Indira Pérez Meneses, Miss Earth México 2022

“Los concursos de belleza no son solo tener una cara bonita o tener el 90-60-90, porque eso es lo fácil, lo difícil es cómo, con tu voz, puedes cambiar la mentalidad de ciertas personas”.

La veracruzana de 23 años, originaria de Las Choapas, Indira Pérez Meneses, ostenta el título de Miss Earth México 2022, y dentro de su gira de medios, visitó El Dictamen: “Soy orgullosamente egresada de la carrera de Comunicación en el puerto, y tuve la oportunidad de viajar a Colombia donde estudié Ciencias Políticas; ya que regresé, emprendí en esta pandemia, teniendo mi propia boutique, también soy columnista para el periódico Liberal del Sur, siendo leída en Coatzacoalcos y Las Choapas; fui Miss Earth Las Choapas, gané el estatal Miss Earth Veracruz y ahora soy Miss Earth México 2022; próximamente estaré viajando a Filipinas para representar a nuestro país”.

Los inicios de Indira fueron a los 3 años: “Me metieron a cursos de verano, ballet, inglés, oratoria y natación, mi abuelita no sabía dónde más, y llegaron los 12 años, yo no quería estar haciendo nada, y mi abuelita, para motivarme, me dijo que había un curso de modelaje, pero que la condición era que en las mañanas fuera el curso de modelaje y en la tarde estudiara matemáticas, sí o sí, entonces eso me motivó y me gustó mucho el tema de la pasarela, expresar con mi cuerpo un mensaje al ser fotografiada; con el tiempo aprendí que los concursos de belleza no son solo tener una cara bonita o tener el 90-60-90, porque eso es lo fácil, lo difícil es cómo, con tu voz, puedes cambiar la mentalidad de ciertas personas, ese es el motivo por el cual gané el certamen, y ahora viene lo difícil, que es cumplirlo. Mi primer concurso de belleza fue en la preparatoria, fui Señorita Independencia, después llegué al puerto para estudiar en la UV y entré a mi primer concurso profesional, Miss Earth Veracruz, en 2017, solo que en esa ocasión estaba verde, y quedé en el top ten, desde ese momento se me quedó esa espinita de prepararme, me esforcé, estando en Colombia me dije “regresando a México me voy a volver a meter” y me prepararé muchísimo”, logrando ser Miss Earth Las Choapas otra vez (pasé el filtro), después gané Mis Earth Veracruz, me seguí preparando dos años más por la pandemia, y el pasado 10 de octubre me coroné como Miss Earth México”.

Siendo un certamen con causa, todas las participantes tienen un proyecto de ayuda a la naturaleza: “Mi proyecto se llama Comunica Verde, trata de la educación ambiental, en el estatal fuimos a cuatro escuelas de manera presencial, dos rurales y dos urbanas, luego llegó la pandemia y todo fue por zoom, y quedé impresionada como los niños tienen esa emoción por cuidar al planeta”.

Hoy en día muchas jóvenes desean el consejo de una ganadora para poder participar de forma segura en un concurso: “Prepárense, los sueños se cumplen, pero hay que estar preparados para lograrlos, prepárense para cualquier cosa, puede ser un certamen, tu examen de mañana, tu titulación, una carrera, cada mujer se puede realizar de manera diferente y ser los mejores”.

Siendo una mujer con una posición privilegiada donde su voz es escuchada: “El empoderamiento de la mujer siempre ha estado, pero ha estado minimizado, las mujeres somos personas que desde siempre hemos salido adelante siendo inteligentes, antes nos llamaban brujas por ser inteligentes, ahora somos científicas, por eso ahora me da gusto que existan más espacios para nosotras”.

De aquí a 10 años: “Me veo teniendo una asociación, ganando Mis Earth Internacional, siendo una mujer muy plena y feliz en todo lo que me proponga. “Gracias a El Dictamen por estar presente en cada paso que doy, por abrirme las puertas, ya me siento en casa”.