GALIMUSICA  presenta “AVIÓN DE PAPEL”

Con el tiempo la música ha revolucionado y trascendido, cambiando vidas por completo, ya sea por un ritmo que no sale de la cabeza o por letras tan profundas que abrazan el alma. Galimusica, toma estas dos variantes trayéndonos su nuevo sencillo “avión de papel”, una canción que nos hará recordar ese amor limpio y puro que sentimos por alguien, con una gran conectividad emocional, enseñándonos en su letra amor, respeto y confianza.

Galimusica, es un chico venezolano que creció bajo la influencia de muchos ritmos distintos, tales como la salsa, el merengue, la música española, y como no podía faltar, las mezclas características venezolanas. Todo esto en conjunto despertó un interés en él, para aprender e incursionar en el canto de una forma autodidacta; por lo que haría de todo para conseguir su sueño. Comenzó a cantar en lugares públicos adquiriendo popularidad por su singular voz, y junto con el apoyo de su familia y amigos, tomó la decisión de emprender su camino creyendo en ese talento que tanto le caracterizaba, incursionando en los géneros pop y pop urbano.

Pero no todo fue de color rosa para este artista, pues recorrió un largo proceso durante su carrera, ya que nos cuenta que sufrió de sobrepeso, y lamentablemente esto fue motivo de puertas cerradas. Sin embargo, con valentía asumió el reto de hacer cambios radicales en su estilo de vida, no solo por cumplir su más grande sueño, si no por salud física y mental.

Durante estos años, ha tenido la oportunidad de viajar y presentar su música en tres distintos países, lo que le ha permitido expandirse y enriquecerse a través de la cultura y parte social. Gracias a esto Galimusica, puede profundizar en sus composiciones mostrando amor, alegría, pasión, desamor y amistad, pues día con día se renueva como ser humano manteniéndose firme en la misma dirección: “No dejen de hacer lo que les gusta y recuerden que un día perdido, significa atrasar el éxito”, son las palabras que le deja a cada uno de sus seguidores, para que de la misma manera se sientan impulsados a seguir lo que aman.

Ahora tiene bien planteado que regresará a los escenarios, pues mucho tiempo ha estado haciendo música para plataformas digitales y ahora es momento de que salga a luz y vivamos la experiencia de verlo en vivo. Además, tiene pensado grabar el videoclip “avión de papel” aquí en México, donde nos mostrará recuerdos de su infancia y la inspiración principal que le impulsó a escribir este mágico sencillo.