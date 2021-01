Galaxia: Desde el Vagón del Tiempo

Richmond Hill, Ontario, Canadá

ANHELAMOS UN ANO 2021 VENTUROSO

Iniciamos este 2021 con el anhelo de que sea venturoso y traiga paz y felicidad a nuestros corazones. Escuchamos innumerables frases invitándonos a olvidar a no voltear hacia atrás y a dejar lejos de nosotros los acontecimientos negativos que sucedieron en el año 2020, que a veces sentimos como una pesadilla y gracias a Dios acaba de terminar… Aunque sabemos lo difícil que es llevarlo a cabo, porque la tragedia tocó muchas puertas de familiares, amigos queridos y personajes que eran símbolo de grandeza, algunos muy conocidos, sobre todo en el mundo del arte o la ciencia, mientras que otros con grandeza espiritual que apenas conocimos cuando enfrentaron la pandemia defendiendo a sus congéneres…

DIOS MARCA EL CAMINO DESDE QUE NOS DA EL ALMA

Pero tenemos que hacer el esfuerzo y mirar hacia adelante, no podemos cuestionar a Dios, porque en su infinita sapiencia tiene marcado el camino para cada uno de nosotros desde que envía nuestro espíritu para insertarse en el cuerpo forjado por las parejas señaladas. Así que solo nos queda recordar esas almas que volvieron a la Casa de Dios. Agradecer al Altísimo por el tiempo que nos permitió tenerlos con nosotros y enfrentar retos con entereza y amor, porque no solo nos dan amargura, sino también felicidad cuando cincelamos con responsabilidad a nuestros hijos y vemos sus logros, cuando ayudamos a quien lo requería y cuando aprendemos a gozar con el gozo o triunfos no solo personales sino de los demás…

Una expresión radiante, que deseamos reine en este 2021, tienen en esta foto del brindis en la casa de los Morales y ramas, la LAE Maricarmen Morales Tejera, sus hijas Melissa y Natalia Lozada Morales y su sobrina Majo Delgadillo Morales en cuya casa fue la celebración. Foto Galaxia/El Dictamen

El Lic. Juan Carlos Cotrina e Ivette Cortez de Cotrina tuvieron doble celebración el 31 de diciembre por el cumpleaños de él y, aunque iniciaron con atractivo paseo, fueron a dar gracias a Catedral y agregaron a la cena tradicional el pastel con incontables felicitaciones que iniciaron sus hijas. Foto Galaxia/El Dictamen

Parece increíble, pero la distancia nos acerca, y prueba de ello es la Navidad que nos impulsa para buscar a la familia y seres queridos, reviviendo momentos compartidos y ausencias inevitables; aquí en una reunión con Damas Ateneístas a las que refrendamos nuestro cariño; abrazo a Carmelita, la presidenta, y las compañeras. Foto Galaxia/El Dictamen

A SACAR LA CASTA Y LLENARNOS DE FE Y ALEGRÍA

Como diría la inolvidable Yolanda Quevedo de Pina “A sacar la casta”, por ello me lleno de fe y alegría que con los hogares en que virtualmente estuve en la noche del 31 de diciembre y amanecer de enero 1, vestían sus mejores galas y compartían deliciosa cena, algunas eran elegantes y otras modestas pero todas se veían deliciosas e irradiaban amor y mucha energía positiva…

COMPARTIMOS RICA CENA LIBANESA

Aquí nosotros compartimos una regia cena libanesas gracias al don culinario de nuestro hijo Jean Nasser, desde las ricas empanaditas variadas, dips de berenjena y hummus, nuestra favorita ensalada Tabule, kephe raw y kehpe charola, kafta, charola de quesos, postres como namura, dulces tradicionales, legumbres, vino, y el tradicional licor de anis, arak….

En el Vagón del Tiempo llegamos a los años 96-97, en celebración del Club de Leones Veracruz, presidido por Francisco Ávila Camberos; aparecen Sonia de Chirinos, esposa del Gobernador del Estado; Ana Victoria de Conteras, Riqui de Reva, Villa de Escamilla, Lourdes de D’Giusto, Sonia, Begoña de Ávila Camberos, presidenta del Comité de Damas; Rosy de Hobart, Rosaura de Hernández, Pepa Ordoñez y Lolita de González; recuerdo cariñoso a Ana, Villa y Rosaura. Foto Galaxia/El Dictamen

La maestra Lupita Montano de Llarena, que aparece con su nieta Samantha López Llarena, fue festejada el 12 de diciembre, pero continuó junto con su esposo Ing. y maestro Eusebio Llarena Narváez festejando la temporada con sus hijos el Lic. Eusebio que radica en Cancún y vino con sus hijos, y Lic. Karina, que vino de Querétaro con su esposo Marco y su hija Sthepanie. Foto Galaxia/El Dictamen

Santiago Morales Quepons da la bienvenida al 2021 y envía saludos a todos nuestros lectores sosteniendo su primer trabajo navideño que hizo en la Guardería. Foto Galaxia/El Dictamen

LOS BLACKMER CENARON TACOS EN EU

En cambio en la Unión Americana nuestra hija Adriana con su esposo Mark Blackmer y sus hijos Jessica María, Brady y John tuvieron cena Mexicana con tacos, guacamole, salsas y otras ricuras de nuestra cocina, celebraron además del cambio de año y la salud que Dios les ha concedido en esta pandemia tan dura allá, el primer y tierno concierto de piano que Jessi tuvo por la tarde, en un área de su casa con sus pequeñas alumnas…

NOS DESPEDIMOS CON ABRAZO Y MUY BUENOS DESEOS

Y nos despedimos con un abrazo virtual y los mejores deseos para todos nuestros amigos, compañeras de la Mesa Redonda Panamericana, Rotarianas, Conciertos Liricos, Ateneístas, de Antares, UFIA, ex Sembradores, Leonas, y desde luego lectores…