Por: Gloria Fernández Martínez/Colaboradora

¿Y quién me va a ver?… Primero muerta que sencilla. ¿Y tú para quién te arreglas? No por el hecho de que estemos en casa, será razón suficiente para andar en fachas, el pijama todo el día, el cabello revuelto, los ojos a media asta y el cachete con secuelas de cama, pero ¿eso haces todo el día, dormir y dormir?

Recuerda que la flojera engendra flojera, deja tu cama, date un rico regaderazo, desayuna y arréglate solo para ti. Mujeres maquillen su cara, un delineador en el ojo, un labial en la boca y un poquito de rubor, todo eso te dará vida y te sentirás mejor, que el glamour no muera, no vamos al ir al salón de belleza, ni andar entaconadas, ni con ropa de marca, sencillas sí, pero arregladitas, y un poquito de perfume no te caerá mal.

Hombres que es eso de dejarse y no arreglarse, pásate un cepillo, gel, aféitense, ponte unos shorts y quítate las chanclas, darse ánimos uno mismo y al pararse al espejo, sonreirás y ese será tu mejor maquillaje, si sonríes no dejes de hacerlo, sonríele a la vida y comparte, que todo el mundo se entere que todo estará bien, regala mensajes de alegría, mensajes de fe y esperanza, solo eso bastará para hacer un mundo mejor.

El mundo está muy pesimista, el mundo necesita confianza, palabras de consuelo, palabras dulces, se tú la portadora, la encargada de regar gotas de paz, semillitas de alegría y, para hacerlo retroaliméntate, sal de tu cama, agradece por el día, arréglate y sonríe, conecta con nuestro Padre Dios y pídele ánimos, fuerzas, dile que quieres ser portadora de esperanza y para eso necesitas primero; con el corazón creer que todo estará bien, todo pasará, que después de la tormenta saldrá el sol, aliméntate de buenos pensamientos, mantén una actitud positiva, dibuja sonrisa en tu rostro, pensamientos positivos y refleja paz, para que así la puedas trasmitir.

También pide resistencia, prudencia, ecuanimidad, pues las cosas se podrán tensas, los humores se alborotarán, habrá mucho stress y miedo, los pleitos familiares serán por la mínima cosa, no estamos acostumbrados a este encierro, pero en ti está la prudencia, sé un San Francisco de Asís, sé un instrumento de paz, de amor y esperanza y que mamá María te regale sus virtudes de silencio, prudencia, amor y fe, aderezada con la oración diaria para que en ella encuentres la paz.