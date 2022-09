Iván Manuel Susunaga Reyes se reporta encantado de vivir la plenitud del mar ahora ya como Piloto Naval que egresó de la Escuela Náutica Mercante “Fernando Siliceo y Torres” el año anterior como miembro de la generación 2017-2021; recibió los saludos y vivencias de su hijo, Martha Reyes Aguilar, comentando lo felices que estarían los abuelos Aurora y el Dr. Amado Reyes. Foto Galaxia/El Dictamen

Feliz retornó de Madrid y otros lugares de España, Malena Barría de Hoyos, quien siempre recuerda a sus amigas de convivencia y lotería de los lunes, a quienes esta vez trajo delantales alusivos a las tradiciones españolas; en la gráfica con Rosalba de Hamsho, Rosita de Lajud, Magali de Hernández y Rosita Ham, comentó la convivencia familiar y la comida que saborearon. Foto Galaxia/El Dictamen

Tirso Inurreta, diseñador y empresario de la moda que más propició las pasarelas en Veracruz, en una de esas pasarelas en 2014, con una modelo con gala nupcial, en Cancún, a la cual asistimos con un grupo de Canadá y Veracruz; disfrutamos de inolvidable programa. Tirso se encuentra disfrutando vacaciones en Tuxtla Gutiérrez al lado de familiares. Foto Galaxia/El Dictamen



Desde el Mirador Jarocho y en el Vagón del Tiempo

COMPARTO LA EMOCION QUE ME INVADE

Todavía con la emoción recorriendo todo mi ser, por el reconocimiento que hizo a mi humilde persona El Dictamen, Decano de la prensa nacional, por cumplir 60 años de ejercer el periodismo, tomo este podio espiritual desde el que me comunico con mis lectores de siempre para compartirles el sentimiento que me invade y dar respuesta a la pregunta que varias veces me fue formulada acerca de lo que significó para mi esta luminosa pausa que tuvo como escenario nuestro Teatro Clavijero el sábado 17 de septiembre de 2022…

¿ERA REAL O ESTABAMOS SOÑANDO?

Compartir el presídium en un escenario con la Lic. Patricia Lobeira Rodríguez de Yunes, Presidenta Municipal de Veracruz, y Lic. Bertha Rosalía Ahued Malpica, Directora Ejecutiva de mi amado diario que ha estado presente en la información local, nacional y mundial desde hace 124 años, fue para mí impresionante, y escuchar sus palabras me hizo sentir en momentos que estaba soñando.

PAPÁ, MAMÁ, ESTAMOS HACIENDO BIEN LA TAREA

Recibir un reconocimiento al ejercicio profesional realizado con amor y muchas veces con gran esfuerzo para alcanzar el objetivo de servicio que lleva implícito, me hizo evocar a mis padres para decirles que estoy cumpliendo con sus indicaciones de hacer bien la tarea, y ante mis maestros de ciencia y también de vida me presento sin rubores porque he ejercido los valores que me transmitieron…

EL AMOR ME HIZO VIBRAR

Pero lo que hizo vibrar mi corazón fue el amor que se desbordó esa mañana en la que culminó el trabajo de varias semanas que llevó organizar este reconocimiento a la Lic. Ahued y a nuestra Directora General Bertha Malpica de Ahued, quienes se unieron para atender todo lo que implica, moviendo a todo su equipo de trabajadores para editar un suplemento conmemorativo, en el que quedará grabada mi trayectoria, declaró la activa y valiosa ejecutiva, quien junto con la Alcaldesa nos lo entregó simbólicamente ya que lo hizo circular con la edición de El Dictamen del domingo 18 de septiembre. Y extiendo mi gratitud al Gerente Alberto Villarello Ahued, al diseñador Hugo Macías y a los trabajadores de producción e impresión y para encuadernar que se quedaron voluntariamente horas extra para que la edición estuviera a tiempo…

UN RECONOCIMIENTO ESPIRITUAL

Es muy satisfactorio haber cumplido cabalmente con el deber profesional, pero cuando vimos sentados en el lunetario familiares, maestros, compañeros de jornadas de servicio y gente con la que hemos trabajado de la mano por muchos años sentimos que el reconocimiento no fue solamente a nuestra tarea profesional sino espiritual y lleno de amor, y entonces se desbordó hasta tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón…

