Galaxia: Desde el Vagón del Tiempo

HALLOWEEN FIESTA CATÓLICA ES HOY DE ALEGRÍA FAMILIAR

Una verdadera fiesta de convivencia y unidad familiar es hoy en día el Halloween, que iniciara la iglesia católica en Europa cuando gente muy pobre visitaba la noche del 31 de octubre diversas casas recibiendo pastelillos de los dueños a quienes encomendaba a nuestro Padre diciendo santificado sea tu nombre, según información de un sacerdote de Luisiana, EUA, vinieron después los disfraces que evocaban a los santos y siguieron los tiempos de creencias en brujas y sortilegios, cuando adoptó el humor negro, pero como todo cambia, ahora es una fiesta de unidad que da oportunidad a los celebrantes de vestir los trajes que deseen. Además hay que promover nuestra cultura y también respetar las diversas culturas…

NOS ALEGRÓ LA VISITA DE MÁS DE 70 NIÑOS

Este año me tocó estar “de guardia” en la casa, que fue decorada con motivos simpáticos invitando a pasar a saludarnos (los que no quieren o no pueden recibir no adornan). Cerca de las 6 de la tarde me senté detrás de la puerta de cristal semi abierta con una caja grande repleta de bolsitas de papas y otras frituras, y dos costalitos llenos de dulces y chocolates. Nos visitaron más de setenta niños, de acuerdo al conteo que hicimos, vestían de mariposas, de princesas, de calabazas, de personajes de caricaturas, con sus bolsas o canastas decoradas, y llegaban en caravanas caminando o en coches con sus papás que también lucían alguna prenda alusiva.

“FELIZ HALLOWEEN” NOS DIJERON CON TIERNA SONRISA

Los esperaban en la banqueta mientras ellos nos decían en su mayoría “Feliz Halloween” y recibían felices las golosinas dando las gracias con tiernas sonrisas que correspondían también con gran felicidad viendo sus lindas caritas. A las nueve de la noche cerramos el “changarro” con el arribo de nuestros nietos y sus papás. Ellos venían algo cansados por el recorrido, pero los niños venían felices cargando las enormes bolsas de golosinas que habían reunido…

El nieto mayor Michael Nasser Sánchez Tejera, de quince años, vistió el último día de octubre, Noche de Halloween, un traje de guerrero medioeval, que fue muy solicitado en las tiendas que disponen decenas de diferentes trajes de variados personajes, sobretodo de los programas en boga con los que se identifican tanto chicos como grandes, que ha ido cambiando y se asemeja más hoy en día a un carnaval con sello de humor negro, pero bastante festivo. Foto Galaxia/El Dictamen

Peter Nasser Sánchez Tejera, encarnando al simpático personaje Bendy, de sus caricaturas preferidas, y Paul Nasser Sánchez Tejera vestido como Dark King (El rey negro) disponiéndose a salir a la convivencia de Halloween invitados por Mary y Ernie, quienes dispusieron una larga y bien decorada mesa con un gran número de exquisitas golosinas que les entregaron con intercambio de bendiciones y buenos deseos y siguieron después visitando muchas casas para expresar felicitaciones recibiendo también muchos dulces y chocolates. Foto Galaxia/El Dictamen

A la izq. el Cónsul General de México en Toronto, Porfirio Tierry Muñoz Ledo, y a la derecha el Cónsul de Cultura, Rodrigo Mendivil, con la presidente del Grupo Multicultural Canadá Nos Une y Coordinadora de Talento Taller Artesano Lumy Fuentes ante el Altar de Vida que erigieron de acuerdo a la Tradición Mexicana, durante la ceremonia efectuada el 2 de noviembre, en la cual también nosotros participamos con el trabajo que nos publicara El Dictamen y dos poemas “Recuérdame en tu canción” y “Mis Muertos Viven”. Foto Galaxia/El Dictamen

Aunque por razones de tiempo y distancia no estuvimos presencialmente en la ceremonia nocturna conmemorativa del Día de los Muertos, una tradición mexicana de hace más de 5 siglos en mixtura de creencias indígenas y españolas, participamos por zoom, recibiendo también por este medio la cálida felicitación y saludos del Cónsul General de México en Toronto, Porfirio Tierry Muñoz Ledo, y del Cónsul de Cultura, Rodrigo Mendivil, el día 3 visitamos el Altar de Vida y dialogamos con Lumy Fuentes presidente de Canadá Nos Une y de Talento Taller ArteSano. Foto Galaxia/El Dictamen

