La compañía de teatro La Troupe presentó con éxito la obra “Hércules… un musical legendario”, contando con casi 40 actores en escena y una escenografía de primer nivel. Durante sus 3 funciones realizadas en el teatro Fernando Gutiérrez Barrios llegaron al sold out, ganándose una merecida ovación de quienes la vieron. Las compañía donó todo lo recaudado de la tercera función a Once Once, asociación civil que hace realidad los sueños de niños que padecen cáncer con un pronóstico poco favorable (atendidos en la torre pediátrica), siendo en esta temporada los beneficiados Michelle, Diana y Andrés, quienes tendrán una sonrisa de felicidad al ver cumplido su deseo; una primera temporada muy exitosa, la cual seguramente regresará con una segunda para poder ser vista por los admiradores que no alcanzaron boleto.

Ángel Dolmancé y Ángel Rodríguez interpretando a Hércules. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Gerardo Amador como Hades. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Las musas del olimpo. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Javier Klunder interpretando a Phil. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Ángel Dolmancé y Carmen Del Valle interpretando a Hércules y a Megara. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Lalo Morán como Hermes. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Teresa Sandoval y José María Mendiola como Hera y Zeus. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

La Directora de La Troupe Mónica Avendaño con Camilla Avendaño. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Jessi Morales Carral con sus papás Carlos y Jessica Carral de Morales. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Los voluntarios de Once Once presentes durante la función de Hércules. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Catina Sobrevals, Beatriz Melo y Alina Sobrevals. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Maricarmen García Ortiz. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Marilú Azpiri y Ana Martha Panes. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Emmanuel Kuan, Inés Domínguez e Isaac Rodal. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Familias Marquínez y Marabotto disfrutando de la función Hércules. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Gladis leal, Irma Rodríguez y Renata Olivares. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

José Ángel Hernández y Georgina Luna con José Ángel. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Maricarmen Jiménez y René Sánchez con Sarita. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Jacqueline Moncada e Hiromy Velasco. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen