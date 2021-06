Galaxia: En el vagón del tiempo

Richmond Hill, Ontario, Canadá

SOMOS SOLO IMAGEN EXTERIOR DE JESUS MÁS NO PERFECTOS

Los seres humanos no somos perfectos aunque, como muchos creemos, hayamos sido creados por nuestro Ser Supremo a imagen y semejanza de Jesús, Dios Hijo, pues solo tenemos en ese caso, la imagen y nos parecemos a él físicamente, pero nuestro interior lo vamos cincelando a partir de que tenemos uso de razón, de acuerdo a la época que nos toca vivir y a los valores que poseemos. Nuestros antepasados se fueron conduciendo según les iba dictando su sentimiento arraigado muchas veces al oscurantismo que prevalecía y cometieron errores que juzgados a la luz actual fueron aberrantes…

LAS INSTITUCIONES RECTORAS FUERON CRUELES

Las magnas instituciones rectoras que fueron los señoríos feudales, los reinos y la iglesia fueron autores de espantosas crueldades, díganlo sino las matanzas a capricho de los dueños de los feudos y de los reyes, inclusive a genios de la literatura, y a notables visionarios en sus feudos o países, solo por considerarlos infieles a sus mandatos, pero la iglesia católica, tal vez por tener miles de cabezas en el mundo tiene errores más grandes como por ejemplo la “santa” inquisición. Un ejercicio de extraordinaria crueldad sucedido a los indígenas canadienses ha sacudido al país entero estos días…

CANADÁ SACUDIDA POR UN CRUEL DESCUBRIMIENTO

Ha sido terrible el reciente descubrimiento de 215 restos de niños que murieron en escuela internado en Kamloops, Brithish Columbia (que funcionaron hasta mediados del siglo pasado). Estas escuelas forman parte del Sistema implantado en el país por los europeos que vinieron a conquistar y que nosotros supimos por una presentación del grupo Kairos hace tres años cuando nos invitaron sus jóvenes integrantes a participar en ella, pues apoyan la restitución de varios de los derechos de sus indígenas llamados aquí habitantes de las primera naciones que conformaban Canadá y fueron despojados de sus tierras y sus derechos por los que arribaron, desobedeciendo a sus reyes que les dijeron que los dueños eran los que ahí habitaban…

Junio nos hace evocar nuestra Preparatoria; en esta instantánea en un receso, a la entrada de Almacenes Canseco, entre Morales y Canal con Pola Santiago Murillo, cuyo cumple era el primer día de este mes, quien alcanzó título de médico y ya se nos adelantó en el camino. Foto Galaxia/El Dictamen

Acción que habla de espiritualidad y conciencia, fue la realizada por maestras de educación especial del colegio La Paz, al visitar a sus alumnos que durante tantos meses ha estado ausentes de las aulas, felicitándolos por el mes dedicado a los niños, aquí recibiéndolas Rodolfo Delgadillo Morales. Foto Galaxia/El Dictamen

Mariana Pazos Gómez que recibió el don de la pintura, fue felicitada por Daisy Tejera y Helen, asistentes a la exposición que presentó junto con otras las grandes pintoras Hilda Verde y Mónica Beauregard. Foto Galaxia/EL Dictamen

Nuestra nieta Jessica María Blackmer Sánchez Tejera con su maestra al terminar el recital con el que cerró su ciclo en el estudio de piano en Maryland donde radica; el siguiente semestre estará en una Universidad de NY; estuvieron sus papás Mark y Adriana, y sus hermanos Brady y John. Foto Galaxia/El Dictamen

Recordar momentos felices es llenar nuestros pensamientos con energía positiva y atraer la luz de nuestros seres en la tierra o que emprendieron la ruta hacia el reino de nuestro Padre; nuestro amigo Lic. Rafael Valverde Elías, revive feliz momento con sus sobrinas Martha, Tinita y Came Malpica Valverde. Foto Galaxia/El Dictamen

Seis años alcanzó Kaleb Castro González, quien fue festejado con alegre caravana de amiguitos, felicitándolo y a quienes obsequio golosinas dispuestas por su mami Silvia Isabel González Martinez y su abue maestra Silvia Martínez Pérez. Foto Galaxia/El Dictamen

Un saludo hasta Cardel para las gemelas Diana Isabel y Grecia Guadalupe Rodríguez Segura Picie, y Elizabeth Segura Picie de Rodríguez, lectoras de El Dictamen, quienes festejaron por sorpresa a su papá y esposo, Marco Antonio Rodríguez Ruiz, sus años de laborar en conocida empresa y su santo que fue ayer. Foto Galaxia/El Dictamen

INTERNADOS ESCOLARES FUERON LA MAYOR CRUELDAD

Pero la gran mayoría tenía en mente la conquista despiadada y los indígenas eran gente de buena fe que fue engañada y así les fueron nombraron jefes que impusieron sistemas aberrantes, siendo una de las mayores crueldades la creación de escuelas que eran internados a los que llevaban niños arrancados de sus hogares dizque para educarlos, pero los trataban tan mal inclusive en la comida y estancia que muchos morían y solo los daban como desaparecidos, pero lo más triste es que estas escuelas estaban a cargo de religiosas de la iglesia católica…

EL ARZOBISPO DE TORONTO RECONOCE LA AMARGA VERDAD

Y precisamente el pasado 3 de junio, el Cardenal Thomas Collins Arzobispo de Toronto acaba de publicar y enviar una carta en la que se refiere al trágico descubrimiento de los 215 restos de niños que asistían a la mencionada escuela en Kamloops, British, Columbia a cargo de las religiosas de María Inmaculada… “Tenemos que reconocer la amarga verdad que involucra a muchos líderes católicos que fueron responsables y abandonaron su obligación de cuidar a los inocentes niños y jóvenes que murieron” pero hay que aprender más de este oscuro capitulo y comprender y solidarizarse con el dolor de nuestros hermanos y hermanas indígenas”. Desde 1990 muchos se han disculpado, el Papa Benedicto tuvo un encuentro de perdón y reconciliación con los indígenas pero –dijo- tenemos que seguir trabajando en ello…

RECONOCER ERRORES Y CAMBIAR SIGNIFICADO DE LOS VALORES

Las disculpas no reviven los muertos ni borran el dolor de los sistemas aplicados no solo en Canadá, sino en muchos países, en siglos pasados y aun actualmente, pero es muy importante el reconocimientos de los errores, la voluntad para corregirlos, e iniciar los sistemas de igualdad que debe haber en el mundo. No menos importante es el cambio en el significado de los valores, recordando cuan felices éramos con los juguetes de madera, las muñecas de materiales sencillos que apenas abrían y cerraban los ojos, con los trompos, las matutinas y los juegos y rondas, no necesitábamos carros de controles, ni juegos electrónicos, y mucho menos pensábamos en drogas…