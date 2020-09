GRANDES DEL TEATRO: Wicked

Wicked: La historia jamás contada de las brujas de Oz, más que un musical es un poema dedicado a la lealtad, la amistad, los valores, los principios y la fuerza interna capaz de hacernos superar cualquier adversidad.

Las canciones son creación de Stephen Schwartz, inspiradas en el libreto de Winnie Holzman, el cual a su vez se basa en la novela “Wicked: Memorias de una bruja mala” del escritor norteamericano Gregory Maguire. Esta historia paralela al libro “El maravilloso Mago de Oz” narra los orígenes de las brujas, por un lado esta Elphaba “la bruja mala del oeste” y Galinda o Glinda, que se convierte en la bruja buena.

Independiente al impresionante escenario y los llamativos atuendos, Wicked es capaz de transportarte a un mundo mágico, donde existen comportamientos negativos como el Bullying, la discriminación, el racismo y la corrupción política, pero también te lleva a un mundo donde puedes encontrar la redención, una mano amiga cuando más lo necesitas, esperanza, empatía, fe, valor y amor, quedando claro que no todo es lo que parece, ya que sin alterar la historia original de Dorothy y el Mago de Oz, te presentan un trasfondo donde los buenos no son tan buenos, y los malos no siempre son los villanos, además de dar a conocer como se crearon: el espantapájaros, el hombre de hojalata y las zapatillas de Rubí.

Desde su periodo de prueba en el 2003 en el Curran Theatre de San Francisco, la puesta en escena cosechó varios premios, incluyendo los premios Tony a mejor actriz principal, mejor diseño de escenografía, mejor diseño de vestuario, y un premio Grammy a mejor álbum, consolidándose al día de hoy como una de las obras con mayor tiempo ininterrumpido en la cartelera de Broadway.

La premiere mundial en idioma español tuvo lugar en la CDMX el 17 de octubre de 2013 en el Teatro Telcel, contando con el protagónico compartido de Danna Paola y Ana Cecilia Anzaldúa como Elphaba, Cecilia de la Cueva como Glinda, Paco Morales como el mago, Anahí Allué como la Srta. Mórrida, Jorge Lau como Fiyero, Marisol Meneses como Nessa, Adam Sadwing como Boq y Beto Torres como el Doctor Dillamon.

La exitosa historia de Elphaba y Glinda llegó a los cines en cintas como “El mago de Oz” de 1939, teniendo como protagonista a Judy Garland en el papel de Dorothy, a Billie Burke en el papel de la bruja buena del norte, y a la inolvidable Margaret Hamilton que inmortalizó la imagen de Elphaba, creándose posteriormente nuevas adaptaciones como “Oz: el poderoso” de 2013, donde Mila Kunis dio vida a la bruja verde bajo el nombre de Teodora. Se espera el estreno de una película (fiel al guion de la obra de teatro) el 22 de diciembre de 2021, con guion de la propia Winnie Holzman, un reparto aún por definir, y la dirección ya confirmada de Stephen Daldry.

Por eso, en lo que se estrena la película, no dudes en ver el musical, el cual seguramente se ganará tu corazón y te abrirá un nuevo panorama de la vida mal juzgada de Elphaba.