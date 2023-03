Desde el Mirador Canadiense y en el Vagón del Tiempo

FIESTA EN TORONTO POR EL DÍA DE LA MUJER

Una fiesta de gran proyección organizo la T.S. colombiana Claudia Montoya, de Culturelink y Directora de la Casa de Cultura de Colombia en Canadá, para celebrar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, con la participación de varias líderes de grupos culturales femeninos latinos, que como ella están preocupados por la educación total y desarrollo de la mujer y la reeducación de los estereotipos que han vivido en sus países de origen ya que están acostumbradas a roles machistas y riesiGrlencia de la mujer.

ISABEL INCLÁN, VALOR DEL PERIODISMO EN TORONTO

Isabel Inclán, periodista mexicana que llegó a Canadá como corresponsal de Notimex, en base a su conocimientos y experiencia, superó el reto de la problemática que tuvo dicha empresa y amplió vigorosamente su profesionalismo, teniendo actualmente un canal de YouTube a través del cual esa tarde plasmó la celebración con entrevistas a varias mujeres participantes como Claudia, Lumy Fuentes, de Canadá Nos Une y Taller ArteSano, la joven Paula Gómez, quienes dieron sus puntos de vista y objetivos de sus respectivos organismos que trabajan para dar mayor visión y desarrollo a las mujeres.

MUJERES REDOBLARON TRABAJO DURANTE LA PANDEMIA

Hicieron hincapié en la habilitación de mayores herramientas para el desarrollo y empoderamiento de la mujer que durante la fase más aguda de la pandemia cuando sus esposos, padres y familiares perdieron sus trabajos, ellas se pusieron las pilas para trabajar en casa en diversas labores artesanales y de asistencia, logrando rescatar su sustento económico.

FUE UN REENCUENTRO PARA INTERCAMBIOS FELICES

Fue una convivencia grata, ya que abrió la puerta a una nueva época en la que después de mucho tiempo pudieron reencontrarse e intercambiar logros y experiencias. En las mesas dispuestas fueron colocados los trabajos de varios grupos, destacando entre ellos los cuadros realizados con reciclado por la venezolana Gisela, de Canadá Nos Une, y muchas artesanías, prolongándose la fiesta con las presentaciones de danza, los mensajes, la entrega de bolsas con regalos para las asistentes y disfrutaron después de canapés, postres y refrescos. Aunque fuimos invitadas no pudimos asistir por el mal tiempo, pero estuvimos pendientes por las plataformas nuestro alcance y agradecemos las gráficas a Lumy y otras amigas.

Rosalía Vargas, que por muchos años ha sido apoyo fotográfico nuestro para El Dictamen, fue festejada por su cumpleaños el 2 de marzo por sus hijos Erick Jesus, Glyndwr Oscar y Carlos Manuel Manitas Vargas, quienes le tienen especial cariño y reconocimiento como madre que los ha poyado siempre. Foto Galaxia/El Dictamen

Iniciando la celebración del Día Internacional de la Mujer en un área de la biblioteca Mímica, en Toronto: Carlos Gogora coach de Risoterapia, Universidad de la Alegría, Coach Lumy Fuentes mexicana, de Canadá Nos Une, Gisela Figueroa, de Venezuela, Fátima Paredes, de Ecuador, Claudia Montoya T.S. Asentamientos, Directora de la Casa Cultural de Colombia, en Toronto, Angélica, de Chile, Nana Esperanza, de Guatemala. Foto Galaxia/El Dictamen

El presidente del Club Libanés de Veracruz, MVZ José Luis Caram Inclán, hizo la presentación de las reliquias del milagroso fraile libanes San Charbel que un grupo de padres maronitas acompañan en su recorrido itinerante por varios países. Foto Galaxia/El Dictamen

Elena Jara de Ecuador y Sandra Nathan, colombiana seleccionando artesanías que fueron llevadas por mujeres emprendedoras para darlas a conocer y apoyar su distribución. Foto Galaxia/El Dictamen

