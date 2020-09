Galaxia desde el Vagón del Tiempo

SEPTIEMBRE, MES DE GRANDES ACONTECIMIENTOS

Como una hermosa fuente ha sido el mes de septiembre para nosotros, porque ha dejado fluir muchos acontecimientos grandiosos, además de ser la máxima conmemoración patriótica el 16 de septiembre por haberse iniciado la madrugada de ese día en 1810 el movimiento que dio origen a la independencia de España, (y que nosotros seguimos celebrando) es el aniversario de nuestro querido Diario “El Dictamen” que ha llegado ese mismo día, a su 122 aniversario, y ha sido nuestra casa laboral desde hace más de cincuenta años, y por si fuera poco, precisamente en este mes, empezamos a laborar oficialmente en 1961…

LAS VIVENCIAS SE AGOLPAN EN NUESTRO CEREBRO

Las vivencias se agolpan en nuestro cerebro, y aunque necesitaríamos muchos tiempo y espacio para comentarlas, trataremos de disfrutar las que sean posibles, en este viaje que hacemos en el Vagón del Tiempo. Vemos a Don Juan Malpica Mimendi, nuestro inolvidable Director, que nos contrató junto con el Subdirector de Redacción don Julio S. Guerrero a sugerencia del Prof. Alfonso Valencia, quien era Jefe de Información y Director de la Facultad de Periodismo, nuestro maestro y a quien todas las noches íbamos a ayudar en la Redacción del Diario…

La Noche Mexicana familiar que tuvimos en la residencia de nuestra sobrina la LAE. Maricarmen Morales Tejera para celebrar magno aniversario patrio como lo reflejan el Mtro. José Vázquez, la Mtra. y psicóloga Mireya Morales de Vázquez y los pequeños Isabella y Santiago Morales Quepons, hijos de Cecy y el LSC. Horacio Morales Tejera. Foto Galaxia/El Dictamen

Al alcanzar El Dictamen 122 años de fecunda labor para acoger la problemática y apoyar el desarrollo de nuestro puerto, nos emocionamos por haber participado de cincuenta años para acá en importantes acontecimientos como este relativo a la organización del Carnaval, una cena a la que fue invitado nuestro Director don Juan Malpica Mimendi quien nos pidió acompañarlo: Sentados: Rita Serna, Carmelita de Gutiérrez con sus hijos; de pie: don Alfonso Gutiérrez de Velasco, Elvira del Carmen Tejera, Roger Posadas, presidente del comité organizador y dos acompañantes en una foto tomada por Raúl Varela hace más de cuatro décadas. Foto: Archivo Galaxia/El Dictamen

El empresario radiofónico Baltazar Pazos De la Torre y su esposa Irma Elena Gómez Scheaffer, se miran emocionados al llegar a la iglesia de Santa Rita de Casia el 14 de septiembre de 1971 para recibir bendición nupcial y esperan confirmar sus votos matrimoniales el año próximo al alcanzar su aniversario de oro, acompañados de sus hijos Baltazar, Fernando, Mariana y Mauricio, hijas políticas y sus nietos. Foto Galaxia/El Dictamen

LAS SABIAS ENSEÑANZAS DEL MAESTRO ALFONSO VALENCIA

Aunque más bien él era quien nos ayudaba con sus sabias enseñanzas y consejos que hemos seguido tanto en las distintas áreas que trabajamos con él, como más tarde en el área de culturales y sociales donde nos quedamos motivadas no por vanidades, sino por la oportunidad para transmitir valores y apoyar en los requerimientos de la comunidad orientando recursos y energía de grupos bondadosos, a ellos también los avistamos.

MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS EL EJÉRCITO DEL CLUB ROTARIO

Y bueno entre esos grupos se encuentra el Club Rotario de Veracruz que el 22 de diciembre de 1922 cumplirá cien años de apoyar a la comunidad, y en cuya primera directiva fue presidente el señor A.E. Hegewish y en relaciones públicas estuvo el señor Francisco Malpica Silva, del equipo de neutro Diario. El Club Rotario Internacional fundado un poco antes por Paul P. Harris, en Chicago, EUA, tiene actualmente un ejército de paz y ayuda formado por un millón doscientas mil personas que trabajan en 130 países. Nos declaró esto Sergio Cruz Castañón Gobernador de distrito al que pertenece Veracruz, por 2020-21, quien vino el pasado día 5, a la sesión organizada por el Club porteño Rotario Villa Rica…

Sergio Cruz Castañón, nuevo Gobernador Rotario de distrito 4185 que comprende Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Guerrero, abriendo sesión del Club Rotario Villa Rica por su cambio de directriz, al que felicitó por su labor de 34 años y entregó certificados de aportación, reiterando el esfuerzo de todos sus clubes para seguir trabajando en estos días; aparecen el nuevo presidente Jesús Hernández Watanabe y las esposas Lysis y Elena. Foto Galaxia/El Dictamen

Feliz y completamente restablecida de salud, Lucy González Champion de González fue festejada por su cumpleaños; compartió su pastel con su hija Carmelita de Berdón, presidenta de las Damas Ateneístas y sus nietas; sinnúmero de felicitaciones recibió de todas sus compañeras ateneístas. Foto Galaxia/El Dictamen

Javier Camelo Durán, niño tierno y ejemplar, pidió permiso a su mamá Sonia Durán Picie para regalar su tablet a un compañero de secundaria que no tenía, arguyendo que él tenía Laptop, celular y la Tablet, necesario para seguir sus estudios; con él sus papás Sonia y Francisco Camelo, quienes lo festejaron cuando cumplió 12 años de vida. Foto Galaxia/El Dictamen

EL GOBERNADOR ROTARIO SERGIO CRUZ CON EL ROTARIO VILLA RICA

Dicha sesión fue realizada en forma presencial y virtual, en un pequeño salón. En el mensaje que dirigió se dijo muy satisfecho por el trabajo que no obstante la pandemia vienen realizando todos los clubes de su distrito, lo que lo animó a desplazarse, con todos los cuidados protocolarios, junto con su esposa Lysis Pintos de Cruz, para imprimir la mayor animación posible a su aguerrido grupo distrital. Rindieron protesta como presidente, Jesús Hernández Watanabe; vicepresidente, Primitivo Hernández Báez; secretario, Sebastián M. Briseño; y tesorero, Juan Manuel Hernández Fragoso; en el Comité de Damas protestaron Elena Ramos Vivanco, presidenta; Natividad Hernández, secretaria e Ivonne Enríquez, tesorera…

LUCY DE SÁNCHEZ VARGAS VIVE YA EN RECINTO LLENO DE LUZ

Aunque para no subrayar el dolor he evitado comentar los decesos que ha habido en esta pandemia, siento mucho esas partidas dolorosas y oro por los deudos, pero hoy mi corazón tiene un gran crespón de luto por la partida de la dulce prima Lucy Pérez de Sánchez Vargas, quien me quería tanto como yo a ella, con un cariño fraternal muy profundo. No sabemos cuál designio la condujo al oscuro recinto del Alzeimer en el que permaneció varios años, hasta que el viernes 18, Dios la llamó a vivir en su recinto lleno de luz y amor. Un abrazo solidario para su esposo el Lic. Heriberto Sánchez Vargas, sus hijas Lucita y Gina, y sus nietas que le prodigaron siempre un amor inenarrable…