los jóvenes y las masculinidades sanas, creo que este tema es la punta del Iceberg, es el punto donde nos vamos a dar cuenta que si colaboramos vamos a tener un mayor impacto en el cambio de este paradigma en la sociedad, entendiendo que somos un complemento, que no estamos peleados, Mujeres en la ciencia STEM, es un tema que está súper de moda porque creo que es el momento en que se empieza incentivar a las mujeres y reconocer a las mujeres que han luchado, sobre todo las que siguen impulsando a mujeres más pequeñas para seguir su pasión por la ciencia”.

Este evento es organizado por mujeres con una asistencia mixta, contando en su programa con un panel de organismos sociales: “Si se dan cuenta en Veracruz la mayoría de los organismos sociales son dirigidos por mujeres, siendo la mayoría mujeres emprendedoras, empresarias o micro, que día a día luchan para conseguir recursos para el crecimiento y abastecimiento de las necesidades de cada organismo, es por eso que queremos darles un espacio para ser escuchadas”.

Sobre el foro: “Se vivirá a través de dos dinámicas, la primera es aprendiendo, escuchando y observando lo que es el foro, y la segunda será mostrando todo lo que nuestras artesanas y emprendedoras pueden hacer; vamos a tener un espacio especial para que ellas muestren sus productos, den degustaciones y puedan venderlos”.

Como primicia: “Se piensa hacer dos ediciones de este foro por año, el próximo sería en octubre en Boca del Río, estamos en pláticas con la Directora del DIF y con su Presidenta Melina Rivera de Unanue para que nos puedan apoyar con el teatro Fernando Gutiérrez Barrios y una parte de los pasillos de Boca del Río para hacer una muestra artesanal y gastronómica de productores veracruzanos, manejaremos el mismo formato educativo con exposición y con organismos de ayuda”.

Los costos de acceso a nivel general es de 400 pesos, a los estudiantes se les otorgará una beca pagando solo 100 pesos y obsequiando dos productos de la canasta básica para hacer despensas (comprobando con una credencial de estudiante), y durante esta semana tendrán una promoción del 2×1, con la cual pueden invitar a un amigo o amiga, y por el precio de 400 pesos entran los dos”.

Para los que no puedan asistir de manera presencial el evento será híbrido, ya que tendrán un link de registro donde se inscribirán, ya sea que deseen la opción presencial o híbrido, se les mandará un correo con la información bancaria, para que después de hacer el depósito o transferencia, envíen la captura del pago y les harán llegar el folio de entrada o la clave zoom (el boletaje será electrónico porque están comprometidas con la sustentabilidad). Es importante que se metan en las redes del Primer Foro Internacional Mujeres Dejando Huella, en Facebook e Instagram, porque ahí viene la información de los horarios, la dirección del lugar y detalles sobre las conferencistas.

Antes de despedirse dieron a conocer que enviarán vía correo electrónico a quienes asistan un certificado con valor curricular: “Vengan mujeres, vengan varones, el hecho de que sea un evento organizado por mujeres no determina que no puedan entrar, porque ustedes tienen mucho que aprender de nosotras y nosotras de ustedes”.

Para contacto directo con el equipo organizador pueden comunicarse al 229 984 0540 o al correo electrónico foromujeres@gmail.com