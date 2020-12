Galaxia: En el Vagón del Tiempo

Richmond Hill, Ontario, Canadá

LA PANDEMIA MÁS IMPACTANTE QUE TERREMOTO O TORNADO

La sacudida que esta pandemia ha dado al mundo entero este 2020 sin duda ha sido más impactante que cualquier terremoto, que cualquier tornado y cualquier otro desastre natural, porque ha abarcado a todos los que habitamos en este planeta; por ello su huella ha quedado grabada profundamente en cada uno de nosotros. Hemos reflexionado sobre la levedad de nuestra materia, hemos orado y llorado por los seres queridos que formaban nuestro paisaje interior y que han desaparecido súbitamente como si los hubiéramos borrado, por los nuevos héroes que han emergido el sector salud y también por nuestra impotencia para cambiar el panorama…

EN FORMA DISTINTA HABÍA QUE CELEBRAR LA NAVIDAD

Había quien pensaba que no debíamos celebrar la Navidad porque no había qué celebrar, sin embargo solo debíamos celebrarla de distinta manera, recordar que la celebración no era un día de fiesta cualquiera, era festejar el renacimiento de Jesús en nuestro corazón y sacar su rostro y su doctrina de la oscuridad en que los habíamos sumergido. Hoy, cuando la tormenta empieza a amainar y se avizora la luz de la esperanza, tenemos que irnos recuperando de los danos sufridos, tenemos que fortalecer el espíritu y asirnos de su mano para caminar por caminos de paz y de amor…

Asistimos virtualmente a la parroquia Jesús de Nazareth en Veracruz y admiramos el Nacimiento que el Padre Guillermo Arturo erige apoyado por arquitecta, aunque más sencillo recreo a todos los fieles que concurrimos. Foto Galaxia/El Dictamen

Desbordante fue el entusiasmo que nos unió en la Nochebuena para esperar la Navidad, aquí nuestro nieto Paul Nasser Sánchez Tejera con los sombreros dispuestos por su mami. Foto Galaxia/El Dictamen

Hoy hace tres años que nuestra nieta Jessica María Blackmer Sánchez Tejera, que radica en la Unión Americana, vino para celebrar en Veracruz sus XV años con su familia materna y amistades allegadas; aquí cuando tenía cuatro meses, en brazos de su abuelo Lic. Tomás Sánchez Ángeles. Foto Galaxia/El Dictamen

TUVIMOS UNA NAVIDAD DICHOSA EN RICHMOND HILL

Como en muchos hogares, ante la imposibilidad de salir aquí en Richmond nos quedamos en casa y aprovechamos los aspectos positivos del confinamiento. Iniciamos con hermosas oraciones y lecturas de la biblia la convivencia, en la que participamos Elvi y Jean con sus hijos Michael, Paul y Peter, quien esto escribe y el sobrino Paul Haddad, quien aunque ya se mudó a un pequeño apartamento cercano a la Universidad, vino para estar en familia; posteriormente saboreamos la cena: Crema de Calabaza squash, pavo, jamón envinado, bacalao y deliciosos complementos, postre de manzana, vino rojo, te y café…

LA ALEGRÍA SE DESBORDO EN EL ÁMBITO HOGAREÑO

Siguió después la apertura de los regalos que desbordo la emoción, sobre todo en los niños que jugaron felices intercambiaron alegres bromas y en las primeras horas de la Navidad se fueron a sus camas que estrenaban hermosos edredones con motivos navideños, con el propósito de venir a la estancia muy temprano para descubrir los regalos de Santa Claus. A media mañana bajamos vestidos todos con las pijamas navideñas que nos regaló Jean…

La maestra Jacqueline Moncada ha estado feliz con su hijo el maestro Christian Ulises Ortega Moncada y su nieto Christian Rodrigo que la festejaron en por su cumpleaños. Foto Galaxia/El Dictamen

Tere Perdomo recordó sus años de banquetera y dispuso deliciosa merienda para celebrar su cumpleaños con un grupo de amigos. Foto Galaxia/El Dictamen

Dr. Rafael Pimentel, Arcelis Carlín de Pimentel, Rosalía Vargas, Tere Perdomo, Nora Campos, Margarita Reyes y Victoria Sarmiento festejando a Tere por su cumpleaños y disfrutando convivencia que se prolongó por varias horas. Foto Galaxia/El Dictamen

NOCHEBUENA, NAVIDAD Y LOS REYES MAGOS

Y abordamos el vagón del tiempo pues queríamos volver a estar en los días inolvidables de nuestra ya lejana infancia cuando queríamos descubrir mirando las estrellas a los Reyes Magos que el 6 de enero nos traerían regalos igual que al Nino Dios. El 24 de diciembre iniciábamos la celebración con la Nochebuena cuando después de hacer la última petición de “posada”, arrullábamos al Nino Dios, compartíamos en casa mama, papa, la inolvidable tía Emilia, mi hermana y yo una sencilla cena, y brindábamos los chicos, con refresco de manzana y los mayores con sidra copa de oro… Un abrazo a todos los lectores que subieron también al vagón del tiempo y gozaron esos días como nosotros. Esperamos sus comentarios en el correo [email protected]