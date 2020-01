Por: Emmanuel Sagaón/Colaborador

Mis queridos lectores comenzamos el año y les deseo con todo corazón que sean 365 días prósperos y llenos de luz.

KAROL G LLEGARÁ AL ALTAR CON ANUEL AA

Tal parece que este 2020 será un año de mucho amor, la primera boda anunciada fue la del cantante urbano puertorriqueño Anuel AA, quien a través de su cuenta de Instagram anunció que se casará con su novia, la artista colombiana Karol G, luego de más de un año de iniciar su noviazgo: “Este año hay boda”, escribió Anuel AA en su cuenta, junto a una foto con su pareja. Al cierre de esta edición la foto publicada cuenta con más de 3 millones de “me gusta” de sus más de 19 millones de seguidores en dicha red social. Cabe mencionar que la pareja inició su romance después de que Anuel AA saliera de prisión en julio de 2018 por posesión ilegal de armas de fuego y por cuyo cargo cumplió 30 meses en cárcel. La intérprete de “TUSA” ya empezó a ver vestidos de novia, por lo que podría sorprendernos con una fastuosa recepción.

HUBO “PEQUEÑA” REUNIÓN DE SPICE GIRLS

Victoria Beckham y Emma Bunton compartieron una foto de ellas mismas con sus respectivos esposos David Beckham y Jade Jones: “Los días más perfectos con @emmaleebunton y @jadejonesdmg y sus hermosos bebés x Los amamos a todos xxxx Muy divertidos y tantos besos x VB x”, dijo Beckham en su foto. Bunton también compartió la foto en sus historias de Instagram, etiquetándola adecuadamente como “#friendshipneverends”. A principios del año pasado, Beckham no se unió al resto de las Spice Girls en la gira, aunque sí brindó su apoyo en una publicación de Instagram, escribiendo: “Buena suerte a las chicas hoy cuando comienzan su gira!”. Quizás 2020 traerá una reunión completa de Spice Girls, ¿no creen?

FERNANDO CARRILLO LLEGA AL 5TO PISO

El actor Fernando Carrillo cumplió 50 años y lo festejó rodeado de familiares, amigos y gente del espectáculo. La reunión tuvo lugar en un bar al sur de la ciudad de México, donde todos la pasaron de maravilla. La velada tuvo como detalle un acto musical por parte del venezolano, el cual, fue aplaudido por todos los presentes. En entrevista para EL DICTAMEN, el también empresario comentó que está feliz de poder llegar a los 50 de manera íntegra, con una carrera sólida y lo más importante, con salud. Detalló que este 2020 seguirá impulsado su hotel en la Riviera Maya además de ya estar checando proyectos actorales. ¡Muchas felicidades!

HUGO MEJUTO, ROCÍO BANQUELLS, ARANZA Y DULCE PARTEN LA ROSCA DE REYES

Este fin de semana el productor Hugo Mejuto en compañía de mis adoradas Rocío Banquells, Aranza y Dulce, partieron la rosca de reyes con algunos compañeros de los medios de comunicación, y un servidor. Durante el convivio Hugo detalló que ya está en proceso de producción para regresar a Veracruz con su show de “Grandiosas”, el cual fue un éxito en tierras jarochas. Aranza me dijo que este 2020 tiene proyectos importantes en cuestiones musicales y aunque no me quiso decir más, que se me hace que trae nuevo disco. Gracias a mi buen Hugo por este detalle y mire usted, de la que me salve, porque no me toco “el muñequito”.

BELINDA Y RENATA NOTNI LANZAN LINEA DE MAQUILLAJE

En un video en el que ambas famosas se confirman como la imagen de la marca, la cantante Belinda se asoció con la actriz Renata Notni para lanzar una serie de productos de belleza los cuales saldrán a la venta durante los últimos días de febrero. Ambas chicas postearon un breve video de la marca donde comentaron lo siguiente: “Este año viene lleno de proyectos increíbles, pero uno de los que estamos a punto de lanzar para todos ustedes es mi nueva línea de make up”. No cabe duda que Belinda comienza el año con el pie derecho.