Jacqueline Reynaud desbordante de alegría y con el sol en sus cabellos enmarcando sus grandes ojos azules, recibió cálidos aplausos del público al desfilar como Reina del Carnaval de Veracruz en 1958, dejó la vida terrena el pasado lunes 25 de octubre, llenando de tristeza el corazón de familiares y muchas amigas cercanas como la QFB. Verónica Ibáñez a la que cada año acompañaba en la comida de su generación preparatoriana, y con quien aparece en la foto en una de ellas. Foto Galaxia/El Dictamen



Al solicitar Carmelina Priego Medina la casa familiar de Tlacotalpan, de arquitectura señorial, que hoy es de una tía, para una breve estancia y que su hija Carmelina Chávez Priego saliera de ahí vestida de novia jarocha, supo que esa casa había sido nada menos que del gran pintor tlacotalpeño Alberto Fuster, quien pinto allí el famoso cuadro “Mi abuela jarocha en traje de novia”. Foto Galaxia/El Dictamen

DESDE EL DÍA 1 INICIAMOS LA CELEBRACIÓN MEXICANA

El primer día de noviembre estuvimos en contacto con amigas y compañeras de la Asociación Multicultural Canadá Nos Une, a la que pertenecemos, comentando la gran afluencia de personas que visitaron el Altar de Vida que junto con los integrantes del grupo anexo Talento ArteSano instalaron después de realizar multitud de figuras y marcos para la instalación en la que también recordaron a los niños de las primeras naciones (habitantes de Canadá) que murieron en las escuelas donde eran obligados a asistir y cuyos restos hace poco fueron descubiertos…

CÓNSUL DE MÉXICO EN TORONTO EN LA CEREMONIA DEL DÍA 2

El día 2 fue el Día del Silencio enmarcado por una ceremonia basada en la hermosa tradición Mexicana del Día de los Muertos, a la que asistieron el Cónsul General de México en Toronto Porfirio Thierry Muñoz Ledo que externó un emotivo mensaje, y el Cónsul de Cultura Rodrigo Mendivil, y también gente interesada en nuestras tradiciones; condujo hábilmente la presidente de Canadá Nos Une Lumy Fuentes y nosotros participamos vía zoom con el artículo que nos publicó El Dictamen, con bello diseño de Mario Durán, y con los poemas “Recuérdame en tu canción” y “Mis Muertos Viven”…

UNA BODA TLACOTALPEÑA A LA USANZA DE HACE 2 SIGLOS

Una recreación de la esencia tlacotalpeña que hizo emerger la señorial ciudad de hace al menos dos siglos en una boda, con su hermosa doncella vistiendo el regio atuendo, el novio con su albo pantalón y guayabera, su sombrero y su elegante paliacate. Caminando con su precioso cortejo integrado por damas y caballeros vestidos también a esa usanza hasta llegar al lugar donde tomaron una engalanada embarcación que los condujo al terreno de la punta que embelesa al poder contemplar la fusión del caudaloso Río Papaloapan, o de las Mariposas, con el Río San Juan…

CARMELINA Y FERNANDO PROTAGONISTAS SIGLO XXI

Esta vez protagonizaron, la escena en pleno siglo XXI, como la doncella, Carmelina Chávez Priego y el joven profesional Fernando Muñoz Silva, ambos de familias tlacotalpeñas; ella hija de Carmelina Priego Medina y Salvador Chávez Pensado y él, de Ángel Abel Muñoz Aguirre y Rebeca Silva Palencia. Después de la ceremonia, en el brindis, se desbordó la alegría con los músicos jarochos y los sones que iniciaron bailando con singular arte Fernando y Carmelina, quien evocó a su abuela materna Carmita Medina de Priego + quien con gran pasión condujo el Desfile “Evolución del Traje de Jarocha” que presentó el Círculo Tlacotalpeño en Veracruz muchos años en varios lugares y en grandes eventos, velando siempre por la autenticidad de los trajes y en especial el de la Novia Jarocha… Nos despedimos y esperamos sus comentarios elviradelcarmentejerahotmail.com