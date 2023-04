Desde el Mirador Canadiense y en el Vagón del Tiempo

LLAMÓ MILAGROS A SUCESOS QUE PARECEN CONCIDENCIAS

Pido hoy disculpas a los amables lectores por escribir en primera persona, pues las técnicas periodísticas señalan que debemos escribir en segunda persona plural, pero es una reflexión muy personal en la que asumo la responsabilidad que pueda tener. He oído muchas veces que las coincidencias no existen y que todo está perfectamente concatenado por nuestro Ser Supremo; aunque soy creyente, me costaba trabajo aceptarlo, pero siento que Dios me ha enviado tantas pruebas (y me sigue enviando) que no solo las he aceptado, sino que decidí llamarlas Milagros, y de ello doy testimonio en el libro “Los Milagros Existen” (que posiblemente presentaré en Toronto a fines de mayo o principios de junio)…

UN VIDEITO ME LLAMÓ A ESCRIBIR EL TEMA DE HOY

No sabía sobre qué tema escribir el breve artículo que desde hace algún tiempo inserto, en mi columna Galaxia, y de repente aparece en mi correo, que tiene casi 300 contactos, por lo que no siempre los checo todos, un videito enviado por mi amiga Annette de Navarro y veo un hombre hablando con tanto fervor de Dios y la Virgen María, que le pregunté quién era y me dijo “no dejes de verlo, me llenó de esperanza”; me dio sus nombre y me dijo investígalo en Google, en Wikipedia, me dio su nombre y me dijo que hace algunos años había venido a dar una plática a beneficio de las obras de nuestra Catedral, en el hotel Índigo, y que tenía un halo espiritual muy grande. Cuando leí todos los textos sobre él, le di las gracias y pensé que estaba llamada para compartirlo con mi familia y todos mis lectores y aquí va la historia…

JOHN RICK MILLER, EMPRESARIO, MISIONERO, PREDICADOR, ESCRITOR, CONFERENCIANTE Y ACTIVISTA

Su vida no fue muy larga, nació el 10 de julio de 1948, en Nueva York, y falleció en Doral, Florida, (donde reposan sus restos) el 30 de mayo de 2015, pero su legado es inmenso y tal vez sigue iluminando desde arriba, donde debe tener otra encomienda. Aunque fue criado en ambiente católico, ya en la Universidad se alejó de su fe y se inclinó por el mundo empresarial, en el que llegó a ser excelente CEO internacional de compañías tan grandes como Astra Zeneca, fue también ejecutivo corporativo del Reino Unido, hasta que en 1988, apoyado también por su esposa Noella Bidoor, sintió el impacto de la tarea para la que había venido al mundo y fue combinando su fase empresarial con la espiritual hasta dedicarse por completo a esta última…

MISIÓN POR EL AMOR DE DIOS PENETRÓ AL MEDIO ORIENTE

Creo un ministerio especial para los enfermos y los oprimidos, más tarde fundó la Asociación Privada de Fieles Misión por el Amor de Dios que socorre con gran amor, humildad, y sello fraternal a tanta gente que lo necesita, y promueve la consagración a Dios a través del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Fundó muchos Centros Marianos, sobre todo en sitios alejados en la India, África, Medio Oriente, en Londres, donde fue su Director. Ha sido de los pocos laicos, según leí, que les han permitido predicar la enseñanza de la iglesia católica, habiendo trabajado en El Cairo, de 1993 a 1997 donde recibió elogios del Patriarca Maxim V. Hakim, de Antioquia y todo el Medio Oriente, Alejandría y Jerusalén, de los católicos melquitas…

SE RETIRÓ COMO EMPRESARIO PARA SER SOLO MISIONERO

En 1998 se retiró por completo de la actividad empresarial y fundó con el Padre Fred De L’Orme el Apostolado de San José para enaltecer el valor de la familia. En 2007 comenzó a trabajar con la Orden Patolina de la India para fundar santuarios católicos romanos en honor de la Virgen María, y en 2009 extendió la Misión Por el Amor de Dios, que conocemos como Hogares por el Amor de Dios, y están activos, entre otros países, en África, Colombia La Misión por El Amor de Dios, Ecuador, Haití, Houston, Luisiana, México, Nicaragua, Panamá, Perú, sur de Florida…

LA FILOSOFIA DE LA MISIÓN POR EL AMOR DE DIOS CONTINÚA

La Misión por el Amor de Dios continua sosteniendo la filosofía fraternal y de servicio y señala a todos, hermanos y hermanas en Cristo: “Vivimos días en que la confusión crece en el Corazón de muchos creyentes que como ovejas dispersas se mantienen en silencio, a pesar de ver cómo la inmoralidad, la corrupcion y la maldad aumentan cada día más en todas partes. Indica como herramienta al no saber qué hacer, la oración y piden consagrarse al Corazón de Jesús y la Virgen María, como lo pidió ella en Fátima…

