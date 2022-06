Nuestro hijo político Mark Blackmer hizo cambio de almanaque particular el 23 y fue felicitado en convivencia familiar en Maryland, USA por su esposa Adriana Sánchez Tejera de Blackmer y sus hijos Brady, John y Jessica María, con quienes aparece en el crucero que realizaron en 2017. Foto Galaxia/El Dictamen

Gran número de felicitaciones recibió la directiva del Club Rotario de Veracruz, que fungió este año, por el entusiasmo con que trabajó y los logros obtenidos que se suman a los alcanzados por el organismo en un siglo; aparecen Néstor Mora, prosecretario; Ricardo Rodríguez, vicepresidente; Alberto Collado, presidente; Rosa Arely Ortiz de Pita, secretaria, y Pedro Vázquez, tesorero. Foto Galaxia/El Dictamen

Radiante la Enfermera Lucy Sánchez Lima, que tan hermosa huella dejó en el área de pediatría en el IMSS porteño, disfruta temporada en Manchester, Inglaterra, donde radica su hijo Omar León Sánchez quien labora como maestro de matemáticas en prestigiada institución, y aparece con ella junto con su esposa Alejandra Vicente y sus hijas Ariadna y Samantha. Foto Galaxia

La penúltima sesión del ejercicio 2021/2022 del Club Rotario de Veracruz, estuvo dedicada al informe del presidente Dr. Alberto Collado al culminar la tarea que realizó junto con su directiva, y a celebrar el Día del Padre, con la coordinación de las damas rotarianas que les llevaron un artístico pastel. Foto Galaxia/El Dictamen

Desde el Mirador Jarocho y en el Vagón del Tiempo

PANORAMA DESOLADOR NOS AMENAZA

Varias noches de reflexión personal ante el panorama desolador que avizoramos en el mundo y varios analistas profesionales y forjados en la sabiduría alcanzada, han nutrido nuestra mente para tratar de abordar un tema que nos compete a todos: El humanismo, que debe prevalecer entre todos los que poblamos el mundo para alcanzar la cima del amor y no la sima del odio que nos reduce a simples seres mortales no solo de cuerpo, sino de alma y espíritu.

GRANDES LOGROS PERO GRAN PÉRDIDA DE VALORES

Nos identificamos plenamente con J.M. Serrat en la valiosa arenga que dirigió a quienes tienen la fortaleza de la edad productiva y no están cumpliendo con su deber, sostenidos por una preocupante pasividad, y también a los jóvenes que no deben sumarse al conformismo que tal vez por comodidad se ha convertido en cotidiano. Y, desde luego en la valoración que señala entre los logros y pérdidas que hemos alcanzado en este mundo tan avanzado en la ciencia y la tecnología…

DEJEMOS LA PASIVIDAD PARA ENCONTRAR EL CAMINO

Nosotros también pensamos que han sido grandiosos esos avances científicos y tecnológicos, pero al tasar las pérdidas, estas han sido terribles porque han escalado hasta la pérdida de los valores humanos que engloban no solo la moralidad, sino el respeto y la honestidad que forman el único piso no deleznable en el que podemos caminar libres y seguros. Tenemos que encontrar el camino, y seguramente con la ayuda divina y promoviendo los verdaderos valores lo lograremos.

PERO DOBLEMOS LA HOJA

Pero doblemos la hoja y volvamos nuestros ojos a la gente que trabaja proyectando la solidaridad, a quienes miran con la óptica de la hermandad y tienden la mano para levantar a quienes caen, como los integrantes de los Clubes Rotarios que siguen más de un millón de rotarios, en más de 130 países los bellos ideales surgidos de un grupo valiosos comandado por el abogado norteamericano Paul P. Harris en 1905…

CULMINÓ DIRECTIVA ROTARIO VERACRUZ

El martes pasado culminó su ejercicio la directiva 2021-2022 del Club Rotario Veracruz y rindió su informe el Dr. Alberto Collado quien con su consejo realizó una valiosa tarea que, además de apoyar en áreas que lo requerían trató de proyectar un sello de gran familia al grupo realizando convivencias caseras. La sesión-cena, dedicada también a celebrar el Día del Padre, tuvo un tierno sello familiar con videos realizados por chicos hijos de los festejados y la participación abierta en un karaoke, interviniendo también las damas rotarianas, con su presidenta Tere Solórzano de Collado que han realizado una extraordinaria tarea llevando apoyo a un sinnúmero de hogares de la comunidad y enlazado muchos servicios que gestionaron.

CAMBIOS EN DIRECTIVAS ROTARIAS

De acuerdo al calendario de ejercicios rotarios, la semana pasada efectuaron su penúltima sesión, en la que rinden informe de su ejercicio y esta semana rendirán protesta los integrantes de las nuevas directivas, desde la mundial hasta las nacionales, regionales y locales.

PRIMERA MUJER PRESIDENTE MUNDIAL DE ROTARY

Jennifer E. Jones socia del Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario, Canadá, rendirá protesta como presidente mundial, y será la primera mujer en tener este honroso cargo; el año pasado, gracias a Angelita Gutiérrez Tiburcio, estuvimos en una importante sesión con ella, vía zoom, y como mujer, nos sentimos honradas de esta distinción que ella se ha ganado por su valioso trabajo…

PRIMERA MUJER PRESIDE EL ROTARIO VERACRUZ

En el año de su centenario de nacimiento, el Club Rotario Veracruz tendrá también, por vez primera una mujer como presidente, la Lic. Rosa Arely Ortiz, quien rendirá protesta mañana.

ROTARIO VILLA RICA CAMBIA DIRECTIVA HOY

El Club Rotario Villa Rica tendrá hoy su cambio de directiva, la cual presidirá José Tejedor Rivera, y hará su juramento ante la Gobernadora del distrito María Enriqueta López de Arvesù… Hasta el próximo lunes, elviradelcarmentejera@hotmail.com

De una noche bohemia muy placentera para celebrar el Día del Padre disfrutamos en el café de nuestra prima Daisy Tejera Suárez y su hijo Luis Gabriel Oropeza Tejera, quienes fueron anfitriones; en la foto Maestra Rosalba Llarena de Hamsho, Dr. Juan Hamsho Posada y nosotros, que cantamos, declamamos y cenamos. Foto Galaxia/El Dictamen

Jorge Arredondo Lagunes, quien a sus once años ya tiene éxitos en sus presentaciones artísticas, mostrando su talento para la danza y la actuación, deleitó a los asistentes en la cena del Club Rotario Veracruz, habiendo cosechado aplausos y la satisfacción de su abue Ana Rosa González Sempé y su tía Adriana Arredondo González. Foto Galaxia/El Dictamen