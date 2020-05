Por: Gloria Fernández Martínez

Sorry, pero la batería se me acabó. Disculpa, no pude reportarme pues no tuve batería. Hoy mi batería también bajó, creo que está en un 30%. Señor por favor, recárgala, recargarla con el enchufe de la oración de la esperanza. Es normal y se vale que amanezcamos bajos, pero que esto no dure mucho, no podemos consentirnos esa pereza, ni conmiserarnos, solo por hoy gritaré, lloraré, me desesperaré, no haré nada y me quedaré en cama, creo si está permitido, pues como humanos somos débiles y pequeños, y llegamos a quebrarnos.

Pero mañana me levantaré, quitándome esas cadenas que me atrapan, que me hunden y quieren que permanezca en la flojera, en la pereza y que poco a poco me hundan. ¡No Señor! Eso no quiero para mí, no quiero que el pecado me arrastre, quiero ponerle una barrera y decirle ¡NO!

Señor reanímame, no dejes que me quede en el suelo, dame ánimos para luchar, no desfallecer, redescubrir lo bello que es la vida, darte las gracias por mi salud, por las bendiciones que me mandas, por la fe que sembraste en mí; descubrirte siempre, en la alegría, en el sol, en la naturaleza, en la gente, y a tu ejemplo, actuar como tú lo harías, vestirme de misericordia, de amor y de paz.

Solo tú sabes que no puedo, así que en ti confió Señor, ya son muchos días de este encierro y la incertidumbre y angustia nos mata, el miedo se apodera y la desesperación hace que veamos monstruos y tengamos pesadillas, asustándonos, cayendo en el llanto, y como niños pequeños, te buscamos en todas partes, necesitando de ti, necesitamos de tu paz.

Por favor no nos sueltes y en esas noches de obscuridad, de angustia, de pánico abrázanos muy fuerte y disipa nuestro temor, queremos dejar el llanto y volver a sonreír, volver a descansar, volver a ver la luz, dejando en tus manos nuestras dudas, miedos, angustias exclamando Jesus, en ti confió