Grupo Reto Veracruz ofrece charla… ¿Y si hablamos de cáncer de mama?

En fechas recientes Pili Victoria y Mayin Rodríguez ofrecieron emotivos testimonios de vida, platicando su paso por el cáncer de mama, siendo su moderadora en el escenario la Psicóloga Paulina Kagerer. El evento organizado por Grupo Reto Veracruz, bajo la dirección de su Presidenta Gina Cano de Ricarte y su Vicepresidenta Lenssy García Arana, tuvo lugar en el escenario del The Wish Market, bazar organizado por Anamary Malpica, quien al igual que un gran número de mujeres, escuchó la interesante plática con la cual se busca crear conciencia de que las personas que padecen esta enfermedad no están solas, pudiendo pedir apoyo a sus familias o en asociaciones como Grupo Reto, donde encontrarán a mujeres que pasan o pasaron por esta prueba de vida, quienes las entenderán, apoyaran y brindaran confianza.

Las conferencistas Pili Victoria y Mayin Rodríguez con la Psicologa Paulina Kagerer. Foto Alvaro Ramos/Eo Dictamen

Ada Almendra y Victoria Hernández. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Karla Maroño. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Odette López. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Paulina Kagerer y Fabiola Ricarte. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Anamary Malpica anfitriona del The Wish Market. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Cristina Malpica y Paty Garza de González. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Lilia Pacheco. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen