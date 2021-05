Galaxia: Desde el Vagón del Tiempo

Richmond Hill, Ontario, Canadá

SENTIMIENTO Y VALORACIÓN PERSONAL DE LOS COLUMNISTAS

Aunque una columna periodística es informativa, tiene rutas personales que permiten sacar de contexto la información sin ningún punto de vista, escribiendo en tercera persona; el columnista puede escribir bajo su propia interpretación lo que acontece, imprimiéndole su sentimiento y su valoración, yo con base a ello, siempre trato de escribir, a veces me detengo pues no quiero transgredir las reglas informativas aprendidas en la universidad, pero luego me apego a escritores valiosos como el recordado Germán Dehesa, y a la culta pluma que pretende llegar al público simplemente como Catón. En una reflexión, este se regodeaba de ser muy rico, no por el metal, sino por la riqueza espiritual que Dios le dio con su familia, amigos y los logros alcanzados…

TENÍA RAZÓN LA CARTOMANCIANA DE MI ADOLESCENCIA

Alguna vez, en mis años adolescentes, alguien me leyó las cartas y me dijo que de mayor iba yo a ser muy rica; incrédula solo me reí y al paso de los años todavía más, pues aunque no estaba en la pobreza tampoco me llegaban bolsones de dinero. Sin embargo hoy, a punto de cumplir 83 años de vida, poseo riquezas fabulosas, amor a raudales, que me prodigan mis hijos, mis nietos, mi hermana con su familia, ahijados, amigos fraternales, también muchos de los que fueron mis maestros, mis alumnos formales y aquellos que se adhirieron a mi corazón sin formalidad alguna en el ITV, en la educación preescolar, en el periodismo, en diversos tiempos, en mi humilde camino de cultura y servicio. Tenía razón la cartomanciana que rica he llegado a ser…

Después de recibir el bautismo Ana Sofía Duarte Palmeros con sus papás Nadim Duarte Yza y Cecilia Palmeros de Duarte, y su hermanito Santiago que la felicitaron junto a sus abuelitos Ángel Palmeros, Tere López de Palmeros, Gustavo Duarte Rivas y Rochy Iza de Duarte. Foto Galaxia/El Dictamen

La Nutrióloga Lita Campos Reyes, que pronto terminará doctorado de su carrera, hizo una pausa en sus estudios para festejar su cumpleaños con familia y amigas, recibiendo por Whatsapp innumerables felicitaciones de sus compañeras de la Agrupación Femenina Ateneista. Foto Galaxia/El Dictamen

Sonriente y muy feliz nuestro nieto John Blackmer Sánchez Tejera fue festejado por sus 11 años por sus papas Mark y Adriana de Blackmer, y sus hermanos Jessica María y Brady en Maryland, EU, en un restaurante mexicano, luciendo sombrero que le colocaron cuando le cantó un trío las Mañanitas. Foto Galaxia/El Dictamen

Ana Sofía Duarte Palmeros ante el altar de Jesús de Nazareth al terminar la ceremonia al ser bautizada; apadrinada por Gustavo David Duarte Yza y Susy Exsome Lajud, quienes brindaron por la salud y larga vida de la nueva cristiana en convivencia familiar. Foto Galaxia/El Dictamen

La década de los setenta a un concierto en el Teatro del Estado; aparecen siempre amantes de la cultura, el Lic. Joaquín De la Llave, Gloria Ramos Ramírez, Elvira del Carmen Tejera y Úrsula Ramos Ramírez que acaba de ser homenajeada en Veracruz por su vida dedicada a promocionar el arte y la cultura. Foto Galaxia/El Dictamen

EN MIS CASI 83 AÑOS DIOS HA SIDO MUY GENEROSO

Dios es muy sabio y ha sido generoso conmigo, pues en esta pandemia me llevó a Canadá para que estuviera más segura y recibiera también un nuevo caudal de energía positiva. Sabiéndome hiperactiva puso a mi lado a Lumy Fuentes, una gran mujer, también mexicana, que buscó nuevos horizontes en Canadá, e igual de inquieta, pero ubicada en la década de los 50’s tiene motor imparable, y desde la organización que fundó, Canadá Nos Une, hemos vencido retos y alcanzado grandes logros. Hemos estado en celebraciones internacionales como Altar Mujeres Silo XXI, y este abril tuvimos la fortuna de celebrar desde Toronto el Día de la Educadora por vez primera, vía zoom con muchas Educadoras, a las que cada año invitábamos en Veracruz con la maestra Lucha López, que ahora participó también…

EMOTIVA EXPERIENCIA CON EL CONSULADO MEXICANO EN TORONTO

La cereza del pastel fue nuestra participación en el programa que el Consulado General de México en Toronto y Canadá Nos Une ofrecieron vía zoom, el 30 de abril, a los niños en su día. Narramos dos cuentos “Soy responsable de mi perro” y “Yo solo quiero pastel, chocolates y helado”, que fue toda una hazaña porque para seleccionar imágenes, editar y ajustar a la narración pasaron muchas horas trabajando mi nieto Mike Nasser y mi hija Elvi Sánchez Tejera. Muchas personas se conectaron de Canadá, EU y México, y ha tenido muchas vistas en Facebook y la página del Consulado Mexicano en Toronto; culminamos con el video de nuestro cuento “Adriana y el Padre Tiempo”, con música del maestro José Vázquez, realizado durante la presentación que hizo la Escuela Municipal de Bellas Artes, que dirige la maestra Luchy Ortiz, en el Teatro Clavijero, con la Orquesta Sinfónica Daniel Ayala, el ballet Cubano de la maestra Daniela y nosotros narrando…