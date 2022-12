Gustavo Munguía “Paul Yester” visitará Veracruz

Molusco” y “El Chato Ontiveros”, brindó entrevista exclusiva a El Dictamen para dar a conocer los pormenores de su próxima visita a Veracruz.

“Gracias por la entrevista, estaré en el puerto de Veracruz este sábado 31 de diciembre en la cena show organizada en el salón Baalbeck, donde ofreceré un divertido espectáculo como Gustavo Munguía el actor, ninguno de mis personajes iniciará, porque es una costumbre empezar con Gustavo, donde hablaré de forma cómica de temas de actualidad, con un contenido adulto, inmediatamente después empezarán a salir los personajes más icónicos de mi repertorio”.

Después de muchos años de no presentarse de manera individual en tierras jarochas, Munguía comentó: “Para mí el público de Veracruz es gente alegre, los identifico de esa manera porque una de mis coreógrafas y bailarina es de Veracruz, muy trabajadora, profesional y bullanguera, sin duda ella representa la imagen que tengo de los jarochos”.

El 2023 que iniciará en Boca del Río le traerá mucho trabajo en lo que ama, la comedia: “Soy uno de los escritores del programa de Televisa “Tal para cual”, el cual fue renovado para una segunda temporada, así que iniciaré el año escribiendo nuevos guiones”.

Pata terminar: “Los invito queridos amigos veracruzanos a que me acompañen este sábado 31 de diciembre al salón Baalbeck a partir de las 9 de la noche para disfrutar de una cena de 5 tiempos, no coman antes por favor, tendremos comida, risas y bailongo, finalizando con el grupo Java, celebrando de esta manera la vida, hemos vivido muchas cosas con esta pandemia, y es por eso que hay que celebrar la vida. No faltes, porque si faltas eres niña, pueden pedir informes al 229 9156 827 y al 229 3314 753”.