HARRY POTTER 20 Aniversario: REGRESO A HOGWARTS

A lo largo de mi vida, he aprendido a crear espacios que me permiten catalogarlos como MI LUGAR FELIZ, esto debido a mi personalidad “extraña y diferente” para algunos, pero tan amada por mí, y sin duda desde 2001 hasta la fecha, uno de ellos es el mundo de HARRY POTTER, y no puedo negar que la emoción me ganó muchísimo con este regalo que nos acaba de hacer HBO MAX para iniciar el 2022: Una reunión inolvidable con los personajes principales de la saga literaria que llegó al cine para convertirse en un éxito mundial.

Esta ha sido la experiencia que todos los fans del universo creado por J.K. ROWLING necesitábamos, y para aquellos que la vivimos en su momento, nos hace reaccionar el tiempo que ha pasado, lo que hemos vivido y lamentablemente recordando a aquellos que perdimos en el camino, tal cual aquí se hace un homenaje a los actores que fallecieron pero que siempre vivirán en nuestro corazón.

Independientemente de las polémicas declaraciones que ha realizado la autora en recientes fechas, (aquí hace una mesurada aparición obtenida por una entrevista realizada en 2019) y por las que se ha ganado el rechazo del público, queda algo en claro: Ella nos brindó la oportunidad de que aquellos que nos consideramos solitarios, viéramos cuán hermoso es eso y nos permitió sentirnos identificados con cada uno de los personajes entrañables que nos dejó, además del amor que regresó por la lectura en los jóvenes desde temprana edad.

Tal cual es el caso de Daniel Radcliffe como Harry Potter, Emma Watson como Hermione Granger o Rupert Grint como Ron Weasley, a quienes vimos crecer frente a nuestros ojos y a los que se suman jóvenes actores que a la par de intérpretes reconocidos, formaron esa familia que hoy está reunida nuevamente para dar a conocer lo que representó este fenómeno en sus vidas que hasta hoy en día sigue vigente, fue emocionante ver a cada uno de ellos, nos hicieron falta algunos, pero saber que esa energía positiva sigue firme en esos nos hace ver cuán valioso es ser fan de todos ellos.

Entrevistas exclusivas, reencuentros, un análisis resumido de cada película, charla con los directores y actores, escenas inéditas y principalmente un cúmulo de emociones de las que será inevitable no llorar, es lo que nos deja este preciado especial que desafortunadamente comete un error notable en una de sus imágenes de archivo en el que confundió a Emma Roberts con Emma Watson en sus primeros minutos al hacer referencia de su infancia, pero se agradece que nos da la bienvenida al pasado, y nos hace ver que nunca debemos olvidar que la magia debe habitar siempre en nosotros, porque eso nos lleva a experimentar felicidad, amor y esperanza, eso nos lleva a vivir en paz dentro de un mundo complicado como en el que estamos, eso nos lleva a querer aún más nuestro LUGAR FELIZ que por nada podremos abandonar.