Familias y Rostros de México Capítulo Veracruz

Por: Manuel Lucio/Retratista

En una tarde, donde acostumbro ir al centro y disfrutar del folklore veracruzano, fui invitado a una academia de baile, donde se me recibió muy bonito y me enseñaron sus instalaciones, pero más gusto me dio conocer a Hilda Rosales Sena “Yiyi”, como le dicen, típica jarocha alegre y sonriente con el arte brotando por sus venas. Me di cuenta de su pasión por la docencia en el baile y por las puestas en escena de sus obras musicales, motivo por el que me gustó su dedicación y empeño.

Hilda Rosales Sena es Lic. en Educación Artística para bailarines, dirigida al área de la docencia de la Escuela Veracruzana de Danza, del IVEC, Lic. en Ciencias de la Comunicación en la mención de Relaciones Públicas en la UV; titular de Arte del Colegio Rougier de Veracruz, con 17 años montando obras de comedia musical, dando clases de teatro, bailes de salón, ballet y jazz. Catedrática del Centro Mexicano de Estomatología, en la cátedra de expresión oral ventas, iniciativa empresarial. Ha realizado trabajos de logística y producción, espectáculos masivos y presentaciones a foro, en Casa de las Artes Múcara, en el área de jazz y comedia musical. Entre los reconocimientos ha recibido por parte de la Fundación “Yo Soy México”, tres veces premio a la excelencia docente y a la innovación educativa por parte de los colegios del espíritu santo, reconocimiento por parte la secretaria de educación pública, por compromiso pedagógico en tiempos de pandemia por cápsulas de arte en radio para zonas de alta montaña veracruzana. Premios estatales y nacionales de intercolegiales de teatro, danza, fonomímica y poesía coral, siempre en primeros lugares; ha realizado trabajos como actriz con el grupo compañía de teatro popular de Boca del Río con obras en papel protagónicos de obras como “LA LLORONA” y “DANZÓN DEDICADO A AGUSTIN LARA”, de Maricela Lara, y muchas más. Cortometrajes y trabajos como bailarina ejecutante en diversos foros y teatros, congresos y desfiles de moda, en todo el país.

¿QUÉ PIENSAS DE LA SOCIEDAD VERACRUZANA?

Es un orgullo para mí, porque siempre salen delante, de todos los retos y contratiempos de la vida, con su alegría, además es un pueblo con grandes talentos artísticos que se han preocupado por preservar y fomentar en las nuevas generaciones; el amor a todas las artes; le gusta la poesía, la danza y la música. La sociedad veracruzana quiere y respeta a sus artistas plásticos, poetas, cantantes y bailarines, reconoce a sus talentos y sabe vivir de la mano del arte, que se hace aquí… y también del que viene de fuera.

¿QUÉ PIENSAS DEL TRABAJO?

Soy totalmente afortunada, porque sé que es un privilegio de pocos vivir con éxito de lo que más te apasiona, siempre le agradezco a Dios por eso.

¿QUE MENSAJE DEJAS A GENERACIONES FUTURAS?

Que vivan su vida con fe en sí mismos y en Dios, que nunca pierdan, por difíciles que sean, los retos, la capacidad de creer; que pueden realizar todas sus metas; si se preparan, son disciplinados y apasionados de lo que hacen, todos sus sueños se pueden hacer realidad.