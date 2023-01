Norma Lucía Pina Hernández, en nuestro concepto, es la mujer del siglo, la imagen de la niña mexicana que reconoce el rol que la vida le pone al frente y busca la superación constante, sino la que ha obtenido por vez primera el mallete de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y otorga nuevamente a la ciudadanía la tenecia de un Poder Judicial digno y confiable. Foto Galaxia/El Dictamen

Vamos por muy buen camino para acabar con la discriminación que a lo largo de la historia ha sufrido la mujer para ser reconocida y por ello nos sentimos felices al mirar a través de la televisión libanesa, la última noche del 2022, un nuevo gran festival celebrado en la capital de Arabia Saudita con un famoso grupo de artistas libaneses integrado por siete mujeres y cinco varones.

Con un profundo respiro, contemplamos gracias a LBC, el Festival de Año Nuevo celebrado en un fastuoso escenario del teatro de Riyadh, la capital de Arabia Saudita, donde hasta hace poco tiempo no había casi centros de diversión y la mujer tenía grandes limitaciones como manejar auto, lo que apenas le fue concedido el año pasado.

La maestra Lucha López Hurtado de Rangel, muy estimada en Veracruz, ahora radicada en Monterrey con su hija Citlallic maestra del ITESM, viajó con ella a Fullerton, California, EUA, para disfrutar las fiestas con sus hijos ingenieros J. Moncayo y Elisa Rangel de Moncayo y su nieta Itzel Moncayo Rangel.

Desde el Mirador Canadiense y en el Vagón del Tiempo

VIENTOS DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN EL 2023

Después de una mirada retrospectiva a la vida de la mujer desde tiempos inmemoriales, nos ponemos de pie para contemplar el horizonte, y respiramos profundamente al ver claramente que hemos avanzado mucho y que el año 2023 será un año de mucho mayor presencia de la mujer en el ámbito mundial, y también en el nacional, pues la huella de muchas valiosas damas, guerreras y tiernas a la vez, ha sido tan profunda que ha marcado un nuevo sendero para todas las mujeres…

RECORDAMOS A SOR JUANA, OLYMPE GAUGES Y RITA LEVI

Su lucha por ser reconocida como un ser pensante y en igualdad de condiciones y derechos que el hombre trae a nuestro mente a nuestra máxima mujer de letras Sor Juana Inés de la Cruz, a Olympe de Gouges, que abrazo la Revolución Francesa al lado de Robespierre y por su “des­­medida ambición feminista” fue decapitada, y aunque hay varias más, que alargaría demasiado nuestro texto…

HOMBRES Y MUJERES SOMOS IGUALES: RITA LEVI

No podemos dejar fuera a la doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, Fisiologia en 1986, al identificar junto con Stanley Cohen la proteína que controla el crecimiento de las células en el sistema nervioso, y sus investigaciones han ayudado para atender enfermedades como cáncer, parkinson y Alzheimer. Dijo: La única diferencia entre el hombre y la mujer son las hormonas, genéticamente somos iguales, y la importancia de mantener nuestras neuronas consiste en llevar una vida activa y sana. Murió en 2012, a los 103 años, en su natal Turín, todavía trabajando…

UNA BRILLANTE MUJER AL FRENTE DE LA SCJN

El segundo día del nuevo año 2023 nos trajo una alegría y un orgullo grandioso ya que la ministra Norma Lucia Pina Hernández fue elegida por sus propios compañeros ministros como nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia, reconociendo su excelente capacidad para desempeñar el cargo más alto, que responde al Poder Judicial Federal, uno de los tres poderes que determinan el gobierno y andar de nuestro amado país al unirse, pero respetando totalmente su independencia, al Poder Legislativo, que actualmente para pesar de todos, podría ser el más endeble por los pocos requisitos que se piden a los que aspiran a ocupar una silla en las cámaras, y también el Poder Ejecutivo depositado en el presidente de la República…

IMPRESIONANTE CURRICULUM DE LA DRA. NORMA LUCIA PINA

Iniciamos nuestro orgullo al saber que la primera carrera de la nueva titular de la SCJN es la de profesora egresada de la Escuela Nacional de Maestros 1974-78, pues consideramos que la técnica para transmitir conocimientos y valores se encuentra ahí, (no les hubiera hecho mal unas clasesitas a algunas ex titulares de la SEP) e hizo en 1977-78 la especialidad de psicología social y comunicación en el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación, en Madrid, España, becada por la SEP. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la UNAM (1979-84) titulándose con promedio de 9.6 y en 1985-86 hizo ahí mismo la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Es doctorante en la División de Estudios Superiores también de la UNAM (1986-88) con promedio 9.6, tiene especialidad en Derecho Penal por la Universidad Panamericana, aprobada con mención honorifica, diplomado en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de la Judicatura Federal, especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España del curso de postgrado en Derecho con calificación sobresaliente de 9.5 y el master en argumentación jurídica, también en esta universidad española, con sobresaliente 10, pendiente de recibir el título, ha sido juez y magistrada por oposición, ocupado un gran número de importantes cargos y ha sido expositora brillante…

TENDREMOS UN PODER JUDICIAL FUERTE Y DIGNO

Es una mujer, casi como de leyenda, pero es verdadera, y nos llena de inmenso orgullo mencionarla y saber que todos los mexicanos vamos a compartir su sabiduría y capacidad intelectual depositadas en el área de la impartición de justicia. Tenemos toda la confianza en que tendremos el Poder Judicial Federal fuerte y digno que necesitamos y además hay que agradecerle haber destruido el muro de cristal que impedía el acceso de la mujer con verdadera capacidad y ­el título real de Licenciada en Derecho, al máximo cargo de justicia en nuestra nación. No podemos soslayar el aumento de la violencia contra la mujer y los feminicidios, pero esto es producto de la violencia y discriminación en muchas áreas, sobre todo el racismo que se vive no solo en Estados Unidos de Norteamérica, sino en Europa, pero confiamos que la crisis de valores y la impartición verdadera de la justicia pondrá el remedio cuando los victimarios sean castigados y pierdan la confianza de que no serán castigados…

COMPARTIMOS HOY LA ROSCA DE REYES

Escribimos esta columna hoy seis de enero, Día de los Santos Reyes, preservando aquí nuestras tradiciones compartiendo la Rosca de Reyes con nuestros nietos Mike, Paul y Peter, nuestra hija Elvi y nuestro hijo político Jean Nasser…

Primera Navidad de tres generaciones: Anis Díaz de Rodríguez, como abuela; Mayin Rodríguez de Giacoman, como mamá; y Bruno Gicoman Rodríguez, hijo y nieto respectivamente. Feliz el papá Karym Giacoman Zapata y el abuelo Ing. Ricardo Rodríguez Gilabert.

Un gran regalo familiar fue la presencia del Capitán de Navío Manuel Carreón, destacado en el Pacifico, en la celebración hogareña de las fiestas decembrinas con nuestra ahijada la Lic. Consuelo Martinez de Carreón y los ahijaditos Sofi y Ángel Manuel, que disfrutaron también a los abuelos Chelito y Pancho Martinez.

Nuestro amado sobrino nieto Rodolfo Delgadillo Morales, asiduo lector de El Dictamen, llegó a sus 30 años, para felicidad de toda la familia, que lo ha festejado, iniciando sus padres Dr. Rodolfo Delgadillo y Maestra Mireya Isabel Morales Tejera, sus abuelitos Mirella y Horacio que lo acompañaron a dar gracias a Dios, y hoy lo esperan amigos del colegio La Paz.