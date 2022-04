Hablemos de… HEARTSTOPPER

La nueva serie de Netflix que adapta de forma correcta el sentir de los jóvenes, con una visión abierta, natural y sensible sobre el amor y la identidad, sin perder la delicadeza y emoción de sus personajes basados en los comics de Alice Oseman.

¡Esta experiencia ha sido maravillosa! ¡La serie más bonita y entrañable del año! Si bien “Love Víctor” y “Jóvenes altezas” son dos series de temática gay que se han robado nuestro corazón por la naturalidad de sus historias y lo encantadores que son sus personajes, es el turno de recibir la adaptación del cómic escrito por Alice Oseman ”Heartstopper”, el cual ha logrado gran éxito en ventas y la aceptación entre los fanáticos resulta favorable por ese poder de amor y amistad en sus páginas, las cuales ahora saltan a los 8 episodios de la primera temporada en Netflix, misma que tenemos el deseo que continúe.

En esta aventura de enseñanza sobre el valor del amor juvenil en un viaje de autodescubrimiento conocemos a Charlie y Nick, estudian en una exclusiva escuela para varones y, a pesar de que a todas luces son más sus diferencias que semejanzas, la vida de ambos cambia rotundamente cuando son obligados a compartir pupitre en el salón de clases. Charlie, es un niño genio, tímido, con amigos verdaderos y abiertamente gay, mientras Nick es el popular jugador de rugby carismático, que guarda un secreto, pero el destino los hace unir sus caminos y comienzan a establecer una relación más allá de la amistad y de los perjuicios que existen dentro de la misma escuela.

En este viaje de autodescubrimiento y aceptación, los protagonistas se alistan para la aventura de vivir su primer amor y de ver frente a frente lo que son y lo que los define, más allá de si son buenos o malos estudiantes, si son atléticos o genios. Todo mientras, en plena adolescencia, una época llena de cambios, comienza a definirse a sí mismos, gozando de la compañía de amigos importantes como Tao, Elle, Tara y Darcy, sin dejar de lado las experiencias que vivirán y el valor de enfrentar el bullying sin que nada ni nadie los derrote.

Seremos cómplices de esos primeros mensajes de texto, de los nervios que sentimos y de esas hojas secas volando a nuestro alrededor, con chispas mágicas, cuando vemos que esa persona que nos gusta está cerca, sin faltar los conflictos de identidad, de saber si frente a nosotros está el amor de nuestra vida, ese ser que ocupa nuestros pensamientos y a quien queremos abrazar, cuidar y besar.

LO BUENO: Cada uno de los actores juveniles da lo mejor de sí y el casting resulta encantador, principalmente Joe Locke como Charlie Spring y Kit Connor como Nick Nelson, con su química inolvidable; tenemos la presencia de Olivia Colman como la mamá de Nick; la edición al estilo cómic de los episodios, con un toque de animación, es algo totalmente mágico que encantará a los fans; las canciones elegidas para el soundtrack son dinámicas y acompañan bien a cada episodio, y principalmente el desarrollo de la historia le es fiel a lo que ya conocemos, a un grado de sentir emoción al ver a los personajes de carne y hueso; además de abordar la homosexualidad, el lesbianismo y la bisexualidad con total respeto.

LO MALO: Sin duda debemos esperar para saber si habrá una segunda temporada, la cual no dudamos que sea una realidad debido a que en el cómic físico aún falta conocer el final (próximo a salir); así que por lo pronto solo nos resta disfrutar este momento con una serie que se siente necesaria para brindar amor y saber que la diferencia y el amor entre iguales no es malo, por el contrario, es un regalo para romper barreras y prejuicios, porque todos, absolutamente todos merecemos una bonita historia de amor no importando el tiempo que tarde en llegar, pero de paso es correcto sentir amor por los demás y amor a nosotros mismos.