Nuestro ahijado Ing. José Luis Álvarez Rebolledo, músico profesional que impacta al interpretar a Los Beatles, tuvo una serie de cirugías de alto riesgo de las que salió exitoso gracias al médico cirujano Juan Pablo Medina Granados, en el IMSS, y al salir a la casa vecina de su madre Tere, lo primero que hizo fue sentarse al piano vigilado por su enfermero. Foto Galaxia/El Dictamen

Gloria Montoya, aun en silla de ruedas, mostró entusiasmo por la celebración de mujeres latinas del Día de la Mujer al dar la bienvenida al grupo de Voluntarias Cielliertink e invitadas. Foto Galaxia/El Dictamen

Las damas de la Cofradía de la Virgen del Líbano y San Charbel sostuvieron intercambio con el sacerdote maronita a cargo de las reliquias de San Charbel: Rochy Iza, Adela Lajud, Toñita Exsome, Lupita Fonseca, Malena Hoyos, Therese Nezralla, Sarita Gómez, Rosalba Hamsho, Eyra Zúñiga y Rosita Lajud. Foto Galaxia/El Dictamen

El Vagón del Tiempo nos lleva hoy a 1997 cuando fuimos presidente de las Damas Ateneístas, imponiendo la banda de Madrina a nuestra hija Adriana Sánchez Tejera, quien desde EU envía saludos a las socias que mañana, encabezadas por su presidenta Blanca Pinedo, tendrán celebración del Día Internacional de la Mujer. Foto Galaxia/El Dictamen

Ana Pina, mexicana, fundadora del grupo “Latinas creciendo juntas”, y Nana Esperanza Ruiz, guatemalteca, de la Asociación Canadá Nos Une en la celebración del Día de la Mujer en la biblioteca Mímica, de Toronto, Canadá. Foto Galaxia/El Dictamen

ASPIRAR A PROFESIONES ERA MORTAL PARA LA MUJER

Los estereotipos que engloban la filosofía y criterios machistas y de la mujer abnegada y discriminada, presentes en casi toda América del centro y sur, y de muchos otros países, viene de muchos siglos atrás. Así vemos en la historia que nos compartió la amiga Gladys, de la culta Grecia, donde Agnodice, nacida en el año 300 A.C., se cortó el cabello y vistió de hombre para estudiar en la Escuela de Medicina de Alejandría y ya recibida escuchó los gritos de una mujer en trabajo de parto y fue a ayudarla pero esta no aceptaba porque creía que era hombre, y se desvistió para mostrar que era mujer y pudo ayudar, lo que corrió e hizo que muchas mujeres fueran a consultarla, pero algunos médicos la acusaron de seducirlas y tuvo que demostrar que era mujer, por lo que entonces fue condenada a muerte, pero las esposas de los jueces que la condenaron dijeron que morirían con ella, y esto la salvo y paso a ser la primera mujer médica y ginecóloga de Grecia…

YA DON QUIJOTE VISIONARIO ELOGIO A LA MUJER

Sin embargo, desde hace muchos siglos, Don Quijote de la Mancha, el máximo personaje de Miguel de Cervantes Saavedra, con su filosofía imperecedera le dijo a Sancho Panza, algo que debemos recordar cada día y que parece que aun en nuestros días no puede entrar en la cabeza de muchos varones, que claro nada tienen que ver con el Caballero de la Triste Figura, texto que con orgullo reproducimos: “Porque has de saber Sancho que las mujeres son las más perfectas de las creaciones divinas. Que aunque son más hermosas que las flores, las estrellas y la luna llena juntas, son fuertes como el acero de mi lanza. Por eso Sancho, es menester entre los caballeros, que debemos estar prestos a sus privaciones, amarlas, cuidarlas como a la niña de tus ojos, porque nuestro mundo sin ellas, no cabe la menor duda, estaría completa e irremediablemente perdido, pues ellas Sancho, son la fuerza de la vida y el motor que impulsa nuestra existencia”… Nuestro correo electrónico: [email protected]