Invitan a la obra “Seis… Divorciadas, Decapitadas, Vivas tour”

El director de Candilejas Musicales Gonzalo Andrés y las actrices de la obra “Seis… Divorciadas, Decapitadas, Vivas tour”, visitaron El Dictamen para hacer una invitación a su premiere a realizarse el próximo 10 de junio en el Teatro Francisco Javier Clavijero, con horarios de 6 de la tarde y 8:30 de la noche.

Gonzalo Andrés comentó que “Seis es nuestra adaptación en español de Six The Musical, y trata sobre las seis ex esposas de Enrique VIII de Inglaterra, el concepto es un concierto, y las actrices salen como si fueran un grupo de cantantes pop a pedirle al público que elijan cual será la líder de la banda, acorde a quien sufrió más en su matrimonio con Enrique, está muy padre porque es una mezcla entre lo histórico y la personalidad de estas mujeres y lo que vivieron, con vestuarios actuales, coreografías, música en vivo”.

Las actrices dijeron:

DANNA ZAMORA: “represento a Anna de Cleves, esta esposa no fue muy querida por su aspecto físico, Enrique vio su cuadro mal pintado y eligió casarse con ella, y cuando la conoció se decepcionó, prácticamente se divorció, la mandó a un castillo, y no se culminó ese matrimonio, e interpreta canciones estilo Nicky Minaj”.

PERLA ZAZIL: “en la obra soy Katherine Howard, la quinta esposa, el personaje es sensual, atrevido, quiere demostrar que no le afecta lo que piensen los hombres por las cosas que ha vivido, y su concepto musical son temas de Ariana Grande”.

CHELY BALANDRA: “represento a Jane Seymour, es una mujer abnegada y cuenta la historia que “de ella Enrique sí se enamoró”, generaron un vínculo que con las otras no, solo por el hecho de darle su único hijo varón, y las canciones de ella están basadas en el concepto de Adele”.

MARDELI RANGEL: “mi personaje es Catherine Parr, la definitiva, soy la última esposa y a ella la veo muy fuerte, centrada, es al que dice “nos conocen solo por el Rey”, su estilo es muy Alicia Keys”.

GIRALDA GUTIÉRREZ: “le doy vida al personaje de Catalina de Aragón, que fue la primera esposa, y representa total empoderamiento, porque dice “Aunque quieras andar de ojo alegre, aquí yo soy la más, y a mí me tienes que rendir cuentas”, es totalmente Beyoncé”.

CECI MORA, “interpreto a Anna Bolena, es un personaje bastante peculiar que marcó historia por su muerte, es bastante audaz, intrépida, y aunque a veces parece que es algo tonta, en verdad es muy inteligente, es muy rockera, musicalmente es representada por canciones del estilo de Avril Lavigne”.

Para despedirse, “les recordamos que la invitación queda abierta, es para todas las edades, para toda la familia, hay música, luces, sonidos, un gran mensaje, de las coreografías ni se diga, no dejen de ir a cualquiera de las dos funciones del 10 de junio en el Clavijero, tenemos 3 zonas, una de 280, otra de 300 y de 330, va a estar espectacular, somos actrices grandiosas con un talento excepcional, y más con el trabajo que ha hecho Gonzalo con nosotras, y por supuesto el staff, es un trabajo de año y medio que el público disfrutará… No se lo pierdan”.