Galaxia: Desde el Vagón del Tiempo

Richmond Hill, Ontario, Canadá

CON EMOCIÓN INCURSIONAMOS EN EL VAGÓN

En el Vagón del Tiempo hemos visto cobrar vida muchos acontecimientos integrados a nuestra historia personal incursionando donde el destino nos ha llevado en trabajo profesional y en grupos solidarios, hemos sido testigo tanto de momentos gloriosos como de momentos tristes que se han registrado en los sesenta años, que este ano cumplimos, de ejercer el periodismo enlazado principalmente con la educación, la cultura y el servicio a la comunidad. Sin embargo no nos había tocado una pandemia tan terrible como la que estamos pasando, habíamos oído de las grandes plagas como la viruela, la influenza, la peste bubónica, la tuberculosis, etc., pero no la registrábamos como un hecho posible para nosotros…

PODEROSOS RETOS CLIMÁTICOS ENFRENTAMOS

Ahora estamos más preparados para enfrentar los retos futuros y tal vez el más poderoso es el del cambio climático, cuyos dramáticos pasos están a la vista muy cerca para nosotros que podemos darnos cuenta del impacto pavoroso que ha tenido EU, especialmente el área de Texas convertida en un congelador gigante sin luz, sin agua y con mucha gente en fila para adquirir alimentos; curiosamente este país que firmó a través de su presidente Obama, con casi 200 más, el pacto climático en Paris en 2017…

Adriana Malpica Mancera, previo a su boda con José Luis Gómez Sañudo, en su despedida de la soltería por sus compañeras del colegio La Paz y amigas, organizada por Nancy Segura: Delfina Tejeda, Esperanza Moncada, Ana Aurora Castellanos, Magi Maraboto, Nancy, Adriana, Virginia Tiburcio, Adda Irma Del Río, Luz Rocío Diez, Lupe Vives, Virginia Mota, Elvira del Carmen, Sheyla Oropesa, Tere De Diego y Judith Mota. Foto Galaxia/El Dictamen

Con la misma alegría y con mayor amor, Jean Nasser y Elvi Sánchez Tejera de Nasser celebran hoy 18 años de haber intercambiado juramento nupcial en Santa Rita de Casia; festejaran con sus hijos Michael, Paul y Peter, en Canadá. Foto Galaxia/El Dictamen

Arropados por el cariño de excelentes vecinos, los Nasser Sánchez Tejera celebraron el día del amor y la amistad con vistosa mesa que alegró a Peter, además cena de gala con langostas y vino obsequio de Mary y Ernie. Foto Galaxia/El Dictamen

La generación 51-55 de la preparatoria, algunos de los cuales están ahora en otra dimensión como los Lic. Ricardo Hernandez y Rafael Paz, el Dr. Ángel Platas y el anfitrión Lic. Chato Ortiz; junto el Ing. Sergio Tronco que pasa aun lista de presente con Eloísa Porragas, Tere Rebolledo y Elvira del Carmen. Foto Galaxia/El Dictamen

Felicitaciones ha recibido la LAE Sonia Duran Picie, quien labora en el área administrativa del IMSS en el puerto, por parte de familiares, aquí acompañada por su hijo Javier Camelo Durán en la comida que le ofrecieron sus tíos Juanita Picie Hernández, Juan Cortés Aragón y Berta Picie de Cortés. Foto Galaxia/El Dictamen

TRUMP SE OPUSO, PERO BIDEN LO RETOMA

Pero al entrar Trump como gobernante se opuso a este, aunque legalmente no se pudo salir antes de 4 años salvándose los norteamericanos del tremendo error al haber perdido las elecciones. Con la sabiduría que emana, Joe Biden el nuevo presidente lo ha retomado. Olvidó el saliente que un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y su Vicepresidente 1993-2002 Al Gore, abogado, economista y filántropo recibió el Premio Nobel de La Paz por su activismo medioambiental, y solo por la inercia partidaria republicana no fue presidente…

BUENAS COSAS HUBO EN EL 2020 TAMBIÉN

Fueron enviadas en un video por @martinvirasoro: 1.- Alemania transforma 62 bases militares en reservas naturales. 2.-El desarrollo de la vacuna covid de Pfizer esta por revelar una potencial cura para la esclerosis múltiple. 3.- Nuevos análisis de próstata, en 20 minutos, con la orina del paciente tienen un 100% de exactitud. 4.- Cultivo de madera en laboratorio podría terminar con la desforestación. 5.-Se cerró el agujero de ozono en la Antártida…

FELICITACIONES PARA LOS CUMPLEAÑEROS

El compartir información y comentar siempre nos apasiona, por lo que enviaremos un saludo y nuestros mejores deseos a los cumpleañeros de la segunda quincena de febrero, 19 para el doctor Alfonso García Reynoso y el Ing. Alvaro C. Capetillo, ex Directores del ITV; el 24 para Carmelita Caldelas, el 27 para la Dra. Aurea Luz Sanchez Ángeles, y el 28 una oración por el Ing. Gilberto Sanchez Ángeles… Esta semana hemos tenido grato intercambio telefónico, coordinado por Blanquita Pinedo, las ateneístas, con motivo del 68 aniversario de nuestra asociación actualmente presidida por Carmelita de Berdón. Nos gustaría saber sus impresiones acerca de esta columna a través de la que pretendemos servir, al correo [email protected]