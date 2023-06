Elvi Sánchez Tejera, feliz después de recibir sus documentos de graduación en la Universidad de York, en Toronto, a la que ingresó para una segunda carrera universitaria, para orgullo nuestro por el enorme esfuerzo que significó para ella. Foto Galaxia/El Dictamen

Las socias de la MRP de Veracruz, siempre trabajando para apoyar la cultura y fraternidad entre los países de América, no descuidan fomentar la armonía entre ellas, aquí aparecen festejando a cumpleañeras de junio Chepita Pereda, Rosita Bolaños, la Directora Norma Robledo, Yuya Mejía, Elvira del Carmen Tejera, Pilar Retolaza, Gladys Sahagún, Mabel Noval, Lupita Alaluf, Vicky Jácome, Paula Figueroa, Blanca Trujillo y Minerva Toledo. Foto Galaxia/El Dictamen

El Vagón del Tiempo nos lleva casi una década atrás, a la reunión de reyes de 2014, de las Damas Ateneístas, celebrada en la casa de Gilda Catana, que era la presidenta y quien ahora radica en Canadá, ofreció su casa porteña para la reunión de junio 23. Aparecen Marianella de Hernández, Lucy de González, Alicia de De Ochoa, Lupita de Domínguez, Conchita de Broissin, Carmen de Berdón, Cecy De Ochoa, María Elena Duarte, Dubhe Tapia, Carmen Álvarez y Yolanda de Zamorano. Foto Galaxia/El Dictamen

Desde el Mirador Jarocho y en el Vagón del Tiempo

VOLVER AL TERRUÑO ES ACARICIAR VIVENCIAS

Retornar a mi amado terruño después de varios meses de no pisar sus calles y envolverme en su ambiente de alegría me hace acariciar hermosas vivencias y volver a ver rostros que se encuentran en mis historias de vida y desde luego en mi corazón. Como si tuviera un prisma en la mano he vuelto a construir momentos hermosos y he tenido la oportunidad de constatar que el cariño que he puesto para elegir amigos y compañeros del camino ha fructificado y también la responsabilidad con que he manejado el periodismo para tratar de aportar algo a la comunidad también.

SERÁ ESTE JUNIO 2023 INOLVIDABLE PARA NEUSTRO SER

Este junio 23 ha enriquecido mi ser humano de una manera extraordinaria y lo agradezco profundamente a nuestro Ser Supremo, a pesar de que el verano en nuestro Veracruz es muy cálido haber venido de Canadá para corresponder a los compañeros que fundaron la Asociación de Periodistas del Estado de Veracruz el reconocimiento que me entregaron por mi trayectoria de sesenta años, reiterando a todos que sin duda hay muchos compañeros que merecen ser reconocidos, pero la suerte se inclinó por esta humilde servidora de la comunidad, lo que les agradezco profundamente y me obliga a ejercer los valores que se desprenden de esta profesión hasta el último día hábil de mi existencia…

LA RECREACIÓN EN EL PUERTO SE HA INTENSIFICADO

El arribo a mi amada tierra me permitió también participar en el merecido reconocimiento al gran amigo Tirso Inurreta por parte del Ayuntamiento, quien con ese don para las artes plásticas, que desarrolló con gran sabiduría en el diseño de la alta costura, realizó los dibujos interiores de mi segundo libro “Por Siempre Niño”, y desde luego convivir con muchos amigos personales y de grupos que dedican su amor y energía al servicio de la comunidad…

DISCULPAS POR ESCRIBIR HOY VIVENCIAS PERSONALES

Aunque siempre trato de desarrollar un tema de interés ya sea educativo, de apoyo, como la reciente campaña del Club Rotario Boca del Río Costa de Oro, que mueva a reflexión, y recordar vivencias que vibran en el interior de quienes son verdaderos seres humanos, hoy pido disculpas a mis lectores por escribir vivencias muy personales que me llevan a mover mi prisma para formar escenas inolvidables, caminos a veces intrincados, pero que llevan a resultados tan hermosos que debemos compartir, sobre todo para que quienes nos lean se identifiquen también con sus propios personajes y resultados…

