Invitan a participar en Expo Colors este 14 y 15 de mayo

Sofía Aguilar y Rosalinda Cruz visitaron El Dictamen para invitar a emprendedores y consumidores a participar y vivir la experiencia de la primera edición de EXPO COLORS, la primera expo 100% inclusiva de la zona conurbada: “Somos una expo de emprendedoras para emprendedores… ¿Por qué expo colors?, porque somos inclusivos, nos han tocado ciertas expos que solamente están dirigidas hacia mujeres u hombres, y nosotras dijimos “no, aquí se aceptan todos y de todo”, nosotras tenemos emprendimientos, el mío se llama Labios Rojos Make up y el de Sofi es Morningstar Shop MX, que son completamente diferentes, mi amiga es más Darketo y yo más neutral”.

En estos tiempos de inclusión: “Nos han comentado varios expositores que no los quieren por sus productos, al igual que por su identidad de género, entonces decidimos hacer una mezcla de todo; a veces con pena nos preguntan si entra este producto o no, porque los otros literal ni les contestaron los mensajes. Queremos invitarlos este 14 y 15 de mayo a la EXPO COLORS que estará en el salón y jardín CAHIBO de la calle Almagro 22 entre Paseo Jardín y Paseo de las Flores, en el fraccionamiento Virginia; y para los emprendedores que tuvieron un mal sabor en la expo tianguisimo, les vamos a dar un 10% de descuento para que se inscriban con nosotros; tenemos para los primeros 7 que nos aparten mesa completa un giveaway que incluye 4 botellas de tequila La Joya y dos regalos de Betterware para los de media mesa; el costo incluye la exposición de los dos días, publicidad en redes y publicidad por influencers que van a asistir al evento; la mesa con el mantel, si es mesa completa llevará cuatro sillas, media mesa dos, ustedes nada más deben llevar sus cosas y alguna cosita para adornar. Todo lo que es ropa lo pondremos en el salón para que no se ensucie y en el jardín se pondrá lo que es comida y todo lo demás, manejando un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche (sábado y domingo) y pueden empezar a montar a partir de las nueve de la mañana”.

Como emprendedoras, Sofía y Rosalinda saben que no se deben repetir emprendedores con el mismo giro, por eso pondrán atención en que solo haya uno de cada cosa, a excepción de la joyería que tenga diferentes diseños, además: “está por confirmar una chica que va a vender juguetes sexuales, otra pondrá piercing, otro tatuajes, donas, es muy variado, además vamos a tener música ambiental y trataremos que todo sea con respeto y tolerancia para los asistentes y los emprendedores. El método de pago dependerá del emprendedor, podrá ser en efectivo, transferencia o algunos van a llevar su terminal”.

Los influencers confirmados serán “vale Queen007” (candidata a reina de Carnaval) y Eru_pandamasterchef, candidato a Rey del Carnaval. Los números de teléfono para apartar su lugar son 22 93 74 46 30 y 22 92 22 66 52, tienen como fecha límite hasta el lunes 9 de mayo dando un 50%, liquidando el total dos días antes”.