Elvira del Carmen con sus hermanos Horacio y Mirella Tejera de Morales y sus sobrinos Mtros. José y Mireya Morales Tejera, Lae. Maricarmen Morales Tejera, Adri Domínguez con Majo, Rodo, Melissa y Naty. Foto Galaxia/El Dictamen

IMPOSIBLE AGRADECER A CADA UNO

Agradecer a cada uno de quienes estuvieron presentes ese medio día nos sería imposible, a la Lic. Ana Lilia Saldaña de la UV, que siempre ha apoyado nuestro trabajo, a la arpista Yolotzin Campos que dejó extasiados con su arte a todos, a la Directora de la FACICO, la Dra. Carmen Valencia con su hijo y nietos, al Magistrado Heriberto, que acaba de pasar un quebranto de salud, a Fernando y Angelita de Perera, a mis compañeras de la MRP y Damas del Club Rotario Veracruz, a Anis, su presi, que estuvo pendiente desde Cancún, a los trabajadores del teatro que incluso recordaron la presentación del libro que hicimos ahí, desde luego a su actual Director Lic. Feria, a las Sembradoras, a mi sobrina Hilda Patricia León Tejera, Investigadora y maestra de la UNAM y la antropóloga Sarita de la Dirección de Institutos Tecnológicos, que vinieron de México, y perdón por omitir nombres, por falta de espacio, pero les confirmo que figuran en la memoria de mis emociones…

FIGURAN EN LA MEMORIA DE MI CORAZÓN

Muy gratificante fue para mí el refrendo de amor que hizo mi familia de Veracruz encabezada por mis hermanos Mireya y Horacio, mis sobrinas la psicóloga Mireya Isabel con sus hijos Rodo y Mary José, su esposo el maestro y compositor José, la LAE. Maricarmen con sus hijas Melissa y Naty, las sobrinas Ing. Maribel Tejera, Ing. Consuelo Tejera con sus hijos y nieto, a mi cuñada la Dra. Aurea Luz Sánchez con los sobrinos; el de mi ahijada Jacqueline Moncada que estuvo junto a mi hasta altas horas de la noche orientándome en la computadora para hacer los envíos para el suplemento, y desde luego a mis apoyos de casa Juan y Bertha que me auxiliaron en la búsqueda de fotos y materiales. Y como siempre hubo una ausencia lamentable, la de mis hijas Adriana, que trabaja como Facilitadora Social y Traductora en Maryland, EUA, donde radica, y la de Elvi, que está terminando la carrera de Enfermera Médica en la Universidad de York, en Canadá, y cuyas asistencias programadas al hospital se lo impidieron; aunque sé que ellas con sus familias compartieron el reconocimiento por internet, así como algunos amigos que nos enviaron felicitaciones. Dios los bendiga a todos. Correo electrónico elviradelcarmentejera@hotmail.com

Ana Rosa González Sempé, que por su carácter afable, sonrisa luminosa y proverbial deseo de apoyar siempre, tiene bendiciones y buenos deseos, recibió festejos por su cumple, pero claro que el clan familiar no podía quedar fuera y aquí aparecen con ella hijos y nietos, después de recibir el abrazo espiritual que le envió su hija que radica en Japón. Foto Galaxia/El Dictamen

Nuevo almanaque empezó a contar el miércoles 7 para el médico internista Juan Hamsho Posada, quien celebró en convivencia familiar en conocido hotel; con él estuvieron su esposa la maestra Rosalba Llarena de Hamsho, sus hijos, nietos y su amigo número uno, el Dr. Sardina, que aunque es cubano, estudió la especialidad junto con él en México, donde radica. Foto Galaxia/El Dictamen

La Dra. Esperanza Hernández Delgado de Lenz, toda una institución en el área médica en Veracruz, como maestra en la Facultad de Medicina y en trabajo hospitalario, pero con una fuerte pisada en el área del arte y la cultura, llegó a los 97 años de vida el 7 de septiembre y ha tenido múltiples reconocimientos, aquí en uno de ellos con su ex alumno Dr. José Othón Zamudio y su paciente y amiga Toñita Exsome; felicidades. Foto Galaxia/El Dictamen