UN VERDADERO ÉXTASIS LLEGÓ A MI CORAZÓN

La mañana del viernes 16 fue de verdadero éxtasis, pues aunque era de conectarme a la sesión semanal de la Asociación Cultural Antonio Montes, de Málaga, España, cambiamos el esquema tradicional, pues a esa hora se estaba desarrollando y pudimos ver por internet, la ceremonia de graduación de mi hija Elvira del Carmen, a quien siempre hemos dicho Elvi, como Enfermera Médica, en la Universidad de York, en Toronto, Canadá. Cuando la vimos pasar con su toga y birrete, entre los graduados con honores, los latidos de nuestro corazón se agolparon y el prisma dibujó a la tierna pequeña que siempre estaba dispuesta a abrevar conocimientos más allá de los que correspondían a su grado escolar, la vimos como adolescente superarse aprendiendo computación e inglés y al llegar a los 16 años pedirnos que la dejáramos participar en el programa de intercambio del Club Rotario, pues quería ir a un país europeo donde quería aprender francés y cuando le dijimos que esperara al siguiente año contestó que el tiempo es muy valioso y si no era admitida ese año podría intentarlo nuevamente. Todavía un poco temerosas por el largo desprendimiento, en una época en que no había internet y la comunicación era difícil, le dijimos que no teníamos tiempo para todo el proceso y papeleo, pero que si ella lo hacía podía irse, lo hizo.

MUCHOS PADRES Y ABUELOS SE IDENTIFICARAN

Cuando retornó y realizó en el CUHM la carrera de mercadotecnia nos sentimos tranquilos, pero cuando se casó e involucró con una empresa americana de productos de salud descubrió que le encantaba el área de la salud y a pesar de que el ingreso a la Universidad era muy difícil y le faltaban tres materias de bachillerato en esa nueva área, no se desanimó y las hizo durante dos años y después se abocó a reunir los requisitos para ingresar al área de la salud, que en Canadá solo reciben a quienes ya tienen otra carrera, no solo bachillerato, y logró ingresar, entre muchos aspirantes que había. Así que la mañana del viernes al verla desfilar triunfante, entre los graduados, con honores, además, no pude contener el llanto, y comparto su historia porque es ejemplo de que lo que se quiere se puede, y más aún cuando vi un pequeño videíto donde su esposo y sus tres hijos ya de 17, 14 y 12 años la aplauden al pasar desfilando hacia su lugar. Todavía mis manos tienen un ligero temblor, pero mi alma está llena de amor y de gratitud a nuestro Padre Eterno, que sin duda ha sido su guía pues ella es muy fervorosa y junto con su esposo, ha encaminado también a sus hijos al mundo fraternal que un día nos llevará al reino celeste. Y aunque todos los lunes le envío a ella esta columna, hoy no se la enviaré pues siempre me dice que son acontecimientos privados, y no le gusta que hable de ella, pero, no lo pude evitar…

Al terminar la ceremonia de graduación de estudiantes con honores el viernes 16, en la Universidad de York, en Toronto, Canadá, Elvira del Carmen Sánchez, quien se recibió de Enfermera Médica, fue felicitada por su esposo maestro Jean Nasser y sus hijos Peter, Michael y Paul Nasser Sánchez Tejera. Foto Galaxia/El Dictamen

La presidenta de las Damas Ateneístas Blanca Pinedo Berros abrió la sesión de junio acompañada de la secretaria María de la Paz Lorrabaquio y la tesorera Luz del Carmen Romero y entregó sus regalos de cumpleaños a Carmelita Álvarez y Elvira del Carmen Tejera durante la convivencia que organizaron Lupita de Domínguez, Lupita Domínguez y Dinah Trujillo. Foto Galaxia/El Dictamen

Rosita Bolaños de Majul, Norma Robledo de De Hoyos, cumpleañeras de junio de la MRP de Veracruz, y Yuya Mejía de Bolivar, que cambia almanaque en mayo, convivieron en el desayuno que en su honor ofreció el grupo cultural en conocido restaurante. Foto Galaxia/El Dictamen

Carmelita de Berdón, Lucy de González y Jacqueline Moncada intercambiaron vivencias durante la reunión de junio de las Damas Ateneístas que organizaron Lupita Palacios de Domínguez, Lupita Domínguez Palacios y Dinah Trujillo Oliveros, quienes disertaron sobre la temporada que identifica cada flor, rifaron regalos y dispusieron merienda. Foto Galaxia/El Dictamen