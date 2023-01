Dana Zamorano Cabrera, estudiante de cuadro de honor que posee gran sensibilidad que la hace llevar una palabra tierna cuando es necesario y ayudar en lo que le es posible, es la Reina 2022-2023 del Club de Leones Veracruz. Foto Galaxia/El Dictamen

Setenta años de promover la cultura en el interior de su grupo con proyección abierta, cumple este 2023 el grupo que inició como Damas Ateneístas y hoy es Agrupación Femenina Ateneísta y sus directivas actuales CP. Luz del Carmen Gómez, Lic. en Educación Blanca Pinedo y Nutrióloga Maripaz Lorrabaquia inician festejos el martes 21 de febrero. Foto Manuel Pérez/El Dictamen

Dice una canción “Recordar es vivir” y la amistad entre los Medina, los Sam y amigos del barrio desde la adolescencia continua, venciendo tiempo y distancia; surgieron inolvidables vivencias al convivir en conocido café Alicia Medina y Lupe Sam con Aurora Medina, que vino de México; y también Iván Abreu, Ricardo Medina y Adriana López Sam, hija de Lupita y su esposo Mario Lezama. Foto Galaxia/El Dictamen

En alegre desayuno, las damas del Club Rotario Veracruz festejaron a las cumpleañeras de diciembre y enero; aparecen cortando el pastel las festejadas Leo de Segura, Yoli Cirigo, Anis de Rodríguez, Marilí de Ortega, Yuli Orozco y Celina Cuellar. Foto Galaxia/El Dictamen

Desde el Mirador Canadiense y en el Vagón del Tiempo

TERMINAMOS EL PRIMER MES DEL AÑO 2023

Cerramos mañana el primer mes del año 2023, lo que nos hace reflexionar en la velocidad con que camina el tiempo, que va dejando su huella en nosotros al igual que en la naturaleza, primavera, verano, otoño e invierno. No sabemos cuántos años más transcurrirán en adelante, solo nuestro Creador lo sabe, pero lo que sí sabemos es que venimos con una misión que debemos desarrollar de acuerdo a nuestros sentimientos, y su base está escrita en los Diez Mandamientos señalados por Moisés…

IMPORTANTE ES DESARROLLAR NUESTRA MISIÓN

Tal vez venimos con cierta inclinación para conducirnos, pero cuán importante es que si somos padres apoyemos a nuestros hijos, y si somos maestros a nuestros alumnos, para que despierten en el amor y puedan ser más sensibles ante el mundo que nos rodea; por ello renueva nuestra fe en la juventud actual la jovencita Dana Zamorano Cabrera, la nueva reina del Club de Leones de Veracruz, hija única de Karina y Gilberto Zamorano, que además de cursar su bachillerato con excelente promedio, le gusta ayudar donde puede, desde pequeña junta juguetes y los lleva a niños pobres, y nos compartió su emoción al visitar un asilo de ancianos con el Comité de Damas de su club…

INSTITUCIÓN EJEMPLAR QUE DEBE CONTINUAR

Emocionada también con ella su abuela Margarita Canseco de Zamorano que por casi cuarenta años ha sostenido contra viento y marea el Centro de Rehabilitación para niños con parálisis cerebral y otros problemas, brindándoles atención educativa y de salud sin importar su edad, ocupando un terreno que el Club Rotario les dio en comodato, y que tanta necesidad de apoyo tienen actualmente. No cabe duda que los ejemplos son los que detienen a muchos grupos y personas para reflexionar acerca de si estamos cumpliendo con nuestra misión…

REYES MAGOS DE VERDAD FUERON LAS ROTARIANAS

Y la motivación para reflexionar nos provino de la acción tan tierna que realizaron las integrantes del Comité de Damas del Club Rotario de Veracruz, que encabezadas por su presidente Anis Díaz de Rodríguez, tres de ellas vestidas como los maravillosos Reyes Magos, visitaron varios lugares el Día de los Reyes llevando regalos, recibiendo emotiva sorpresa al escuchar la petición de un niño que quería un bicicleta. Se miraron, hicieron cuentas del fondo económico que han logrado trabajando, e hicieron realidad el mágico sueño. Durante el desayuno para festejar a las cumpleañeras de diciembre y enero del grupo, hicieron entrega del ansiado regalo al niño, que gozo tanto como ellas con el regalo de Melchor, Gaspar y Baltazar…

LA GRATITUD EJEMPLO POCO EJERCIDO

Los ejemplos son tesoros que repercuten en la comunidad, y no solo son asistenciales, sino de la gratitud que muchos no ejercemos, quizá porque la vertiginosidad con que corre el tiempo y los múltiples deberes que realizamos para subsistir nos impide ejercerla. A veces pensamos en agradecer alguna atención o beneficios que recibimos, de los vecinos, de compañeros, amigos, y hasta de la misma familia, pero se queda todo en un propósito no cumplido. Por ello también admiramos las exalumnas de la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” que anualmente visitan el plantel que les dio la base de sus conocimientos. Cuantos de nosotros regresamos a los planteles que nos formaron, aunque ya no existan algunos o todos nuestros maestros, en sus paredes están sus voces y su cariño…

COMO VELO DE NOVIA NOS RODEA EL PAISAJE

Cuando escribimos esta columna el paisaje que nos rodea es de un blanco hermoso que nos hace repasar los múltiples sinónimos de nuestro idioma español como niveo, nacarino, albo, y el precioso inicio del poema “Tú me quieres blanca”,” Me quieres de espuma, me quieres de nacar, que sea azucena sobre todas casta”. Desde que empezó el invierno solo habían caído pequeños y aislados copos de nieve, pero anteayer miércoles, era una profusa caída de nieve, que parecía largo velo de novia, y el paisaje se pintó de blanco en las azoteas, en el suelo quedaron como veinte centímetros alfombrados de blanco. Claro, tiene sus inconvenientes porque cuando es necesario hay que palear la nieve para despejar las entradas, ya que normalmente hay que ir a trabajar y a la escuela, pero aquí lo toman con calma y los chicos se vuelven felices esperando el momento para irse a deslizar en las pendientes que hay…

Al visitar dos centros de rehabilitación y otros lugares el Día de Reyes, las damas rotarianas, recibieron la petición de un niño que quería una bicicleta y envolviéndose en la magia la adquirieron y realizaron la entrega durante el desayuno que tuvieron, desbordando felicidad. Foto Galaxia/El Dictamen

Erigiendo un monumento a la gratitud hacia su escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, anualmente la generación integrada por Marigel Trueba, Ruth Pérez, Norma Soriano, Toñita Hernández, Isabel Capetillo, Alma Delia López, Lupita Guatzozón, Maricarmen Rodríguez, Alicia Huerta, Cándida Morales, Angelita Gutiérrez, Isabel Cruz y Francis Mendoza la visitan e intercambian afecto. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora