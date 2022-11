Acompañamos a nuestro sobrino nieto Rodolfo Delgadillo a la fiesta de todosantos en el colegio La Paz y nos asombró la fusión de la tradición, arte y creatividad de los maestros, alumnos y personal para erigir los altares de vida desarrollando los temas elegidos, dentro de este acontecimiento que reúne a las familias mexicanas que reviven a los seres que se han ido. Foto Galaxia/El Dictamen

Platicamos con la Madre Estela, Directora General del Colegio Josefino, actualmente La Paz, quien nos comentó aron la satisfacción de ver a su equipo manteniendo la tradición de los días de todosantos y los fieles difuntos; junto Rodolfo Delgadillo y la Madre Elsa. Foto Galaxia/El Dictamen

La celebración de todosantos del colegio La Paz se prolongó en una fiesta de alegría con el sello del mes de noviembre a la que asistieron alumnos de todos los grados que vistieron galas de noviembre, por lo que estuvieron presentes catrinas como Leonela, quien envía sonrisas. Foto Galaxia/El Dictamen

El centenario Club Rotario de Veracruz, recién integrado como mixto, y presidido por la Lic. Rosa Arely Ortiz de Pita, confirmó la tradición del Día de los Muertos, en su sesión-comida, habiendo agregado a su programa la entrega del trofeo de la amistad que les hizo el Club Rotario de Papantla; en la foto socias y damas rotarianas con su presidenta Anis Díaz de Rodríguez. Foto Galaxia/El Dictamen

Desde el Mirador Jarocho y en el Vagón del Tiempo

DÍA DE MUERTOS: RECOGIMIENTO, ALEGRÍA Y ESPERANZA

El ambiente de nuestro México estos días no solo es de recogimiento, sino de alegría, unidad familiar y esperanza. Aunque todavía en algunos lugares los chicos que imitan otras culturas celebran el Halloween, nacido en tierras europeas y llegó a la Unión Americana y Canadá con los migrantes hace varios siglos, sigue creciendo en nuestro país, bajo otra óptica, el culto a los seres que moran ya en otra dimensión…

DEBEMOS UBICARNOS ENTENDIENDO LA ÉPOCA

Muchas celebraciones actuales tienen horribles orígenes, como el Halloween, por las creencias en brujas y brujos en Europa, la santa inquisición, en la que mataban con la mayor saña posible, los sacrificios humanos de los sacrificios humanos al hablar de la historia de México. No tenemos que colocar el ambiente de siglos pasados en el nuestro, lo que debemos hacer es ubicarnos en la época actual y continuar por el camino correcto…

HA CAMBIADO EL HALLOWEEN A CARNAVAL

No defendemos el Halloween, pero si nos consta que ha derivado en fiestas de carnaval, aunque todavía no han podido desechar, sobre todo en los adultos, la época brujilda que tendrá que pasar si proyectamos la no violencia y el respeto por la vida humana…

NUESTRAS TRADICIONES VAN CRECIENDO

Pero lo importante ahora es que se han multiplicado en todo México, las marchas y festejos de las Catrinas, que provienen de valientes pero sanas críticas del ambiente mexicano, y se han fusionado con nuestras creencias de que en estos días, espiritualmente nos visitan nuestros seres amados que se han ido al reino prometido por nuestro Ser Supremo. Y es una hermosa tradición que motiva a las familias mexicanas a estar unidas para recibir la ancestral visita, en la que erigen altares de vida y colocan ofrendas con objetos y la comida que les gustaba a “ellos”, y luego las comparten junto con vivencias y recuerdos inolvidables. Especialmente vemos estas escenas de unidad familiar en las rancherías y pueblos, tal vez porque ellos, por su forma de vida son más espirituales que quienes viven en las grandes ciudades…

GRUPOS Y FAMILIAS MANTIENEN LA TRADICIÓN

Y desde luego en estas fechas las convivencias en los clubes y grupos se suceden, como la que realizaron en el Club Rotario de Veracruz el martes pasado, como la que realizaron el miércoles en el Museo de la Ciudad, y como la que realizaron las Madres Josefinas en su colegio La Paz para fomentar nuestras tradiciones de los altares de vida, y la que realizarán el martes 8 las Damas Ateneístas, organizada por Conchita Olmedo de Broissin, Paty González Fabbri de Vargas y Dinah Trujillo…

PRESENTAREMOS NUEVO LIBRO EL VIERNES 4

El espacio se nos ha terminado pero queremos recordarles que el próximo viernes, a las cinco de la tarde, en la UCC, campus Torrente, presentaremos nuestro libro "Tocan a mi puerta", que es un poemario que cruza caminos de indescriptibles emociones, de amistad, de amor, y también de oscuridad… Los esperamos.

Una grata embajada de socios del Club Rotario de Papantla acompañaron a su presidente María Elodia Aguillón para entregar el Trofeo de la Amistad a la presidenta del Club Rotario de Veracruz, Lic. Rosa Arely Ortiz de Pita, quien lo recibió acompañada por su esposo Lic. Jesús Pita, ex Gobernador del distrito 4185, y del artista pirograbador papanteco Lucio Kakiltamacu, quien realizó para ellos un cuadro. Foto Galaxia/El Dictamen

El Vagón del Tiempo nos transporta a NY en 2021, donde nuestra hija Adriana Sánchez Tejera de Blackmer festejó su cumple el 3 de noviembre, en compañía de su hija Jessica María, quien le arrancó una sonrisa que fue captada por el padre y esposo Mark Blackmer y llegó a Maryland donde siguió el festejo con los dos herederos Brady y John que proyectan nuevo festejo para el fin de semana. Foto Galaxia/El Dictamen