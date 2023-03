El Vagón nos lleva hoy a la presentación de nuestra novela “Un corazón encadenado”, en 2019, a la que asistió la maestra Úrsula Ramos Ramírez, institución cultural en Veracruz, quien atraviesa un tramo muy difícil del camino, sembrado a veces de cardos por quienes más amamos, aunque es también una oportunidad para constatar el inmenso cariño de que goza por mucha gente que la quiere. No tenemos que detenernos a evaluar los danos, sino todos los bienes espirituales que recibimos y adelante.

Con el ánimo siempre arriba, el grupo de egresadas de la primaria Josefa O. de Domínguez, se reunió para celebrar el Día de la Amistad y a quienes cumplen años en febrero: Alicia Huerta, Maricarmen Rodríguez, Chabe Capetillo, Toñita Hernández, Panchita Mendoza, Norma Soriano, Marigel Trueba, Lupita Guatzozon, Alma Delia López, Cándida Morales y Angelita Gutiérrez. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

La generación Mundiales de la Escuela Normal Veracruzana disfrutó programa porteño; aquí en la comida que les ofrecieron su compañera Angelita Gutiérrez y su esposo Fernando Perera. Aparecen Fernando Cervantes, Margarita Estrada, Silvia Kavanagh, Aurelia Gómez, Socorro Mozadiego, Elvira Márquez, Fabiola Palacios, Lizbeth Cruz, Lourdes Pierson, Araceli Hernández, Judith Flores y Walter Palmeros.

Desde el Mirador Canadiense y en el Vagón del Tiempo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El próximo miércoles es 8 de marzo e internacionalmente es celebrado el Día de la Mujer en esa fecha, elegida por un triste acontecimiento ocurrido ese día, en 1908, aunque algunos opinan que no debe tener un inicio tan trágico como fue el horrible incendio que acabo con la vida de 149 mujeres obreras que laboraban en la fábrica de blusas Triangle Shirtwaist, de NY, que exigían jornada de 10 horas y mejor trato, por lo que emprendieron una huelga interior, que no solo les fue negada por los dueños sino que les cerraron las puertas y no pudieron salir, por lo que en principio fue destacado como Día de la Mujer Trabajadora…

MUJERES INICIARON CON LA MARCHA “PAN Y ROSAS”

Ya luego fue día de la Mujer porque desde 1857 hubo luchas de las valientes mujeres que exigían igualdad de género y sus derechos, como la marcha que se llamó “Pan y Rosas” que significaban la mejora económica que tendrían y el mejor trato. Las primeras en Europa, según hemos leído, se efectuaron en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y el movimiento se extendió a muchos países más con la lucha de niñas, jovencitas y mujeres maduras que han ofrendado o casi ofrendado su vida…

ONU: INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA MUJER

Este año la ONU ha propuesto trabajar bajo el lema “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género”. Por propuestas y planes no paramos, son muchos y desde hace siglos, pero la mujer ha tenido que luchar personalmente para ser reconocida en igualdad de género y en sus derechos. Cierto que hemos avanzado desde el tiempo en que a las mujeres les estaba vedado preguntar o comentar aun dentro de la iglesia, se lo tenían que comentar sus esposos, quienes tenían derecho sobre ellas hasta de golpearlas sino estaban de acuerdo, no tenían derecho de heredar nada, ni bienes, ni títulos de nobleza, y sus voces eran ahogadas en la violencia…

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNDO

Aunque tenemos que aceptar que no todos los esfuerzos han tenido éxito, que aún existen países donde mutilan la mujer en sus genitales, que les niegan el derecho a recibir educación en igualdad de género, pero que existen aunque los veamos geográficamente lejos, y sintamos menos el dolor por su existencia, pero lo más lamentable es que aunque las circunstancias son diferentes, aquí en nuestro país que se consideran como más civilizados también existe la violencia, la discriminación y la desigualdad laboral de las mujeres…

