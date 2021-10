HALLOWEEN KILLS: La noche aún no termina

La masacre se ha incrementado, la desesperación por justicia comienza a nacer en todos los habitantes de aquel pueblo que ha sido testigo de todos los asesinatos a manos de Michael Myers, allá por 1978 en que el terror comenzó durante la noche de Halloween y que ahora, en esta secuela directa de “La noche de Halloween” (de 2018), una nueva perspectiva arriba para indagar un poco más sobre el motivo de los crueles actos y de un secreto que había estado oculto todo este tiempo… ¿En realidad es malo o quiénes son los auténticos criminales?

Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson dejen encerrado y ardiendo a este monstruo enmascarado, Laurie se dirige rápidamente al hospital para tratar sus heridas, creyendo que todo ha terminado. Pero cuando Michael consigue liberarse, su ritual sangriento continúa y nuevas muertes llegarán para tomar por sorpresa al pueblo que está cansado del terror. Mientras Laurie lidia con su dolor y se prepara para defenderse, nace una inspiración para que todo Haddonfield se levante contra este ser imparable, el cual tiene por deseo regresar a casa.

Como fan de la saga, puedo decir abiertamente que me gustó, pero no superó mis expectativas; se agradece el que traigan de vuelta a varios personajes que conocimos cuando eran niños en la primera cinta y muchos otros ahora en su edad adulta; partiendo de ahí la historia toma fuerza ante la desesperación por parte de Laurie (interpretada por una extraordinaria Jamie Lee Curtis y que aquí no tiene una gran participación), la cual no ha dejado de enfrentarse a su viejo enemigo.

La esencia de John Carpenter se respira desde la anterior entrega, haciéndole un justo homenaje a lo creado hace más de cuatro décadas, a la par de ese score tan característico de la saga que ha ido evolucionando como tema musical tétrico; tenemos suspenso puro, violencia explícita y un baño de sangre a grandes cantidades, pero lo más importante: tenemos historia, varias perspectivas distintas de lo que es en sí la maldad y de dónde viene en realidad; solamente le restaría un poco de la comedia involuntaria que provoca en algunas secuencias, pero cada una de las muertes es representada de forma ideal para los amantes del gore.

Dirigida nuevamente por David Gordon Green, la calidad de producción es respetable, está de regreso el cast completo femenino que nos acompañó en la anterior y ahora son precisamente Judy Greer y Andi Matichak las responsables de tomar mayor fuerza en sus roles como madre e hija que desean poner fin de una vez por todas a este terror vivido por su madre y abuela, respectivamente, durante tantos años, pero, desgraciadamente, hablamos de Michael Myers, el asesino imparable por varias generaciones del que ya está anunciada una nueva entrega.