Desde el Mirador Jarocho y en el Vagón del Tiempo

SE ENCIENDEN LUCES PARA REVERTIR LO NEGATIVO

Aunque pareciera que la oscuridad se apodera del mundo, y vemos con pesimismo a nuestro país, tenemos que reflexionar con un mayor sentido positivo y ver que si hay guerras, si la violencia ha permeado áreas que antes eran sagradas, si existe corrupción en muchos sitios, también aparecen luces que nos hacen pensar que podemos revertir lo negativo, pero necesitamos participar activamente para que esas luces se enciendan en todos los lugares que se necesitan… Muchos de nosotros por considerar que es un reto demasiado grande o simplemente por apatía nos hacemos a un lado y no participamos, dejando un hueco estéril en un lugar que debería florecer con nuestro concurso… También porque pensamos: -¿Yo qué puedo hacer? o -Yo no puedo hacer nada para vencer la corrupción, es el sistema en el que vivimos, no puedo parar la violencia, los asaltos, el consumo de estupefacientes-…

PODEMOS FORJAR EL CAMBIO SEMBRANDO VALORES

Pero si podemos, si hay manera de hacerlo, sembrando los verdaderos valores, desde cualquier trinchera en la que nos encontremos, siendo la número uno el hogar, donde se aprende la honestidad, el respeto a nuestros maestros, a las personas mayores, a nuestros vecinos y a todos en general, tal vez en el “sistema” han sido sembrados falsos valores, pero podemos lograr que no fructifiquen, simplemente actuando y sembrando los verdaderos valores…

VALIOSO LEGADO DEJA EL DR. GUILLERMO ARTURO

Un ejemplo digno de ser comentado que constatamos el miércoles pasado, fue la despedida que todos los grupos activos de la iglesia Jesús de Nazareth, ubicada en la zona de Costa Verde, dieron al doctor Guillermo Arturo Ramírez quien durante ocho años fue su párroco y realizó en ese lapso importantes obras materiales, pastorales y educativas. Fue muy emotivo escuchar las palabras de reconocimiento a su labor pastoral, que pronunciaron durante la convivencia los representantes de cada grupo y que a decir de ellos, fructificó en su crecimiento como seres humanos, en una fe más profunda y en una visión más solidaria basada en la hermandad que nos debe sostener. El homenajeado las escuchó muy emocionado y con la cabeza inclinada. La parroquia fue totalmente remodelada y es ahora una de las más bellas de la diócesis, ha revivido hermosas tradiciones de la fe católica, y la tarea encomendada a cada uno de los grupos para replicar la palabra de Dios se cumple con el beneplácito de cada participante que ha sido motivado continuamente por el Padre Guillermo, apasionado del estudio, quien recientemente terminó un doctorado pastoral, y fundó hace poco una Universidad de estudios filosóficos…

GENEROSA ENTREGA NOS DAN LOS MAESTROS

Sería imposible reconocer en tan corto espacio a todos los maestros que nos han compartido generosamente los conocimientos que ellos lograron poseer, y si reflexionamos un poco cada uno de nosotros recibimos esa valiosa entrega y la siguen recibiendo las nuevas generaciones. Y este es un punto que es importante abordar ahora, porque en los últimos años los maestros ya no tienen todo el respeto y reconocimiento que merecen, en detrimento de sus propios alumnos, porque en muchos casos no tienen el apoyo de los padres, que antes había, o temen crearse un injusto problema personal, hace falta que los padres se acerquen y le den mayor credibilidad a los maestros…

LA MAESTRA ESTELITA SIGUE SEMBRANDO

Recreamos también nuestro espíritu el martes pasado en la graduación de nuestro sobrino nieto Rodolfo Delgadillo Morales en la Escuela de Educación Especial del colegio La Paz, al escuchar el mensaje de la Madre Estela, quien hace muchos años llegara muy jovencita a sembrar valores y sigue en la valiosa siembra…

ADIÓS A LA MAESTRA RITA PARDO

Con tristeza despedimos el jueves pasado a una estimada maestra Educadora Rita Pardo quien fuera muchos años Directora del Jardín de Niños “Elena V. del Toro” y compañera de la Asociación Veracruzana de Educadoras…Descanse en paz…

EN CONTACTO CON TORONTO

Canadá Nos Une, el grupo al que pertenezco, dirigido por la coach Lumy Fuentes, y con el que me mantengo en contacto me sigue encendiendo luces y nos informó que el sábado pasado fue el último de las convivencias veraniegas programadas para estrechar los lazos de amistad entre vecinos y amigos de la comunidad en un parque de Davenport y también la coach Dora Luz Carmona de otro grupo amigo nos invitó a comprar un libro sobre liderazgo que tiene en Amazon y cuyas ventas son enviadas directamente a una fundación El Hogar, en Honduras…

LA FELICITACIÓN DE HOY

Y enviamos cálida felicitación a los queridos amigos Capitán de Altura Juan Rodríguez Magaña y a su esposa Pilar Martínez de Rodríguez, quienes hoy cumplen 19 años de feliz matrimonio… Hasta el próximo lunes, esperamos sus comentarios en el correo elviradelcarmentejera@hotmail.com