INCREIBLE QUE “MACHOS” RETEN Y MATEN MUJERES

Mi hija Elvi venia azorada cuando regresó hoy del súper y me dijo: Mamá algo increíble vi al salir de mi compra: Una señora iba caminando y le dijo algo (que no alcance a oír) a un hombre asiático muy alto y este con palabras injuriosas siguió retándola, como que le quería pegar, y la señora que venía con él, supongo era su esposa, lo detuvo y le dijo que se calmara. Por mucho que le hubiera dicho tan brevemente, no era para que se pusiera a retar a una frágil mujer…

TUVE UNA TRISTE EXPERIENCIA EN VERACRUZ

Y me hizo recordar algo parecido que a mí me sucedió en Veracruz. Estaba yo esperando, que me dieran paso alguno de los automovilistas para poder salir en mi coche, pasaron dos y creí que el tercero me iba a dar el paso, pero no me lo dio, y lo único que le dije fue: Gracias. Hecho un energúmeno, el hombre me dijo retándome: Que, que, que, yo estaba azorada y casi no me podía mover, pero lo bueno es que desde el balcón Juan, esposo de Berta, que viven conmigo, enseguida le dijo: Ahorita bajo, para que te pongas conmigo ##&&##, y el tipo arrancó y se fue. Y me pongo a pensar en los interminables feminicidios que suceden en Veracruz, en todo México, y en muchos otros también, y que en su mayoría, como en nuestro país, no son aclarados, ni detenidos los culpables.

CADENA PERPETUA A ABOGADO QUE MATO ESPOSA E HIJO

El jueves por la noche pasaron en vivo en el noticiero de EU la sentencia de cadena perpetua, sin derecho a conmutación, que por decisión del jurado le impusieron a un hombre abogado millonario y aficionado a las armas, rifles, pistolas, etc., cuyo arsenal tenía en su casa, de nombre Alex Murdough, por el homicidio a balazos de su esposa y su hijo más chico…

SIGUE SIENDO VENTAJA LA FORTALEZA FISICA MASCULINA

Como en la época de los Picapiedra, sigue siendo de mayor ventaja la fortaleza física masculina. Estamos fallando en cuando a la educación que transmitimos, especialmente a los hijos varones. Aunque claro en el mundo convulso que vivimos estamos mirando que la balanza se inclina a la ley del más fuerte, y muchos de los que son más fuertes están sometidos a la ley de los poderosos. Pero no deja de ser una paradoja que en su mayoría son grupos de mujeres y no de hombres, los que luchan denodadamente por encontrar a sus hijos, esposos y otros familiares victimas que han desaparecido, víctimas de maleantes. Parece que la mujer está dotada con mayor espiritualidad y es eso lo que la hace reaccionar así, también existen sus excepciones. Por lo pronto enviamos un abrazo lleno de cariño y bendiciones a todas las mujeres, por el Día Internacional de la Mujer. Comentarios en el correo [email protected]

La LAE. Sonia Durán Picie, que labora en el área administrativa del IMSS en el puerto, celebró su cumpleaños en su casa de Xalapa recibiendo las primeras felicitaciones de sus hijos Javier y Elliot que la acompañan en la gráfica. Foto Galaxia/El Dictamen

Leonel Portillo Perera, excelente alumno de preescolar del Colegio Antonio Caso, participó en las competencias de su nivel educativo y pidió una foto con sus papás Ing. José Ángel Portillo y Lic. Angelita Perera de Portillo, y la maestra Rosalba Llarena Narváez, emérita del plantel. Foto Galaxia/El Dictamen

La felicidad se desbordó en la familia cuando llegó al mundo Lucca Zamora Severino, y ha ido en aumento ahora que llegó a los cinco años de vida, por lo que ofrecieron una fiesta temática; en la foto lo abraza su mamá Arq. Alicia Zamora Severino en presencia de su prima Renatta Zamora Jones y sus abues Luly Severino y Lic. Enrique Zamora. Foto Galaxia/EL Dictamen