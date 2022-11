Lluvia de estrellas surgió del teclado del piano de cola de la sala Editar cuando lo recorrió con maestría Luca Rebola, ganador del concurso Chopin en Italia, en el concierto que dio el sábado pasado con un programa que incluyó el vals capricho del compositor mexicano Ricardo Castro, que dedicándolo a la maestra Úrsula Ramos, y culminando con la Polonesa Heroica de su ilustre paisano. Foto Galaxia/El Dictamen

Luca Zamora Severino, participó en el desfile de Halloween de su plantel preescolar, vistiendo un traje de caballero inglés de los mares. Encantados con él su mami Alicia Zamora Severino y sus abuelos CP. Enrique Zamora y maestra Obdulia Severino de Zamora, quienes lo aplaudieron durante la fiesta que desembocó en la tradición de unidad de las familias mexicanas. Foto Galaxia/El Dictamen

Rocío del Alba Díaz Ramírez, artista plástica, participó en la exposición por el Día de Muertos en el Museo de la Ciudad, reviviendo la belleza y profundidad de la pintora Frida Kahlo, junto a la que posó con el reconocimiento que le fue otorgado. Foto Galaxia/El Dictamen

Nuestro reconocimiento a Manuel Ortega Campa por haber culminado sus estudios en la UNAM con un magnífico examen profesional para obtener el título de Físico, lo que tiene orgullosos a sus padres Dr. Ricardo Ortega y Lic. Marilí Campa Aguileta de Ortega, a su hermano Ricardo y sus relaciones, ya que Manuel representa a la juventud en constante superación. Foto Galaxia/El Dictamen

Desde el Mirador Jarocho y en el Vagón del Tiempo

MIGUEL O. TEJERA, ERUDITO DE CHACALRTIANGUIS

Queremos empezar recordando hoy a nuestro tío abuelo, Miguel O. Tejera Fierro, hermano del abuelo Manuel F. Tejera Fierro, que sin falsa modestia calificamos como un erudito, aunque no sabemos cómo abrevó tantos conocimientos en los penúltimos años del siglo 19, en su pueblo natal Chacaltianguis. Hablaba desde luego español, inglés, francés, italiano y el náhuatl, de acuerdo al libro “La Esmeralda del Papaloapan”, de Noé Miranda, que nos facilitó Lety Rodríguez de Aguilar, su paisana, el cual está en Amazon, dice que trabajó con don Benito Juárez, cuando estuvo en Veracruz, su lema fue siempre igualdad y justicia y no le gustaba que lo alabaran. Y lo recordamos hoy en los días de muertos, porque existe a la entrada del panteón Sagrado Corazón de Jesús, de Chacaltianguis, un arco que dice: “He aquí vuestra tumba humanidad, do yace en materia inerte la igualdad”…

DÍAS DE MUERTOS, UNA HERMOSA MIXTURA

Los días de muertos son mixtura, material cuando convivimos con la familia, cuando compartimos las mismas viandas, pero también espiritual cuando cerramos los ojos y recibimos el alma de los seres amados que ya están con Dios, cuando oramos por ellos, y cuando rogamos a nuestro ser supremo nos guíe y nos oriente para tender la mano a nuestros hermanos en necesidad, y para encontrar el camino que lleva a su reino…

MEDITACIÓN A POCOS DÍAS DE IRNOS

Estamos ya a pocos días de retornar a Canadá, donde nos requiere la asistencia familiar que está cargada de bendiciones con la presencia de hijos y nietos, que son el motor que mueve nuestro ser, son el famoso IKIGAI japonés, que significa, el motivo que tenemos para vivir…

ENERGÍA CON LA QUE LLEGAMOS

Cuando llegamos a Veracruz, después de casi dos años de permanecer en Canadá, por la pandemia que nos impedía viajar, sobre todo porque volver a suelo canadiense era casi imposible por las restricciones vigentes, veníamos cargadas de la energía que abrevamos allá con hijos y nietos y con el gran número de actividades programadas por zoom por nuestra organización multicultural Canadá Nos Une…

LA ENERGÍA INOLVIDABLE CON QUE NOS VAMOS

Ahora nos iremos cargadas de otra energía no menos hermosa, la que abrevamos de nuestra familia porteña, hermanos, sobrinos, hijos y hermanos espirituales que el Señor en su infinita bondad nos confirió. Grabado estará para siempre en nuestro corazón el reconocimiento que nos hizo El Dictamen por cumplir 60 años de ejercicio periodístico, las acciones de nuestra Directora General Bertha Malpica de Ahued, de nuestra Directora Ejecutiva Bertha Ahued Malpica, la presencia de la Alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez de Yunes, que acariciaron directamente nuestro corazón, y también de todas las personas que nos acompañaron, desde directivos hasta trabajadores que hicieron un alto en su jornada para estar con nosotros…

TUVIMOS LA FORTUNA DE ESCRIBIR TRES LIBROS

Nos hicimos un campo para ultimar detalles y registrar gracias al apoyo de nuestra ahijada Jacqueline Moncada, los tres nuevos libros que escribimos “Tocan a mi puerta”, “Los Milagros Existen” y “Charlas con mi nieto adolescente”, y tuvimos la fortuna de presentar aquí aunque sea el primero de ellos, cuya magia ambiental nos fortalecerá, y esperamos comentar en su momento puesto que hoy que estamos escribiendo esta columna aún no se realiza. Hasta el próximo lunes, nuestro correo: elviradelcarmentejera@hotmail.com

Lidia López Picie de Arrioja, nacida en Veracruz, con raíces oaxaqueñas y radicada en Toluca, viajó a Jáltipan con su familia para participar en la celebración en honor de San Simón y San Judas Tadeo, en la que hacen oraciones, ceremonias de sanación y continúan visitando familiares para estrechar la unidad y convivir espiritualmente con los seres amados que han acudido al llamado de Dios. Foto Galaxia/El Dictamen

Nuestro nieto Peter Nasser Sánchez Tejera, participó en el desfile de Halloween en su escuela primaria en Richmond Hill, con este traje de Amon Us, personaje que bajó de YouTube y él mismo fabricó con ayuda de sus padres, mostrándola como fiesta de carnaval en un mar de golosinas y continuaron explicándole la tradición mexicana. Foto Galaxia/El Dictamen

Parte del altar que montó en Toronto la Asociación Multicultural “Canadá Nos Une”, a la que pertenecemos e integra gente de muchos países, montada desde hace algunos años y en el programa promoviendo nuestra tradición a los muertos; el año pasado participamos con versos de calaveritas y este año desde aquí, con la presentación del libro el viernes pasado por zoom. Foto Galaxia/El Dictamen

La alegría del Carnaval, en el corazón de todos los jarochos, emergió en la tradición del Día de Muertos, sobre todo en algunos planteles escolares y grupos sociales, aquí Santi Morales Quepons vistiendo el traje con el que asistió a la celebración. Foto Galaxia