SIN CONOCERME ME TRAJO ROSARIO DE VIRGEN DE FÁTIMA

Y para seguir en el halo de las coincidencias o Milagros, tomé el hermoso Rosario, pequenito pero muy hermoso, que uno de los Padres, ya retirado por edad, que viajó a Fátima, con humildad, le dio a mi hija Elvi, que es ferviente católica, para que me lo entregara, sin conocerme, y cuando ella le replicó que con uno era suficiente (porque a ella también le dio uno) le dijo “No, llévaselo, es para ella”, me emocione tanto, que desde ese día lo rezo a diario…

CON ENTUSIASMO CELEBRARAN EL DÍA DE LA EDUCADORA

Y nos preparamos también emocionadas, desde aquí, para asistir espiritualmente a la celebración del Día de la Educadora, que es el 21 de abril, día del nacimiento del gran Educador alemán Federico Froebel, fundador de los Jardines de Niños o kindergarten (en su idioma). Consistirá en un atractivo desayuno en el hotel Kyrios, bajo un programa organizado por la actual directivas Educador Mariela Díaz Vega, Teté Caldelas, Adelita Zamora y Chelo Barrientos… Comentarios a nuestro correo electrónico [email protected]

John Rick Miller, nacido en NY en 1948, de una familia católica, cuya fe dejó de lado para convertirse en un empresario internacional, dirigente de consorcios, comprendió a los 40 años que su tarea en el mundo era otra y se convirtió en Misionero, Predicador y fundador de instituciones para servir en el mundo como la Asociación de Fieles por el Amor de Dios; dio una plática en Veracruz, a beneficio de la Catedral; falleció en 2015, dejando un valioso legado. Foto Galaxia/El Dictamen

La Dra. Patricia Denis Rodríguez de Hermida, Directora del Instituto de Medicina Forense, llego los 55 años de vida el 17 de marzo y la captamos orgullosa de sus hijos el CP. Marco Antonio y la Odontóloga Ivanna Valle Denis, quienes la festejaron con su esposo el Dr. Andrés Hermida, y sus papás Genny y el Dr. Edmundo Denis Mezo. Foto Galaxia/El Dictamen

El Dr. Ricardo Ortega y Roca se dispone a cortar el pastel de cumpleaños acompañado por su hijo el Físico Manuel Ortega Campa, quien trabaja para una empresa sueca en México, y la maestra Marilí Campa de Ortega, quienes lo festejaron con cariño en su residencia. Foto Galaxia/El Dictamen

Feliz el Dr. Ricardo Ortega, conocido entre la familia rotaria como Ricachón, compartió la celebración de su cumpleaños con sus compañeros del Club Rotario Veracruz, y recibieron atenciones del festejado y los anfitriones, que fueron su esposa Marilí y su hijo Manuel, ya que su otro hijo Ricardo, les envió saludos desde Cancún, pues no pudo dejar sus actividades laborales. Foto Galaxia/El Dictamen

Acompañada por la reina del Club de Leones de Veracruz, Dana Zamorano, y la presidenta del Comité de Damas, Laura Alicia Arteaga de Castro, la Ing. Karina Guzmán Marín, quien con una amplia visión empresarial, destacó en la plática que sustentó en el Café con Causa ofrecido por dicho grupo, la compatibilidad que debe haber entre el compañero que elija y sus sueños y proyecto de vida, que la llevara a lograr el equilibrio en su hogar y en su propia vida. Foto Galaxia/El Dictamen

Como todas las concurrentes, siguieron con interés la charla de la Ing. Karina Guzmán, en el Café con Causa a beneficio de los niños con cáncer, aparecen: Sol Mariscal de Lagos, Maty González de Varas, Esther Parraguirre, Luz Elena Lara, Rosy de De Miguel, Anita de Sandria, Mary Leo, Edelmira García, Cielo de Castro y Mine Hidalgo de Caso, quienes disfrutaron después de la merienda, rifas y regalos. Foto Galaxia/El Dictamen

Juanita Contreras de Zúñiga, conocida por el entusiasmo que siempre proyecta en el grupo de damas Armonía, llegó al aniversario nupcial cincuenta y uno con su esposo don Daniel Zúñiga, con quien lo festejó el 25 de marzo, en un restaurante de Mocambo. Foto Galaxia/El Dictamen SO_GALAXIA08