“Bienvenida a una de las etapas más hermosas de la vida en la que el cerebro reflexiona y la espiritualidad crece” dijimos a la CP. Norma Gloria Robledo de De Hoyos en el desayuno con sus hijas y compañeras de la MRP de Veracruz para celebrar sus 70 años de vida. Foto Galaxia/El Dictamen

El Vagón del Tiempo nos lleva hoy a la ceremonia en la que Magguie Scheleske y Pepe Martínez pronunciaron juramento nupcial en la Madre de Dios, el 3 de junio de 1972 y más tarde brindaron por la felicidad de su unión en una convivencia familiar en la residencia de los padres de la novia Margarita y Dr. Santiago Scheleske. Foto Galaxia/El Dictamen

Norma Gloria Robledo de De Hoyos, Directora de la MRP de Veracruz, celebrando su cumple con Pilar Oropeza, Vicky Jácome, Mabel Noval, Chepita Pereda, Blanca Trujillo, Elvira del Carmen Tejera, Luz Elena Espín, Alicia Lara, Pepina Mora, Tere Pérez, Ruth y Norma De Hoyos, Rosita Bolaños, Paula Figueroa, Mine Toledo, Lupe Alaluf y Paty González. Foto Galaxia/El Dictamen

Desde el Mirador Jarocho y en El Vagón del Tiempo

EJEMPLAR EVENTO CONTRA LA VIOLENCIA EN TORONTO

Como integrante de la Asociación Multicultural Canadá Nos Une, con sede en Toronto, Canadá, en la que participo no solo allá, sino en cualquier lugar, sobre todo en Veracruz, mi amada cuna, me ha dado mucho gusto el programa propuesto al gobierno de la ciudad, titulado “Just Breathe” (que podríamos entender como “Un respiro ahora”, para reconectar a la gente y combatir la violencia, ya que fue aceptado con beneplácito; consiste en siete convivencias al aire libre, en un parque, los tres sábados de junio y los cuatro de julio, de las diez a las doce horas. Inician con una breve exposición los Coachs Master, Facilitadores Sociales y Culturales y Voluntarios experimentados que aceptaron la encomienda…

CONECTARSE Y CONOCER A LA GENTE DE SU ENTORNO

Entre sus propósitos está reconectarse con la gente de su entorno, tener conciencia de una vida saludable, compartir actividades educativas y culturales, aprender y realizar acciones que beneficien su entorno; se desarrollará en un parque en la zona de Davenport (St Clair West), y se espera poder llevarlo a cabo en otras zonas, sobre todo en las que existen condiciones de violencia o negativas, y si el tiempo es lluvioso será efectuado por zoom. La invitación es abierta a todos los que deseen asistir y también llevar amigos y familiares, que puedan reforzar su conciencia de lo que estamos viviendo, especialmente en muchos países que por falta de recursos económicos e ignorancia han sido absorbidos por líderes que los engañan sin pensar realmente en su bienestar permanente, pues solo los ven como minas que sacian sus ambiciones.

PODRÍAMOS SEGUIR EL EJEMPLO DE ESTOS GRUPOS

Los grupos que se unieron para llevar a cabo el programa “Un Respiro Ahora” (antes de que nos ahoguemos) son: “Líderes forjando caminos”, Iglesias Unidas de Toronto, Consejo Maya Suc-be, Toronto, “Risa Alegre, con el Coach. Carlos Góngora”, “Taller Talento ArteSano”, Canadá Nos Une.Commit2 Action”, “Social Planning Toronto”, “Women 4 Canadá”, Ciudad de Toronto. Ojalá y nosotros pudiéramos realizar un programa similar en diversos lugares, tal vez podríamos empezar en la zona del fraccionamiento Hípico, donde acaba de ocurrir una pavorosa explosión, y cuyos vecinos están alarmados porque siempre fue un lugar tranquilo y apacible. Tal vez ahí sería muy positiva la reconexión entre los vecinos y escuchar voces honestas, sin ambiciones políticas negativas y mantener el ambiente necesario para respirar.

INCONFORMES CON ESTE MUNDO PERO LO ACEPTAMOS

La mayoría de los habitantes del globo terráqueo nos sentimos inquietos por la inseguridad y el ambiente hostil que reina en el mundo entero, pero solo reflexionamos pasivamente sobre el mundo que estamos viviendo: El escaso valor que se le da a la vida, la crueldad con que se fustiga a los seres humanos, sobre todo a las mujeres, las acciones insanas que se han convertido en valores, revirtiendo lo que nos habían enseñado nuestros padres y maestros. La reflexión no es nueva, tiene varios años, desde que tomó fuerza el drástico cambio, con el derrumbe de la honestidad, el amor por nuestros semejantes, y el respeto y consideraciones a la sabiduría de nuestros mayores; pero se ha apoderado de nosotros una inercia tal, que nos ha inmovilizado, y cuando mucho abrimos la boca para lanzar palabras grotescas y maldiciones. Nos arrinconaron en el “Nada podemos hacer”.

TODOS UNIDOS PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO

Pero, qué hacemos para salir de un mundo que no deseamos, en el que muchas de sus acciones nos causan una gran repulsión, y seguimos ahí, arrinconados por el miedo que ha sido sembrado para paralizar especialmente a personas mayores que piensan que ya nada pueden hacer. Primero reconocer que eso no es cierto, a cualquier edad y desde cualquier trinchera se puede hacer no solo algo, sino mucho, sin necesidad de insultar, de realizar ataques armados, solo uniendo nuestras manos, nuestros ideales, realizando acciones solidarias que desborden amor, así nacerá el ejército que necesitamos para cambiar el mundo. (Y tenemos que hacerlo como en una película: “Antes de que el destino nos alcance”) Hasta el lunes 20. Comentarios en el correo elviradelcarmentejera@hotmail.com

En emotiva ceremonia en la parroquia la Madre de Dios, Aineé Jacqueline recibió el sacramento del bautismo en presencia de sus padres Fernando Rivera Rodríguez y Ana Cynthia López Sánchez, y su madrina Elda Adareli Hernández Méndez. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Emocionado Fernando Nava Huertas recibió su primer pan eucarístico en iglesia de la CDMX; lo acompañaron sus papás Imelda y Dr. Fernando Nava Rodríguez, su abuelo Dr. Fernando Nava, que hizo viaje especial con su esposa Miriam y festejó allá su cumpleaños. Foto Galaxia/El Dictamen

Magui Scheleske de Martínez y José Martínez celebraron este 3 de junio de 2022, el aniversario de oro de sus nupcias por haber sido bendecidos por nuestro Supremo Hacedor con tres hijas: Magui, Mercedes y Ana Martha con las que formaron una hermosa familia. Foto Galaxia/El Dictamen