Las personas suelen preguntarme a través de mis redes sociales: ¿cómo le hago para estar siempre contenta, verme tan feliz y traer a menudo una sonrisa? Lo que les contesto es que quizá se deba que soy una mujer que está haciendo lo que le apasiona. Creo sinceramente que esto, es por lo menos, uno de los principales ingredientes de la felicidad: HACER LO QUE NOS GUSTA.

Me considero una mujer afortunada porque mi mamá se dio cuenta de mis posibles talentos y me indujo a ellos. Lo mismo me sucedió con mis hijas, vi que a Ali le encantaba leer, la música, y empecé a comprarle cuentos, discos y un porta discos pequeño y nada caro para que escuchara su música cuantas veces quisieras. A Ana le dio por bailar, cantar, actuar frente a un espejo, así que la inscribí a clase de teatro en el IVEC y a clases de ballet.

¿Qué sucede cuando te dedicas a lo que amas? Tu rostro irradia satisfacción, hay demasiada energía positiva dentro de tu ser, te sientes realizado. Observen a sus hijos y descubran sus habilidades, para que encuentren por lo menos una vocación de las tantas que tienen y verán que todo se les facilitará en el proyecto de vida que elijan emprender; carpinteros, abogados, arquitectos, bailarines, soneros o cualquier cosa que deseen ser. Mi padre siempre nos dijo a mis hermanos y a mí: “No todos deben tener un título, solo realicen en la vida aquello que los haga felices”.

Ahora que me he adentrado más formalmente a la política en el municipio boqueño, me doy cuenta que sin querer estaba haciendo política desde hace muchos años. Tengo espíritu de servicio, me gusta ayudar y me preocupa la gente, por eso es necesario lograr que en Boca del Río haya más y mejores oportunidades laborales para que todas las personas puedan desarrollar su vocación, o aquellos que tengan el privilegio de asistir a la universidad, logren emplearse en lo que estudiaron o emprender su propio negocio. Solo así tendremos, amigas y amigos, hijos felices.